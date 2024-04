Grupo Calleja busca reinventar en un ‘One Stop Shop’ reconocida cadena de almacenes en Colombia

Carlos Calleja presidente del grupo Calleja reveló que los supermercados y almacenes Éxito, Carulla y Surtimax se convertirán One-Stop-Shop - crédito Grupo Éxito

En un reciente anuncio, Carlos Calleja, presidente del grupo Calleja, declaró la intención de la empresa de transformarse en el principal destino para las compras de los colombianos.

El ambicioso proyecto busca establecerse como el One Stop Shop, un lugar único donde los consumidores puedan realizar todas sus compras a precios competitivos. Este movimiento estratégico busca no solo diversificar la oferta comercial del grupo sino también consolidar su posición en el mercado colombiano.

La visión de este conglomerado es clara: proveer una solución integral de compras a los colombianos, permitiendo que encuentren todo lo que necesitan bajo un mismo techo.

La estrategia detrás de esta visión incluye una serie de iniciativas orientadas a mejorar la experiencia de compra de los clientes, desde la ampliación de su gama de productos hasta la optimización de precios para garantizar la accesibilidad.

Este enfoque no solo pretende atraer a una base de consumidores más amplia, sino también fidelizar a la clientela mediante la oferta de una experiencia de compra superior y más conveniente.

La nueva estrategia busca ampliar la gama de productos y servicios para los clientes del Grupo Éxito - José Cabezas/Reuters

El grupo Éxito es conocido en Colombia por su larga trayectoria en el sector minorista y su compromiso con la calidad y el servicio al cliente. Este nuevo enfoque hacia la consolidación como One Stop Shop representa una evolución natural de su modelo de negocio, apuntando a satisfacer las crecientes expectativas de los consumidores en términos de conveniencia y precios.

Al perseguir esta transformación, el grupo no solo se enfrenta al desafío de ampliar su cartera de productos sino también de integrar tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia y la experiencia de compra.

La propuesta de este grupo empresarial de convertirse en el centro de compras todo en uno para los colombianos se inscribe en un contexto de cambios significativos en el comportamiento de los consumidores y el aumento de la competencia en el sector minorista. Al adaptarse y responder proactivamente a estas dinámicas, Este conglomerado especializado en el retail se sitúa a la vanguardia de la industria, marcando un hito en su historia y en el sector minorista colombiano.

Qué es el One Stop Shop y porqué los clientes son los más beneficiados con este modelo de negocio

Los One Stop Shop ofrecen diferentes productos o servicios en un solo lugar - crédito Lev Dolgachov/123RF

El concepto de One Stop Shop, que se traduce como un establecimiento de servicio integral donde los clientes pueden cumplir con todas sus necesidades en un solo lugar, ganó popularidad gracias a su capacidad para ofrecer una amplia gama de productos y servicios. Esta noción no se limita solo a ubicaciones físicas, sino que también se extiende a plataformas en línea como Amazon, señalada por Brad Stone en su obra The everything store como el ejemplo definitivo de este modelo de negocio.

Las ventajas de adoptar un modelo de One Stop Shop son numerosas, incluyendo, pero no limitándose a, un ahorro considerable de tiempo, dinero y esfuerzo para los clientes. Al integrar una diversidad de productos y servicios bajo un mismo techo, estas empresas no solo facilitan una mayor sinergia y una comunicación más efectiva dentro de la organización, sino que también fomentan una relación de confianza con sus clientes.

Esto se traduce en un producto o servicio final mejorado, gracias a la cohesión y la posibilidad de personalización que ofrece el trabajar con un único proveedor.

Juan Vindel, CEO de Euroforum, ejemplificó, en este portal, exitosamente las ventajas del modelo One Stop Shop, destacando cómo este enfoque puede permitir a las grandes corporaciones reducir hasta en un 60% el personal dedicado a organización de actividades formativas y eventos, ofreciendo servicios como gestión de transporte y control de asistencia.

El modelo One Stop Shop busca brindarle una mejor experiencia al cliente al reducir tiempos de compra y desplazamientos - crédito Junta de Andalucía/Europa Press

“Este servicio aporta todo el back office que necesitan las grandes empresas para organizar todo tipo de actividades formativas y eventos. Como ejemplo, abarca desde servicios como la gestión del transporte o control de asistencia de los alumnos de las universidades corporativas hasta el desarrollo de grupos de interés para realizar actividades. De este modo, permite que grandes cuentas puedan reducir hasta en un 60% el personal dedicado a estas funciones”, explicó Vindel.

La decisión de convertirse en un One Stop Shop significa para una empresa el compromiso de asegurar la calidad en cada uno de sus productos o servicios, lo que implica un esfuerzo continuo y dedicación. Este modelo no solo representa un beneficio tangible para los clientes, sino que también establece una competencia diferenciada para las empresas que adoptan este enfoque.