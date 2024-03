Un gol ‘ilegal’ de Millonarios y uno ‘mal’ anulado a Santa Fe: estas fueron las polémicas del clásico capitalino

Las polémicas también tuvieron protagonismo en la victoria de Millonarios por 3-1 ante Santa Fe - crédito Colprensa y Win Sports

En el clásico 315 entre Millonarios e Independiente Santa Fe, perteneciente a la fecha 15 de la Liga BetPlay I-2024, el conjunto azul se impuso de manera contundente por 3-1; sin embargo, no toda la atención estuvo puesta en la pelota, ya que el encuentro fue marcado por varias decisiones arbitrales controversiales.

Tanto en el entretiempo, como al final del partido, el equipo rojo expresó su inconformidad, alegando haber sido perjudicado por varias acciones durante el partido. La dirección del encuentro estuvo a cargo del árbitro Luis Matorel, quien, junto a los asistentes Alexander Guzmán y Elkin Charrys, quienes enfrentaron una noche llena de desafíos debido a constantes interrupciones como faltas, disputas y reclamaciones por jugadas dudosas.

El empate de Millonarios, la jugada más discutida

Al minuto 42 el volante Daniel Cataño puso el 1-1 en el marcador para los Embajadores; no obstante, la jugada precedió varias acciones dudosas. Dentro de la queja de los jugadores visitantes por la falta de ‘Fair Play’ al marcar el gol justo cuando un jugador solicitaba asistencia médica, lo que causó más el malestar fue el hecho de que había dos balones en el terreno de juego durante la acción.

Según el reglamento, un gol no puede ser convalidado si hay dos esféricas dentro de los límites del campo, por lo que según esta lógica, la anotación del empate de Millonarios fue ‘ilegal’ y no debió haber subido al marcador.

No obstante; dentro de la regla existe una excepción para que el tanto pueda ser convalidado y en este caso la jugada perteneció a la excepción, así lo explica la cuenta encargada de analizar decisiones arbitrales El VAR Central.

“¿Había dos balones cuando Millonarios reanudó antes del primer gol? Sí. Pero el árbitro puede dejar seguir si este segundo balón no interfiere en nada al juego, algo que es evidente en esta situación, pues está aislada de donde se está llevando a cabo la acción”, aseguró El VAR Central.

El descuento de Santa Fe fue anulado por un fuera de lugar dudoso

En tiempo de descuento, a falta de pocos minutos para terminar el partido, los visitantes consiguieron marcar el 3-2 por medio de Jersson González; aun así, el colegiado decidió anular el gol debido a un fuera de lugar de José Erik Correa, quien estuvo en el medio de la jugada.

Según la afición Cardenal, el gol fue totalmente válido, puesto que Correa no toca la pelota, no afecta su dirección y, por lo tanto, no participa de la jugada. Aun así, dentro de la explicación a la regla se establece claramente que incluso si no hay contacto con la esférica, si un futbolista en posición adelantada muestra intención de jugar (la cual si hubo) esto activa de inmediato el fuera de lugar.

Si bien ambas jugadas de este clásico capitalino fueron bastante polémicas y Santa Fe se pudo sentir afectado, las decisiones finales fueron las correctas según la interpretación arbitral a la regla, por lo que realmente no existe base argumental alguna para denunciar actuaciones irregulares por parte de los colegiados.

Con este resultado, el cuadro Embajador quedó parcialmente ubicado en la novena posición de la tabla con 16 puntos a su nombre y aumentó sus probabilidades de clasificación a cuadrangulares, las cuales previo a este compromiso eran bastante precarias debido a su pésima forma deportiva anterior.

Por su lado, los albirrojos quedaron en la cuarta posición de la clasificación con 24 unidades a su favor y siguen siendo uno de los favoritos a conseguir su clasificación a la siguiente fase de la liga. Únicamente necesitan conseguir dos victorias más para asegurar su puesto en los cuadrangulares.