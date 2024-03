Santiago Giordana le respondió a Daniel Torres tras sus polémicas declaraciones por triunfo de Millonarios

Daniel Torres y Santiago Giordana cruzaron opiniones sobre la victoria de Millonarios sobre Santa Fe por 3-1 - crédito Colprensa / Millonarios FC

La victoria de Millonarios sobre Santa Fe por 3-1 el miércoles 27 de marzo, por la Liga Betplay, fue toda una sorpresa porque los azules se encontraban en una mala racha, los rojos estaban cerca del liderato, y para nadie estaba en el presupuesto una caída de los Cardenales.

Sumado a eso, la rivalidad se dio por fuera del campo entre Santiago Giordana y Daniel Torres, que cruzaron declaraciones respecto a la manera como los Embajadores vencieron en El Campín, ya que se señalan problemas arbitrales, errores defensivos y mayor efectividad en el arco.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sobre el cuadro azul, ya tiene a los hombres con los que enfrentará a Fortaleza el 30 de marzo en Techo, la mayoría son suplentes y hay juveniles que volverán a sumar minutos, pensando en una nueva victoria que los pueda meter en el grupo de los ocho primeros de campeonato colombiano.

Cruce entre Giordana y Torres

Durante la rueda de prensa en el estadio El Campín, el volante de Santa Fe, Daniel Torres, explicó que la victoria de Millonarios no se dio por virtud de ellos, sino por una serie de errores en sus compañeros para permitirle al rival las anotaciones, especialmente en la zona defensiva.

“Viene el gol de pelota quieta y no nos permitió reaccionar porque se acabó el primer tiempo. Lo intentamos hasta que nos meten el tercer gol y lastimosamente no desciframos como darle vuelta. Más allá de algo mental, fue que desde el juego no supimos darle vuelta al rival”, fueron las palabras de volante.

El delantero argentino marcó su primer gol en Liga Betplay ante Santa Fe con una "chalaca" en El Campín - crédito Win Sports

Por esa razón, Santiago Giordana, en entrevista con El Vbar Caracol, le respondió al mediocampista Cardenal que los Embajadores ganaron el partido con justicia y contundencia, aprovechando las oportunidades que se le presentaron y sin dejarse superar por el buen momento de su rival.

“Cada uno tiene su opinión. Creo que fuimos justos vencedores del partido. Para mí fue justo el resultado. Cada uno opina y es respetable”, dijo el delantero argentino, que no quiso darle importancia a las declaraciones de Daniel Torres, más allá de que fueron polémicas.

La clave en la victoria

El gol de Santiago Giordana para el 2-1 parcial de Millonarios en el duelo ante Santa Fe, se dio por un tiro de esquina que le quedó al argentino para disparar de primera intención, siendo su primera anotación en la Liga Betplay y explicando que todo fue una jugada preparada en la semana.

“Habíamos practicado mucho porque sabíamos que Santa Fe había marcado mucho en pelota parada, se hacían muy fuertes a favor y en contra. Por eso, necesitábamos buscar y trabajar en eso. Entre semana habíamos hecho jugadas en las que unos iban adelante y otros atrás. En esa jugada, estaban todos adelante y quedamos Macka y yo atrás. Gracia a Dios que él no la pudo tocar por estar luchando con el defensor y me quedó ahí para meterla”, afirmó al medio radial.

Así fue la anotación de Santiago Giordana a Santa Fe, aprovechando un espacio en el área - crédito Millonarios FC

Giordana también se refirió a su situación como delantero y la falta de más goles: “En lo personal, quiero seguir por esa racha, que no se corte como me pasó después de la Superliga. Quiero dar lo máximo para el equipo en lo que necesite. En lo grupal, soñamos mucho con esa Libertadores y queremos meternos dentro de los ocho”.

Suplentes ante Fortaleza

Durante la tarde del viernes 29 de marzo, Millonarios presentó la lista de 18 convocados y hay ocho nombres nuevos con respecto al clásico capitalino, seis de ellos son canteranos y con los regresos de Álvaro Montero y Juan Pablo Vargas, que se encontraban con las selecciones de Colombia y Costa Rica.

Estos son los convocados de Millonarios ante Fortaleza por la Liga Betplay - crédito Millonarios FC

Tal como Alberto Gamero lo dijo en rueda de prensa, el once titular será suplente y formaría de la siguiente manera: Álvaro Montero; Sander Navarro, Óscar Vanegas, Juan Pablo Vargas, Ricardo Rosales; Juan Carlos Pereira, Stiven Vega, Daniel Ruiz, Nicolás Arévalo, Beckham Castro; Juan Carvajal.