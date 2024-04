Barrio: el legado de Javier Moreno, integrante y fundador olvidado de Los Carrangueros de Ráquira

Javier Moreno - Barrio - crédito Javier Moreno Forero Requintista - Cuenta Oficial/YouTube

En 1980 cuatro jóvenes de distintas partes del país se propusieron rescatar la música del interior y dar a conocer tonadas que resonaron durante décadas en los campos y pueblos de Boyacá. Es así como se conforma Los Carrangueros de Ráquira, con Jorge Velosa, Javier Apráez, Ramiro Zambrano y Javier Moreno.

Gracias a una propuesta, en ese tiempo moderna, a la identidad folclórica que lograron y a éxitos como La cucharita, La china que yo tenía o Julia, Julia, Julia, se convirtieron en una de las agrupaciones musicales más sonadas en la radio, inclusive, fueron invitados a un concierto en el mítico Madison Square Garden de Nueva York.

Con el tiempo, ese primer grupo se disolvió, cada uno tomó su camino en la música, pero Javier Moreno, el encargado de tocar el requinto y apoyar con su voz, decidió seguir haciendo música, montó La Murga con sus amigos, pero murió en 1985 cuando tenía 33 años de un paro cardio respiratorio.

Los años pasaron y solo sus amigos, colegas músicos y familiares tuvieron presente al genio detrás de los arreglos musicales de los primeros éxitos de Los Carrangueros, al caricaturista y arquitecto que ayudó a muchas familias de escasos recursos en barrios informales a los que les entregaba cartillas con instrucciones para hacer las adecuaciones de sus viviendas.

El legado de Javier Moreno por muchos años estuvo refundido en dos viejos casetes con composiciones y arreglos originales del requintista, hasta que un día, por casualidades de la vida, Fabio Forero, primo de Javier, se enteró de su existencia y allí decidió embarcarse en Barrio, una odisea de liderar un proyecto con el fin de rescatar la música de su familiar y colega.

Para conocer más sobre Javier Moreno, Barrio y su legado, Infobae Colombia conversó con el músico y profesor de arquitectura Fabio Forero, que tuvo la oportunidad de compartir con Javier Moreno en Canta Libre y en La Murga.

Infobae Colombia: háblenos un poco de usted, ¿quién es Fabio Forero?

Fabio Forero: estudié en la Universidad Piloto, pero yo antes de estudiar arquitectura había estudiado música, era una opción de vida y continué haciendo música y pues con el paso del tiempo yo me dediqué a estar muy cercano a la música y a mi actividad de estudiante. Estuve en dos grupos y toqué con otros músicos y pues en ese agite de la música se movían como buena parte de mis relaciones con cantidades de músicos aquí de la ciudad y yo hice parte, y hago parte, de ese círculo de gente que ha dado ciertas avanzadas en la música.

Entre los grupos de música colombiana de los que hice parte estaba Canta Libre que fue muy seguido, además por la amistad que teníamos con él, por Jorge Velosa. A ese grupo entraron Iván Benavides, estaba también Javier Apraez y Javier Moreno, dos futuros fundadores de Los Carrangueros de Ráquira, o sea Canta Libre se volvió un lugar de formación de músicos que con el paso de los años dieron mucho de qué hablar.

Infobae Colombia: ahora, ¿descríbanos a Javier Moreno?

Fabio Forero: Javier era un tipo muy talentoso musicalmente, era artista y arquitecto, también un muy buen caricaturista, escribía muy bien, si te pillas con cuidado las letras tienen un nivel de texto muy alto, incluso, era un tipo muy avanzado en su momento y aunque tenía una formación de música clásica fuerte, era sobre todo era un gran rockero.

Infobae Colombia: ¿de qué murió Javier?

Fabio Forero: Javier de nacimiento era asmático y se había mejorado durante un año y pico, había estado mejor, pero en el último año le dio por fumar nuevamente Piel Roja y ahí cayó, murió de un paro cardio respiratorio y se murió en la calle.

Infobae Colombia: ¿qué pasó después de la muerte de Javier Moreno?

Fabio Forero: yo me acuerdo que Velosa y Javier terminaron muy mal y cuando fue toda la llevada de Javier a la funeraria, Velosa llegó vuelto chicuca y con rones y dijo: “Tomemos y olvidemos, tomemos y olvidemos”, eso fue sorprendente porque yo nunca pensé que eso impactara mucho a Velosa, pero después de eso como que se olvidó de Javier y Javier quedó como en el ostracismo.

Infobae Colombia: ¿cómo fue el paso de Javier Moreno de Cata Libre a Los Carrangueros?

Fabio Forero: Canta libre fue del 76 al 80, pero el éxodo de los músicos comienza cuando Velosa decide irse con Javier Moreno y entre los dos fundan los Carrangueros de Ráquira que inicialmente eran Velosa, Moreno, Judith Bravo Malo, una amiga ecuatoriana, y Elkin Vargas, después ellos dos salieron y entró Ramiro Zambrano e Iván Benavides. Curiosamente, varios de los que estábamos ahí estudiamos arquitectura en la Piloto.

En Canta Libre aprendió a tocar el requinto y a los tres meses ya era un monstruo, o sea, era muy rápido, se las pillaba así rapidísimo, era muy sensible y en los ensayos es cuando Velosa se pilla Javier y pasado como un año, un año largo, se lo sonsacó.

Luego Javier y Velosa se divorcian por diferencias e intereses musicales distintos y Javier armó un grupo que se llamó La Murga y venía componiendo mucho y muchas de las cosas que no sacó en la época los Carrangueros las tenía listas o estaban en proceso, que son el disco Barrio. Javier hizo su banda con músicos que no éramos profesionales, después de que venía de trabajar con muchos profesionales en los Carranqueros y todo eso, yo creo, que lo frustra mucho y eso como que le jode la vida mucho y ahí es que el hombre definitivamente decide acabar con La Murga y al año se murió.

Si tú oyes en ese CD hay un bonus track que es la pista número 13, es un tema que quedó grabado de esa época y ahí toca Javier Moreno que fue el compositor y arreglista de todos los temas.

Infobae Colombia: pero, ¿Javier Moreno alcanzó a dejar su huella con los Carrangueros de Ráquira?

Fabio Forero: lo interesante es que Velosa componía y los arreglos los hacía fundamentalmente Javier y luego hacían ajustes en los ensayos con Ramiro y Javier Apraez. Ellos son importantes porque crearon un género musical que provenía de la música guasca y para crear un género musical se necesita tener seso para esa vaina, claro.

Yo hablaba alguna vez con Ramiro Zambrano, que era el guitarrista de los Carrangueros, y me decía que Javier descolgó los requintos de las paredes, porque si no aparece la música de carranga, el requinto estaba como en un proceso de olvido y uno solamente lo escuchaba en los festivales de música de la guabina en Vélez, eso se explica en que Javier tenía una empatía con el requinto porque lo encontraba muy cercano a poder hacer vainas como con un banjo, pero también a poderlo puntear, pero también a poderlo arpegiar, si tú miras el CD hay mucho arpegio que no es propio de quiénes son riquintistas.

Infobae Colombia: ¿de dónde surge la idea de Barrio?

Fabio Forero: fíjate que yo quería sacar este CD a los 35 años de muerto de Javier que se murió de 33 en 1985 y pues todos mantenemos un recuerdo de él como un muchacho, lo que le dio mucha sensibilidad hacia las formas populares de todos lados, si tú oyes el disco con atención el tipo comienza a incursionar con un fagot, con una acordeón, que fue el instrumento que él empezó a tocar desde los 10 años.

Yo decía: “¿Dónde estarán las grabaciones que hicimos con La Murga?”, hasta que un amigo dijo: “yo tengo una grabación de doce temas y Javier lo dejó organizado así tal cual, yo tengo las grabaciones de hace 40 años”, entonces después de escucharlo yo dije: “Esta vaina solamente se puede hacer con músicos jóvenes y que tengan la cabeza no tan pegada como la de Velosa a la carranga”, porque esa fue la diferencia, en que Javier quería experimentar mucho a partir de la carranga y no quedarse ahí.

Barrio es mi homenaje a mi primo, que era como mi hermano, me consigo un dinero, inclusive, le pedí prestada a la cooperativa de trabajadores de la universidad, me endeudé y yo sabía que no iba a ganar nada, no me interesaba tampoco, pero no quería dejar en el olvido lo que había hecho Javier y le metí el culepe a esa vaina y comencé a llamar músicos y por tres años estuvimos en ese proyecto.

Infobae Colombia: ¿cómo fue el proceso de Barrio?

Fabio Forero: a mí un día Javier me dijo antes de morirse, poco antes, me dijo: “El gran problema que yo tuve es que yo quise reagrupar canta libre porque además eran mis amigos”, pero los temas de Javier eran ya muy exigentes y requerían ciertos niveles de interpretación, de canto, de técnica, pero todo se grabó en la casa de Ernesto Santos que era el marido de Josefina, una de las que cantaba, y ahí se acabo de hacer eso en 1983, empezando el 84, y ya Javier muere en el 85.

Al primero que encontré fue a Marco Villarreal, que vendría a ser después el productor musical, yo fui el productor general de todo, o sea, yo armé el proyecto y conseguí recursos, por tres años yo pagaba los ensayos, me tocó sacar mucho dinero, pues para mis posibilidades claro, entonces yo pagaba ensayos, almorzábamos en mi apartamento y era y ensayos y ensayos, imagínense el que venía con el contrabajo yo le decía: “Bueno, vente en un taxi”.

Infobae Colombia: le hicieron video a Barrio, ¿qué significa esa canción que también le da el nombre al álbum?

Fabio Forero: ese tema para nosotros es el más significativo y para mí tenía una cosa y era que reivindicaba al Javier músico y al Javier arquitecto y además porque creo que como tema fue el que a todos más nos impactó. Era como como lo más representativo para Javier porque es su vida, cuando él era arquitecto trabajando en los barrios populares haciendo mejoramiento de vivienda en barrios de origen informal y él hacía las cartillas para enseñar a la gente cómo hacer los mejoramientos y todo lo dibujaba.

Entonces hacía como cartillitas, por eso el álbum está tan ligado como a la imagen también, entonces Barrio, entre otras, si tú ves las letras del folletico es una letra que él hizo y si tú ves la palabra barrio algunas de las letras que se ven como ropitas colgando, como en las terrazas de los barrios populares, todo eso tiene un significado.

Infobae Colombia: hay videos de Javier Moreno haciendo caricaturas con los Carrangueros, ¿las ilustraciones en Barrio son de él?

Fabio Forero: ahí en el folletico todos los dibujos, en su mayoría, son de él, incluso si lo volteas, al final aparece una caricatura donde él mismo se dibujó y dice: “¿les gustó?, hasta la próxima, chau”, yo dije pues bueno, y además esas caricaturas las venía haciendo ahí en ese proceso, o sea, todo lo que él dibujaba era parte del proceso, incluso, en el segundo álbum de los Carrangueros él hizo una cartilla de explicacando de dónde salieron todas las canciones y lo volvió como un cómic.

Infobae Colombia: Jorge Velosa participó en el álbum cantando precisamente Barrio, ¿cómo llegó a cantar en el proyecto en el que uno de los cofundadores de los Carrangueros iba a quedar inmortalizado?

Fabio Forero: él me expresó a mí un agradecimiento porque para él había sido como una limpieza el que lo tuvieramos en cuenta en el proyecto. Para él fue muy importante, nos lo hizo manifiesto en la sala de mi apartamento el día que que le dije: “Le voy a mostrar todo el trabajo de Javier para que usted lo oiga”, vino con su esposa Marta Rojas y lo oyeron.

Jorge daba vueltas aquí alrededor de la mesita de centro como diciendo: “Hijueputa, ¿en qué me metí?”, entonces se voltea me dice: “Ahí está el problema mono, ahí está el problema con Moreno, su música era demasiado compleja para mí y muy intelectual, ahí teníamos una diferencia muy grande y yo con eso no pude nunca”.

Infobae Colombia: para usted, ¿qué significa Barrio?

Fabio Forero: fue una catarsis y me quité un peso de encima. Yo creo que no sé, yo creo que yo tenía un peso porque mi duelo fue muy largo y yo tenía un peso muy jodido y yo pensaba: “Oiga, me voy a morir yo también y Javier muerto definitivamente, o sea, ostracismo total”, dije como sea me consiguió la plata a mí no me importa si yo pierdo, si yo gano, yo no voy por negocio, yo voy por un lado por que Javier era mi primo, pero por otro lado también por la música colombiana.

Por ejemplo, en la maestría de Músicas Colombianas de la Universidad El Bosque, donde yo trabajo, el director de la maestría, Fabián Forero, y varios profesores me dijeron: “Uy Fabio, este regalo que usted nos dio en 2016 con Javier fue para nosotros el mejor experimento de música colombiana de ese año”. Yo creo que fue el mejor trabajo de música colombiana que se hizo en el país, o sea, poder recuperar esa vaina y toda esa propuesta y ese surtido musical tan berriondo y pues Fabián Forero me pidió que presentara Barrio a los directores y profesores de la maestría y y me dijeron: “Oiga, qué bueno que haya hecho ese trabajo”.

Es un trabajo en el que finalmente yo le agradezco mucho a todos los muchachos que participaron, gente muy joven, y para mí ese esfuerzo pues yo lo vi coronado en el lanzamiento de Barrio que fue en el Teatro Colón, un lanzamiento muy lindo. Yo empecé ese proyecto en diciembre de 2013 y el lanzamiento de esta joda fue el 22 de octubre de 2016, o sea, tres añitos ahí dándole.