Federico Gutiérrez “mintió” sobre cifras de homicidios en Medellín, aseguró Daniel Quintero: “Esos logros son falsos”

Daniel Quintero comentó en su cuenta de X que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez "mintió" sobre cifras de homicidios en Medellín - crédito EFE/ Colprensa

Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, puso en tela de juicio las cifras presentadas por el alcalde Federico Gutiérrez sobre los índices de homicidio en la capital de Antioquia.

De acuerdo con un mensaje en X, Quintero asegura que Federico Gutiérrez habría manipulado los datos de seguridad de la ciudad, ocultando algunos casos de homicidio en un intento por presentar una imagen más favorable de su gestión.

Quintero mencionó específicamente que en enero se ocultó al menos el 20% de los casos, en febrero el 10%, mientras que para marzo aún se está evaluando la dimensión exacta de la discrepancia en las cifras reportadas.

En su publicación el antiguo mandatario de Medellín narró que a lo largo de los primeros meses del año, la administración del Alcalde Gutiérrez en Medellín ha destacado repetidamente por anunciar significativas disminuciones en las tasas de homicidio, presentando estos logros como hitos en la lucha contra el crimen en la ciudad. Inicialmente, enero cerró con una notoria celebración de una reducción del 24% en los homicidios, comparado con periodos anteriores. Esta tendencia se mantuvo en febrero, mes en el que se reportó una disminución adicional del 10,7%, calificando el hecho, como un “hito sin precedentes”.

Daniel Quintero asegura que Federico Gutiérrez mintió en cifras de homicidios de Medellín - crédito @QuinteroCalle

Más recientemente, a pesar de controversias como el escándalo del estadounidense encontrado con dos menores en el Poblado, marzo se presentó como otro mes de avance, con una reducción del 8% en homicidios respecto a la administración anterior, según Quintero.

A esto último el antiguo mandatario local agregó que: “Estos “logros” solo tienen un problema. Son falsos: tal reducción nunca existió. No en enero, no en febrero, y seguramente tampoco en marzo. La Alcaldía no solo mintió a la prensa, mintió al Congreso cuando el Representante Alejandro Toro, solicitó el informe por derecho de petición”.

Quintero también comentó que: “Hace un par de semanas, una cuenta de X compartió una imagen que llamó la atención: era el informe diario de homicidios que recibe el Alcalde en su despacho. Lo particular del informe: la información no coincidía. De ser real, el Alcalde Federico Gutiérrez había estado mintiendo, subestimando la inteligencia de toda una ciudad y jugando con la vida de sus ciudadanos como si fueran meros números en su agenda política”.

Teniendo esto en cuenta, el político paisa contó que tras presentarse evidencia sobre posibles discrepancias en las cifras de homicidios reportadas por la Alcaldía de Medellín, un periodista decidió buscar respuestas directamente de la fuente. Al confrontar a la administración municipal con estos hallazgos, la respuesta obtenida no sólo arrojó luz sobre la situación, sino que también la Alcaldía reconoció oficialmente que las cifras de reducción de homicidios anunciadas no eran ciertas, según lo narrado por Quintero.

Daniel Quintero dice que el alcalde Fico Gutiérrez "engañó al país" - crédito @QuinteroCalle

Luego dentro de la misma publicación el exalcalde dijo: “Cómo engañó el Alcalde Federico Gutiérrez al país: Lo primero que hizo fue dejar de reportar la información en el SISC, un sistema que ha seguido las cifras de homicidios día a día, y comuna por comuna. Una vez eliminó el escrutinio ciudadano, solo le bastó posponer el reporte de homicidios según su conveniencia”.

Frente a lo dicho por Quintero, la Alcaldía de Medellín en su página web oficial subió una nota en la que respecto a los datos antes mencionado decía lo siguiente: “Medellín cerró enero con una reducción del 24 % comparado con el mismo periodo de 2023, cuando ocurrieron 29 casos. Se alcanzaron 16 días no consecutivos sin homicidios”.

En esa oportunidad el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía dijo lo siguiente: “Estamos trabajando con Ejército, Policía, Fiscalía y otras entidades. Esto nos ha permitido restablecer la confianza y una mayor operatividad que esperamos se vaya fortaleciendo y se consolide en resultados positivos para los ciudadanos”.