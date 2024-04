Nataly Umaña se refirió a la salida de Nanis Ochoa de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Errar es de humanos”

Nataly Umaña pidió a sus seguidores no atacar a Nanis Ochoa por su salida de 'La casa de los famosos Colombia', - crédito cortesía Canal RCN

Nataly Umaña continúa conectada a La casa de los famosos Colombia mientras intenta recuperar la normalidad de su vida fuera del reality. “Debí ponerme un vestido antibalas”.

Además, la actriz se refirió a la expulsión de la presentadora Nanis Ochoa que no alcanzó a completar 24 horas dentro de la competencia. “Sé que habló de mí, pero no le vayan a dan tan duro”.

Desde su eliminación, Nataly Umaña no ha parado de reportar sintonía con la competencia de convivencia de la que salió por votación de la audiencia y ha estado haciendo campaña para que sus seguidores pidan su reintegro. En esta ocasión, la actriz ibaguereña se refirió a la expulsión de Nanis Ochoa que salió de La casa de los famosos Colombia por llevar información a sus excompañeros del exterior. “Supe que fue a comentar lo mío con Miguel Melfi, vi los videos y pues la sacaron por incumplir las reglas”.

Nataly Umaña continúa conectada a 'La casa de los famosos Colombia' y habló de la salida de Nanis Ochoa a quien expulsaron del 'reality' - crédito @natalyumanaa/Instagram

Desde una cena, disfrutando de la noche capitalina, Nataly Umaña respondió a sus seguidores quienes, según comentó ella la bombardearon de comentarios acerca de lo ocurrido con la presentadora paisa que debió abandonar el juego por decisión de ‘El Jefe’ al incumplir el reglamento de la casa.

“Me da muchísima tristeza por esta participante que yo creo llegaba con todas sus ganas e ilusiones por competir hasta la final. No duró ni 24 horas por no ser prudente. Fue a comentar todo sobre mí mientras estuve adentro”.

Recordemos que Nanis Ochoa se convirtió en la primera mujer en ingresar a la competencia como parte del nuevo grupo de concursantes que entraron al reality. No obstante, en el capítulo emitido el sábado 6 de abril, previo a la prueba de salvación, la actriz y modelo nacida en Medellín (Antioquia) resultó siendo expulsada.

Con un porcentaje de 33.23%, Nanis Ochoa ganó la votación para La casa de los famosos -crédito @CanalRCN/X

La dura medida fue comunicada por el mismo ‘El Jefe’ que le recordó haber infringido en tres oportunidades las normas de convivencia, pues de acuerdo con las imágenes mostradas, Nanis compartió con el resto de los participantes información externa a la casa. Algo que tenía prohibido pues ella entró al juego casi dos meses después de iniciada la competencia.

Solidaridad

La actriz Nataly Umaña se mostró empática con la situación de Ochoa y pidió a su comunidad digital que asciende a los 652.000 seguidores en Instagram no darle palo a la presentadora paisa en sus redes.

La votación del público otorgó a Nanis Ochoa un espacio en el reality, generando emociones entre los participantes del juego -crédito @luisferheroch/X

“Manifiesto empatía, ahora no la juzguen ni la recriminen. Errar es de humanos, no cumplió con lo que se pide y, pues pagó las consecuencias”.

Cabe mencionar que Nanis lanzó indirectas respecto a las peleas en las que presuntamente se ataca a Bola Ocho, mencionó a Isabella Santiago que Ornella Sierra es quien lleva y trae información dentro de la casa, expresó al team galáctico que debían despertar, puesto que estaban muy quietos y, comentó en varias ocasiones el caso de Nataly y Melfi.

Con la primera expulsión de La casa de los famosos Colombia se abrió un nuevo cupo que le dio oportunidad a otro de los participantes que esperaban convertirse en el cuarto famoso en entrar al reality por votación del público, es así como Tania Valencia y Sebastián González consiguieron ingresar para unirse a Miguel Bueno y Juan Camilo Pulgarín como los nuevos habitantes.

La presentadora y actriz confesó su gusto por el cantante panameño, pero también habló de su mamá -crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Por otra parte, Nataly Umaña aprovecho el video en el que se dirigió a sus fanáticos para contarles la forma en la que está retomando su vida normal fuera de la competencia que la puso en el ojo del huracán por cuenta del romance que sostuvo dentro de la casa junto al cantante panameño y con el que fue infiel a su esposo Alejandro Estrada.

“Soy de las personas que ve la copa medio llena, en lugar de verla medio vacía. Me he tenido que armar de una coraza dura a la que le llamo un vestido antibalas para resistir a todo esto que ha sido bastante duro la verdad, pero igual agradezco todo el cariño que me han dado ustedes”, expresó la actriz ibaguereña que sigue a la espera de oportunidad de reintegro a La casa de los famosos Colombia.