Yailin ‘la más viral’ pasó por Colombia para realizarse cirugía estética

La cantante dominicana Yailin ‘la más viral’ se robó la atención de sus seguidores y de los medios por su decisión de viajar a Barranquilla para someterse a una cirugía estética. Este procedimiento se llevó a cabo después del embarazo de su hija Cattleya.

Según información del programa La red, de Caracol Televisión, Yailin optó por este procedimiento para mejorar su aspecto físico, un tema recurrente en el mundo del entretenimiento y entre las figuras públicas.

El programa dominicano Esto no es radio, de Alofoke, también reveló esta versión, al asegurar que la cantante urbana se realizaría un procedimiento para extraerse biopolímeros: “Yailin la más viral’ viajó a Colombia a someterse a dos cirugías, la primera presuntamente sería extracción de biopolímeros, en Colombia son muy buenos con eso. La cirugía será preventiva porque todavía no le han dado síntomas, nada más una manchita como un morado de una inyección (...) de manera preventiva se va extraer los biopolímeros antes de que empeore y me dicen que va aprovechar y le va decir al cirujano que le haga un toquecito en la nariz”.

Los internautas manifestaron su opinión acerca del nuevo procedimiento de Yalin: “La vanidad es algo muy difícil de eliminar, que necesidad de más cirugías”; “Más no puede hacer, mucha cirugía”; “Que Dios la cuide, no todo en la vida es belleza, no tiene ni 25 años y ya lleva como 10″; “Debería operarse el cerebro”; “Y no llega a 30 años 😢😢😢 imagínense después”, “Esa mujer está adicta a las cirugías, Dios la cuide”; “Muchas cirugías por querer buscar la perfección luego se desfiguran, por vanidosas mueren en el quirófano”, son algunas reacciones en las redes sociales.

Este ha sido el cambio físico de Yailin ‘la más viral’ después de cirugías plásticas

La cantante dominicana ha experimentado una notable transformación física en el transcurso de su carrera, atrayendo atención tanto por sus cambios de imagen como por su vida mediática. La reguetonera se hizo una lipoescultura, antes de su boda con el también cantante Anuel AA.

“Si bien es cierto que ella tenía procedimiento anterior, de forma natural el cuerpo de Yailín es hermosísimo. Sin embargo, nosotros trabajamos un poquito el área abdominal, limpiamos un poquito de exceso de grasa que teníamos allí, definimos el procedimiento que ahora mismo está en boga en todos los famosos, la lipo de marcación abdominal y modificamos un poquito la transferencia entre glúteos y muslos”, reveló la doctora Nathaly Bello en el programa En casa de la cadena Univisión.

En sus inicios, Yailín destacó por su sencillez resaltando la importancia de mantenerse natural. En una entrevista de 2020 con Alofoke, afirmó su preferencia por la simplicidad en su apariencia, subrayando que no necesitaba de muchos adornos para sentirse cómoda con su imagen. Sin embargo, la artista ha mostrado un cambio en su apariencia a través de los años, incluyendo varias visitas al quirófano que han marcado su transformación física.

Una de sus últimas operaciones fue para su cumpleaños 21, cuando fue sorprendida por el rapero Tekashi con varios regalos. Crédito: Cortesmusicales / TikTok

“Te voy a decir algo, yo soy sencilla. El hombre que está conmigo no gasta mucho porque yo nada más tengo que tener mis uñas limpias, no me gusta hacerme muchas cosas. A mí no me gusta ponerme dizque eso de uñas, no me gusta maquillarme tampoco, solamente me gusta hacerme mis cejas y ponerme un pintalabios natural, mi pelo sí, en eso me gusta hacerme muchos cambios”, expresó la dominicana en su momento.

A pesar de su declaración a sus inicios en la música, la artista conocida como la ‘Chivirika’, a su corta edad, se ha realizado aumentos en sus senos, glúteos, inyecciones en los labios, se realizado intervenciones en su abdomen, cintura, perfilación pómulos, mentón y nariz.