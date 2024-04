‘La casa de los famosos’: una de las nuevas participantes tiene Onlyfans y reveló secreto de otras dos concursantes

Nuevos participantes de 'La casa de los famosos' - crédito Canal RCN

La casa de los famosos Colombia sorprendió a los televidentes que siguen el programa con el anuncio de que a partir del 1 de abril entrarían ocho nuevos participantes, y así fue.

Sin embargo, únicamente cuatro de esos ocho podrá ganarse un cupo con el resto de los 14 participantes que están en la competencia desde el comienzo.

Miguel Bueno, Sebastián Tamayo, Nanis Ochoa, Camilo Pulgarín, Tania Valencia, Sebastián González, Catherine Mira y Elodia Porras son las aspirantes que se encuentran en el espacio que RCN decidió llamar El loft de los famosos, mientras la audiencia decide quiénes continuarán.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Esta última ha sido una de las más polémicas. La presentadora, actriz y modelo barranquillera de 51 años que ahora se llama legalmente Diosa Paz, ha causado controversia incluso desde antes de entrar al programa, debido a que compartió chats mostrando que la invitaron para ser una de las integrantes originales del reparto, pero que al final la rechazaron.

Elodia Porras explicó los procesos que pasó para convertirse en lo que es ahora - crédito @anteriormente_elodiaporras/IG

“Se perdieron el honor de tener a alguien como yo en el programa. Lo único que les pedí fue poder tener un espacio en el cual yo pudiera estar sola cuatro horas al día, alejada de las demás personas. Merezco esta oportunidad y a la humanidad le hubiese servido mucho conocer mi proceso. Iba a estar aislada cuatro horas, pero vigilada por las cámaras. No soy bruta, era obvio que sabía a donde iría”, comentó en ese momento la exconductora de Citytv.

Por ello, agregó que la producción habría decidido excluirla por sus creencias y su orientación sexual, dado a que se había declarado asexual, por lo que dijo que “no creo que exista en Colombia alguien que se vea como yo, que hable como yo, que se mueva y piense como yo. Se perdieron la fortuna de contar conmigo en el reality”.

Elodia Porras es una modelo y presentadora colombiana, trayectoria de una de las nuevas participantes del reality - crédito @anteriormente_elodiaporras/Instagram

A pesar de la controversia, el canal la admitió en esta nueva fase, en la que también ha dado de qué hablar. Recientemente reveló que tiene una cuenta de Onlyfans, de la cual no se siente para nada avergonzada y que la creó justo en el momento que más necesitaba.

“Mis vecinas se me tiran mi mejor evento y pensé presentárselos desde Onlyfans, pero quise cuidar mi mensaje con ustedes, como si Only me quitara mi dignidad”, indicó.

La cuestión es que cuando se refirió a sus “vecinas”, en realidad hablaba de Martha Isabel Bolaños y Diana Ángel, quienes fueron dos de sus grandes amigas en el pasado, según ella, pero que su amistad se terminó en términos desagradables. “Martha era mi mejor amiga y un día se fue”, expuso.

¿Quién es Elodia Porras, ahora llamada Diosa paz?

Elodia Porras, oriunda de Barranquilla, Colombia, ha experimentado una notable transformación en su carrera y vida personal, adoptando ahora el nombre de Diosa Paz. Comenzó su camino en los medios de comunicación como presentadora en Citytv, destacándose por su carisma y talento frente a las cámaras. Con el tiempo, su interés por el bienestar y la espiritualidad la llevó a explorar nuevas facetas en su vida.

Elodia Porras quien ahora se llama Diosa Paz explicó qué pasó con otros participantes de La casa de los famosos Colombia - crédito @anteriormente_elodiaporras/Instagram

Este nuevo capítulo comenzó con un profundo proceso de autoconocimiento y espiritualidad, que la llevó a cambiar su nombre a Diosa Paz, reflejando su compromiso con la búsqueda de la armonía y el equilibrio. A través de este renacimiento, Diosa Paz ha compartido su viaje de transformación personal, inspirando a otros a perseguir sus propios caminos de crecimiento y auto descubrimiento.

Su evolución no solo ha sido espiritual sino también profesional, al convertirse en una voz influyente en el ámbito del bienestar. Ella organiza talleres, conferencias y sesiones personales donde combina técnicas de meditación, respiración, y otros métodos orientados a promover la paz interior y el desarrollo personal.

Diosa Paz se ha convertido en un símbolo de cambio y renovación, demostrando que es posible reinventarse y seguir evolucionando, sin importar el punto de partida. Su historia inspira a muchas personas a buscar un equilibrio entre el cuerpo, la mente, y el espíritu, promoviendo un mensaje de amor y paz interior.