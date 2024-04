Epa Colombia no cumplió la ley y ahora piden que la arresten: qué debe hacer la ‘influencer’ para salir de problemas

La defensa de un empresario reconocido pide que arresten a la creadora de contenido por incumplir una tutela -crédito @epa_colombia/Instagram

En Barranquilla, un juez ordenó a la conocida influencer y empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, llevar a cabo una rectificación pública mediante su cuenta oficial de la red social Instagram, acerca de unas acusaciones en contra del empresario Abraham José Karan Marenco.

El juez indicó que esta acción debe ser realizada en un plazo máximo de 48 horas, tras haber emitido señalamientos considerados perjudiciales hacia el empresario. La medida jurídica surge en defensa de los derechos a la honra, el buen nombre, la imagen y la intimidad de Karan Marenco, que se vieron afectados por publicaciones de la empresaria en la red social mencionada.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Tras la decisión del juzgado, la influencer tendrá 48 horas para modificar sus declaraciones públicas sobre el empresario -crédito Colprensa

Abraham Karan Marenco, que trabaja en la administración de redes y la protección contra amenazas cibernéticas, había firmado un contrato el 28 de febrero de 2023 con la influencer para administrar y custodiar sus cuentas en redes contra incursiones no autorizadas. “Frente a posibles incursiones no autorizadas, ingresos abusivos, ataques cibernéticos, y en general la protección informática de las cuentas”, estipuló el contrato entre la creadora de contenido bogotana y el empresario.

Epa Colombia recibió una tutela por parte de un empresario - crédito @epa_colombia/Instagram

Sin embargo, la controversia inició cuando Epa Colombia divulgó, sin consentimiento previo, una conversación telefónica con el empresario, acusándolo de incumplir dicho contrato. “La señora Daneidy Barrera Rojas decidió grabar, a través de video, la llamada sostenida con el señor Karan Marenco sin haberle solicitado previamente permiso alguno y sin que mediara orden judicial para allanar la intimidad de mi representado”, indicó la defensa del empresario a cargo de la abogada Jenny Paola García de acuerdo a la información compartida en el medio El Tiempo.

Además de la rectificación, la influencer tendrá que eliminar contenido que atenta contra el empresario -crédito Colprensa

La influencer, que se encuentra en estado de gestación y ha estado envuelta en varias polémicas, no solo se abstuvo de cumplir con el fallo judicial en el plazo estipulado sino que también difundió acusaciones que cuestionaban la eficacia del servicio contratado, alegando haber sido víctima de una supuesta extorsión y señalando directamente al empresario de ser el causante de sanciones en su cuenta de Instagram. La creadora de contenido afirmó ante sus seguidores que: “Tumbó la cuenta de mis otros distribuidores, me atacaron a mí y a mi empresa para hacerme una extorsión, tres años mi empresa pagando cinco millones de pesos mensuales por un blindaje que no existe”.

Multas y arresto podrían imponerse por incumplimiento por parte de la influencer -crédito @epa_colombia/Instagram

Ante la falta de acción por parte de Epa Colombia y la reproducción de sus acusaciones por parte de la cuenta @masrechismes, la abogada de Karan Marenco presentó un incidente de desacato, solicitando al juzgado asegurar el cumplimiento de la orden inicial, incluyendo la posibilidad de aplicar una multa y orden de arresto conforme a la ley para quienes persistan en su incumplimiento.

Epa Colombia habría publicado una llamada sin permiso del empresario -crédito Colprensa

“Con base en los hechos narrados me permito solicitarle al despacho que en los términos de ley le ordene la señora DANEIDY BARRERA ROJAS y la vinculada @masrechismesde el cumplimiento del fallo, o en su defecto se imponga la multa y la orden de arresto que están prescritos en la norma”, señaló la petición de la defensa del empresario según un documento publicado por la Revista Semana.

Epa Colombia se encuentra envuelta en una polémica por una tutela interpuesta por un empresario -crédito @epa_colombia/ Instagram

El Juzgado 20 de pequeñas causas de Barranquilla falló a favor de Karan Marenco, destacando que “los hechos referidos en el video publicado por la accionada se refieren a conductas descalificativas en perjuicio de la actora, por lo que se encuentra acreditada la vulneración del derecho fundamental a la intimidad y buen nombre de Abraham José Karan Marenco, pues basta con examinar el video, en el que se evidencian las grabaciones de voz captadas en ámbitos privados”, lo que confirma la vulneración de los derechos fundamentales del empresario.