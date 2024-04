Nuevo participante de ‘La casa de los famosos’ reveló que se toma su orina

Uno de los nuevos participantes de 'La casa de los famosos Colombia' reveló que se toma su orina - crédito Canal RCN

La decisión de incorporar nuevas personalidades al programa La casa de los famosos Colombia, anunciada el lunes 1 de abril, ha generado cierta tensión entre los ya presentes, que ven en la llegada de nuevos rostros un reto añadido a la ya de por sí complicada convivencia dentro del espacio televisivo del Canal RCN.

La incorporación de estos nuevos concursantes busca, según la producción, añadir un “toque picante” a las interacciones y dinámicas del grupo, buscando innovar en el formato y mantener el interés del público. Además, representa una oportunidad para que el público participe activamente mediante su voto en la elección de los cuatro nuevos integrantes que se unirán a la dinámica del reality.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La nueva participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ confesó que bebe su orina -crédito @canalrcn/Instagram

Los nuevos integrantes están mostrando su personalidad arrolladora para quedarse con un cupo para ingresar a la casa. Entre las confesiones que han hecho las celebridades, una de ellas sorprendió al revelar que se toma su propia orina.

Se trata de Elodia Porras, conocida como Diosa Paz, que confesó que se toma su orina y que le preocupa cómo puede realizar esta acción dentro del reality: “No desayuno, pero sí me tomó mi chichí (orina). Acá no sé cómo lo voy a hacer, porque no tengo un recipiente (...) Normalmente, yo recojo mi chichí en la cama y acá la estoy compartiendo. No es algo que haga todos los días, pero sí me la tomo”.

Diosa Paz confesó que bebe su propia orina - crédito @anteriormente_elodiaporras

La presentadora barranquillera reveló que beber su orina es un “habito innegociable”; además, que su día comienza desde muy temprano. Diosa se autodenomina como una científica espiritual y manifestó que aprendió hábitos y conocimientos sobre su cuerpo durante los cinco años que vivió como ermitaña en las montañas, alejada de la televisión.

Los internautas quedaron sorprendidos con la revelación de la concursante y no duraron en comentar la publicación: “Prefiero decir que hablo con los extraterrestres que ir a tomar “chichi” 😂”; “¿Toma qué, mami disculpe?😮”; “De verdad que falta de respeto con el televidente 🤮😡👎de donde sacan gente tan rara y que ni famosa es!”; “Tomando su orina, con razón se ve así ...seca y percudida”; “Esa del chichi es una mala influencia para el mundo entero, no debería entrar. Se requiere personas que aporten positivamente a este mundo”, son algunas reacciones de los usuarios.

Elodia Porras sorprendió a los usuarios con su confesión - crédito @anteriormente_elodiaporras/IG

¿Qué es la orinoterapia?

Varias celebridades internacionales realizan esta practica la cual hace parte de la medicina tradicional. Esta consiste en la aplicación de orina con una finalidad medicinal, consiste en beber de la propia orina o masajearla por la piel. Cabe aclarar que no existen evidencias científicas que aprueben esta practica.

Diosa Paz había sido rechazada en ‘La casa de los famosos Colombia’

El lunes 1 de abril se dio a conocer los nuevos integrantes del reality del Canal RCN y entre ellos se encuentra Diosa Paz. La presentadora había revelado en sus redes sociales que le prepusieron hacer parte del programa, pero ella había puesto una condición. “Lo único que les pedí fue poder tener un espacio en el cual yo pudiera estar sola cuatro horas al día, alejada de las demás personas”, indicó la barranquillera en un video publicado en sus redes sociales.

Elodia Porras, ahora Diosa Paz aseguró que la rechazaron en La casa de los famosos por asexual - crédito @anteriormente_elodiaporras/Instagram

“Merezco esta oportunidad y a la humanidad le hubiese servido mucho conocer mi proceso. Iba a estar aislada cuatro horas, pero vigilada por las cámaras. No soy bruta, era obvio que sabía a donde iría (...) No creo que exista en Colombia alguien que se vea como yo, que hable como yo, que se mueva y piense como yo. Se perdieron la fortuna de contar conmigo en el reality”, indicó en su momento Diosa Paz.