Sara Uribe contó cómo sus amigos la apoyaron en un momento importante de su adolescencia

La modelo y presentadora recordó sus años de adolescencia y las dificultades que atravesó - crédito @sara_uribe/Instagram

Sara Uribe decidió abrir su corazón a sus seguidores en redes sociales y relató una serie de anécdotas de su pasado, particularmente cuando era una adolescente. No es la primera vez que se refiere al tema públicamente, y es bien sabido que en ese periodo tuvo que alternar sus estudios con distintos trabajos para poder colaborar en la economía de su casa.

Desde entonces las cosas dieron un giro muy radical, puesto que ahora es una de las celebridades más reconocidas por los colombianos gracias a sus facetas de modelo, presentadora y empresaria. También contribuyó a ese status de celebridad su relación con Freddy Guarín entre 2018 y 2020 de la que nació su único hijo, Jacobo.

En una demostración por parte de la paisa de que no olvida sus raíces, Uribe compartió algunas fotografías en sus historias de Instagram, por medio de las que explicaba cómo era su vida de adolescente, cuando estaba terminando su bachillerato.

En particular, recordó un gesto que tuvieron sus compañeros de clase con ella para que pudiera asistir a la fiesta de promoción de su grado, debido a que su situación económica no se lo permitía.

“En esta foto yo tenía 16 años y en este día estaba viviendo una experiencia hermosa. Estaba en el prom de mi colegio, donde una amiga que tenía en esa época fue hermosa conmigo, vendió sandwiches con mis parceros pa’ que yo pudiera ir a esa fiesta”, recordó la modelo.

Sobre esta situación, Uribe contó que otros conocidos le ayudaron con el maquillaje, el peinado, su vestido y los tacones. La contribución de todos le permitió vivir “uno de los días más lindos” de su vida, según expresó en la publicación.

La modelo y presentadora recordó lo que tuvo que hacer para poder ir a su fiesta de prom, debido a que no contaba con los recursos económicos para hacerlo - crédito @chismescalientescol/Instagram

En otra imagen, Sara contó que durante sus años de colegio era una constante para ella encontrar formas de hacer dinero, debido a la falta de recursos en su hogar. Eso llevó a que su fiesta de grado fuese más una excepción que una regla, pues eso le impedía salir a fiestas y reuniones con sus amigos de manera regular.

“Casi nunca me invitaron a unos 15, tampoco me llevaban a fiestas y no pude disfrutarme el colegio como mis parceros. Yo quería ir siempre pa’ vender confites a mis compañeros y ropa a los profes, porque lo mío fue el rebusque”, escribió Sara Uribe en una historia en la que aparecía acompañada de algunos de sus amigos en 2008.

Eso sí, Sara dejó en claro que más allá de esas dificultades, en su familia le brindaron todo lo que estuvo a su alcance para que no pasara necesidades. Contó que mientras que su mamá y sus tías se encargaron de que nunca les faltara el techo y la comida, su papá se encargó de que ella pudiera tener todo lo necesario para estudiar.

Sara Uribe confesó haber sido víctima de una dolorosa traición

Sara Uribe confesó haber sido víctima de una dura traición - crédito @sara_uribe/Instagram

Durante una grabación en video que publicó en su cuenta de Instagram, la presentadora paisa lanzó pullas a una persona que amó, pero ahora quiere lejos de su vida. “Te mentiría si te digo que no me costó dejarte ir, pero ahora te quiero así, de lejos”, relató.

Intentando dar un discurso que permitiera a sus seguidores lidiar con situaciones similares, Uribe explicó cómo alejarse de alguien a quien considera su amigo o amiga puede resultar en ocasiones más doloroso que decirle adiós a una pareja o inclusive a un familiar.

“A veces dejar ir amigos es más duro que dejar ir a un amor, pero todos nos reponemos, todos sanamos y volvemos a estar bien. Compártele este mensaje a esa persona que está con ‘tusa’ por su amiga/o y recuérdale que la vida siempre nos pone a todos en donde debemos estar”, dijo.