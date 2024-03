A exmilitar colombiano rescatado en México le habían ofrecido $7 millones para ser ‘escolta’

Jelen Marulanda, esposa del suboficial en retiro, dio a conocer que su esposo estaba en México por una oferta laboral - crédito redes sociales / Facebook

El 12 de marzo el suboficial (r) del Ejército Andrés Mauricio Cáceres Arciniegas viajó a México con la esperanza de conseguir estabilidad económica, pues le habían ofrecido un trabajo para brindar seguridad con un sueldo de siete millones de pesos; sin embargo, todo terminó siendo un entrampamiento y estuvo secuestrado por varios días.

El entrenamiento militar del suboficial en retiro, su experiencia en los comandos especiales del Ejército y grupos contraguerrilla, hacían de la oferta laboral una oportunidad de oro para mejorar su situación económica y la de su familia.

“Un amigo de él que estaba allá lo invitó y le dijo que allá iban a trabajar en seguridad y que les pagaban muy bien, y que a los seis meses ellos podían sacar el pasaporte mexicano para poder venir a su casa cada seis meses”, relató Jelen Marulanda, esposa del militar, en un video que difundió en redes sociales cuando estaba desaparecido.

Las labores que debía ejercer Andrés Mauricio Cáceres eran simples, solo debía custodiar una plantación de limones y escoltar las camionetas en las que se movilizaban las cosechas; sin embargo, el trabajo no era como lo pintaban.

“Me dijo que no era lo que le habían dicho y que había escapado porque sus principios no le permitían estar en ese lugar. Posterior a eso fue que escapó al monte del sur de México, huyendo de las personas con las que se encontraba”, agregó la esposa del sargento en retiro.

De inmediato su esposa se puso en contacto con la embajada de Colombia en el país norteamericano, que puso la situación en conocimiento de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos y con Migración México.

Según pudo conocer El Tiempo, se inició un protocolo de búsqueda exhaustiva en la población d Michoacán, donde había sido reportada la llegada del colombiano.

Sin embargo, a las autoridades de ese país les llamó la atención de que en la documentación reportada por el suboficial en retiro se reportaba una visa turística, más no una de trabajo, como debía hacerse.

“Lo que nos llamó la atención es que el colombiano llegó con visa de turismo y no tramitó un permiso para laborar en el país de manera legal”, le dijo al medio citado una fuente en territorio mexicano.

De inmediato, en territorio mexicano se especuló que la llegada del colombiano a su país estaba relacionada con trabajos ilegales como los préstamos ‘gota a gota’ o la disposición de sus conocimientos militares al servicio de los carteles mexicanos.

Sin embargo, el medio citado se puso en contacto con Jelen Marulanda, quien desmintió que su esposo estuviera ligado con grupos al margen de la ley y alegó que su esposo era una persona honrada, razón por la cual huyó del lugar donde le ofrecieron el trabajo cuando se dio cuenta de que no tenía nada que ver con los ofrecimientos que le había hecho su supuesto amigo cuando estaba en Colombia.

El Tiempo también pudo conocer que previo a su rescate por parte de las autoridades mexicanas, Andrés Mauricio Cáceres Arciniegas duró cinco días a la intemperie, huyendo de las personas que le habían ofrecido el trabajo y que lo estaban buscando.

El militar en retiro fue encontrado con un cuadro de deshidratación severa por el tiempo que duró expuesto a las inclementes temperaturas mexicanas, razón por la cual fue internado en un centro médico cercano al lugar donde lo rescataron.

La esposa del suboficial en retiro agregó que el amigo que le ofreció el empleo a Cáceres Arciniegas también está desaparecido, pero que su familia no ha querido hacer pública la denuncia de su desaparición.