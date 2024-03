Sebastián Gutiérrez: el actor de Rigo salió de ‘La casa de los famosos’ para cuidar de su salud mental

Sebastián Gutiérrez, recién eliminado de La casa de los famosos es Chacho en la novela de Rigo - crédito cortesía canal RCN

Sebastián Gutiérrez, exparticipante de La casa de los famosos, entró al reality confiado de que tenía todas las actitudes, habilidades y competencias necesarias para ganarse la competencia. Sin embargo, su paso por el concurso llegó a su fin, dejando una gran huella por cuenta del amor que siempre le demostró a su esposa, la bailarina Diana Correa a quién extrañó durante sus días de encierro. El actor tuvo que retirarse del reality por recomendación del equipo psicológico del programa; a su vez, junto a Cristina y Carla aseguró que en las últimas semanas su salud mental estaba en detrimento por lo que se iba con la seguridad de tomar la mejor decisión para cuidar de sí mismo.

Pocos saben que el joven actor de 25 años nació en el país centroamericano de El Salvador, desde muy pequeño su madre se trasladó a Colombia donde desarrolló su carrera artística desde muy niño.

Interpreta a Chacho, uno de los mejores amigos de Rigoberto Urán en la novela que narra la historia del ciclista nacido en Urrao (Antioquia), y que conquistó los corazones de los televidentes con sus ocurrencias y lealtad ante el pedalista.

El paso del actor por la competencia de convivencia estuvo marcada por la sensibilidad que mostró y el amor a su esposa, la bailarina Diana Correa con la que lleva tres años de casado. Fue el primero de los participantes en derrumbarse y romper en llanto ante la ausencia de su pareja, y es que tal y como se lo comentó Sebastián a Infobae Colombia, su mayor temor era ausentarse de su hogar y no estar presente para su pareja. “Mi miedo más grande al haber aceptado entrar a este reality era la posibilidad de que mi esposa me llegara a necesitar y no estar para ella en ese momento”, comentó Gutiérrez.

Por su parte, Diana agregó. “Sebas es una persona que resuelve y hemos generado esa dependencia de que él siempre está ahí cuando lo necesito, eso va ser muy duro, además que es quien me despierta cada mañana con un beso en la mejilla, somos muy románticos a nuestras maneras”.

Sin embargo, sus momentos de debilidad no fueron los únicos que marcaron su participación, pues Sebastián hizo parte de una de uno de los episodios más tensos dentro del programa hasta su salida. La discordia con su mejor amigo, el también actor Julián Trujillo con quien afirmó que sería el participante con el que mejor se la iba a llevar; no obstante, ambos se acusaron de deslealtad. Aun así, un par de días después consiguieron limar las asperezas mediante el dialogo y reforzaron su amistad, la cual nació en el set de la serie Enfermeras, producción en la que ambos actuaron.

Su trayectoria

En el año 2011, con tan solo 12 años, se ganó el papel protagónico de la serie Los años maravillosos, un remake de la misma serie norteamericana The wonder years, que lo catapultó para ser nominado como el mejor actor infantil en los premios Kids Choice Awards y el premio al mejor actor infantil Talento nacional 2011, ubicándolo en la mira de los directores. Aunque cabe resaltar que antes de eso, ya había conformado los elencos de grandes series como Amor sincero y La Pola.

Aunque el actor salvadoreño cuenta con una amplía carrera teatral, especialmente en musicales, donde precisamente se conoció con su esposa, su profesión la ha construido mayormente en las pantallas. Dentro de sus trabajos más recordados están la historia televisada de Jaime Garzón, Pa quererte y Comando elite.

Una vez inició su romance con la bailarina Diana Correa, se convirtió al cristianismo del cual es practicante. De hecho, el actor pidió consejo y visto bueno a su iglesia antes de aceptar hacer parte de La casa de los famosos, pues sabía estaría expuesto 24/7. “Conté con el apoyo de mi comunidad religiosa lo cual fue una fortaleza muy grande porque no sabía como me iba a ver Colombia”, compartió.