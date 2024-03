Gobernador Andrés Julián Rendón siguió defendiendo la ‘vaca’ por las vías de Antioquia: explicó cómo va a invertir el dinero

Andrés Julián Rendón, promotor de la "vaca por las vías de Antioquia" sigue defendiendo la iniciativa - crédito Andrés Julián Rendón/X

Para evitar “elefantes blancos”-esos grandes proyectos de infraestructura que se financian con recursos públicos y no se desarrollan- el gobernador de Antioquia ha puesto en ejecución una “vaca por las vías de Antioquia”, para recolectar dinero entre ciudadanos del departamento de Antioquia y del país para completar el presupuesto las anheladas vías de cuarta generación del departamento, y algunos proyectos viales como el tunel del Toyo.

Específicamente, el esfuerzo financiero busca recoger los medios económicos de los que, en palabras del mandatario local, la Nación “no ha puesto su faltante” en proyectos viales como el mencionado túnel y las iniciativas Pacífico I y II, que permitirían conectar al resto del departamento con el Urabá y su salida al mar. Con una inversión total requerida de tres billones de pesos, estas obras buscan evitar que se transformen en lo que popularmente se conoce como ‘elefantes blancos’.

A través de un diálogo con Semana, el funcionario especificó que dicha inversión urgente se destina mayormente al proyecto que conectará la subregión “puntualmente, la que conduce a Urabá. La Nación puso, en un comienzo, por allá en 2021, 1,4 billones de pesos, pero le hacen falta 650.000 millones. La ‘vaca’ es para reunir dinero y terminar ese proyecto, la meta es un billón de pesos”, afirmó.

Según su explicación, se necesita finalizar seis kilómetros de vías a cielo abierto, además de la construcción de tres túneles y siete puentes. Por eso, si se obtiene la suma, estas obras, “de arrancarse ya, se entregarían en dos años”, precisó el gobernador.

El dinero va para la Nación, según Rendón

De esa manera, indicó lo que se recoja va a ir a manos del Gobierno para que ellos tengan el presupuesto y den luz verde para inciar con las obras. “No estamos recogiendo plata para entregarle a un privado, es para entregar (los dineros) a la nación y que la nación los pueda invertir”, aseveró, aunque también sugirió que preferiría que el dinero sea gestionado por el departamento, pero la decisión final recae en el Gobierno Nacional.

“Que este los pueda invertir o que, si nos remite esos tramos, nosotros, como Gobernación, lo podamos también hacer. Hay una junta de personas muy cívicas, decentes, que van a estar muy sigilosas de la aplicación eficiente de estos recursos”, expresó Rendón en el diálogo.

Y es que, aunque el Gobierno no parece estar muy de acuerdo con la iniciativa, de la que el exmandatario Álvaro Uribe Vélez fue uno de los artífices, fue el mismo jefe de la cartera de Transporte quien habría recomendado buscar alternativas para financiar el faltante, según las declaraciones del gobernador emitidas en el medio.

“Le hemos insistido mucho: por favor, ponga los recursos o entréguenos las vías para nosotros terminarlas. En la última respuesta que dio el ministro de Transporte, dijo: «nosotros no le entregamos las vías, hay que buscar soluciones imaginativas para hacerlas». Ahí salió la idea del presidente Uribe de hacer una ‘vaca’ para que, si el tema es de recursos, que esa no sea la razón para no entregar las vías culminadas”, amplió el funcionario antioqueño.

¿Y los aportes del Clan del Golfo?

