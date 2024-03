Shakira en Bogotá: la capital colombiana recibiría a la barranquillera para el cierre de su tour gratuito

Shakira cerrará su gira de conciertos gratuitos en Bogotá - crédito @shakira/Instagram

Shakira no para de sorprender a su público. Tras su paso por el famoso programa de entrevistas The Tonight Show, con Jimmy Fallon, la barranquillera llenó el emblemático Times Square de Nueva York con un efusivo concierto gratuito como parte de la promoción de su nuevo álbum Las mujeres ya no lloran con el que recuperó su lugar en la industrial de la música a nivel mundial.

Sin embargo, este no será el único show gratuito que brinde la artista colombiana a sus fans, pues se conoció que Ciudad de México, Río de Janeiro y Bogotá serán sus siguientes paradas en las que la artista compartirá con sus fans las nuevas canciones en vivo.

Recordemos que Shakira convirtió sus lágrimas en diamantes y que estas piedras preciosas pasaron a ser la imagen de las cuatro ediciones especiales de su nuevo trabajo discográfico Las mujeres ya no lloran en vinilo. Justamente, estas gemas fueron elegidas por ella para anunciar su gira mundial gratuita.

Los diamantes transparentes que representan la resiliencia y la capacidad de enfrentar con fuerza las adversidades empezaron a caer sobre el icónico Times Square, lugar escogido para iniciar su tour dejando boquiabiertos a todos sus seguidores.

“¡Hola, New York! Wow, esto es increíble, absolutamente loco. Que increíble estar aquí en Times Square. Es asombroso verlos de nuevo, cantar para ustedes, volver a verlos, nada se compara con esto. Muchísimas gracias por todo el amor que me han dado esta semana durante el lanzamiento de mi álbum Las mujeres ya no lloran”, este fue el saludo de Shakira a los asistentes a su presentación en la ciudad de Nueva York.

En el mismo video se puede ver como los rubíes rojos que simbolizan la pasión, un sentimiento que ha protagonizado este período de su vida invadieron Ciudad de México, la próxima parada de la barranquillera.

Como parte de las imágenes se observa que los zafiros azules que reflejan la vulnerabilidad, una cualidad que ha caracterizado a Shakira y que ha mostrado sin miedo, inspirando a otras mujeres se tomaron la ciudad brasilera de Río de Janeiro con el Cristo del Corcovado como testigo de la noticia.

Shakira en Colombia

Luego de que se cumpliera el primer evento que dio Shakira en vivo de manera gratuita, el video en el que se muestra cómo van aterrizando los diamantes en diferentes ciudades del mundo, los fanáticos de la artista colombiana encendieron las alarmas sobre la posibilidad de que la barranquillera llegue a esas ciudades.

Según la publicación, la cereza del pastel sería el cierre de estos cuatro conciertos gratuitos en los que la cantante dejó a su país natal para cerrar con broche de oro. Es así como delante del cerro de Monserrate de Bogotá, (Colombia) comienzan a descender las esmeraldas verdes (símbolo nacional) con las que impregnó la confianza que adquirió la barranquillera para afrontar el difícil momento de su separación del exfutbolista Gerard Piqué y padre de sus dos hijos Milan y Sasha.

De acuerdo con el masivo show que hizo en Estados Unidos no solamente se remontó a cantar los éxitos de su último álbum. Shakira también le dio gusto a quienes la recuerdan por sus icónicas canciones. Entre el set list que presentó en Nueva York y que probablemente haga parte de los temas que cantará en Bogotá están las siguientes canciones: abrió con con uno de sus éxitos más sonados y con el que recorrió casi todas las galas de premios y eventos importantes: Hips don’t lie, siguió con el tema que sirvió de abrebocas a todo lo que se venía con el tema de su separación Te felicito e hizo un viaje por temas nuevos de su disco desde TQG, Cómo, Dónde y Cuando, Puntería y cerró con la popular Bzrp Music Sessions, Vol. 53 que le abrió de nuevo las puertas del éxito global, hecho que agradeció al productor argentino al que le dedicó su interpretación.

Durante las entrevistas de su gira promocional con el disco Las mujeres ya no lloran, Shakira generó expectativa al anunciar que prepara el tour mundial más importante de su vida.