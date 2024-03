Mamá de Melfi reaccionó con divertido comentario a críticas contra su hijo: “No le pongan cuidado”

Mamá de Miguel Melfi lanzó divertida respuesta a críticas contra su hijo en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @buendiacolombia/Instagram y cortesía Canal RCN

Sin lugar a duda, la relación que sostuvieron –o sostienen, debido a los constantes coqueteos– Miguel Melfi y Nataly Umaña, ha generado molestia en los televidentes. No obstante, la visita de Anasiris de Melfi, madre del panameño, logró un vínculo perfecto con el amorío, aunque parecía no ser suficiente para los famosos poner un freno en seco.

Sumada a la visita de la mamá del también cantante, una polémica se desató también por la visita de Alejandro Estrada, que decidió ponerle punto final a su matrimonio de más de 10 años con la ibaguereña. En esta visita del actor, hubo varios reclamos de su parte, además, de la entrega del anillo de matrimonio que terminó por dar por finalizada una relación que aparentemente, ya tenía problemas de fondo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Cuál fue el consejo de Anasiris para su hijo

Miguel Melfi recibió llamado de atención de su mamá, cuando ingresó a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @miguelmelfi/Instagram

En medio de la molestia y la preocupación que despertó en la mamá de Miguel Melfi, en su ingreso al reality no desaprovechó la oportunidad para dejarle un consejo. Este consistía en que el panameño se enfocara nuevamente en la competencia para así, conseguir el jugoso premio de 400 millones de pesos.

“Hijo, yo sé que el encierro es difícil, y uno puede llegar a ser vulnerable, pero yo busco y no puedo entender ni aceptar lo que está pasando. Tú tienes que discernir entre lo que es real y no, eso no es real. Tienes que discernir entre lo bueno y lo malo, lo que está pasando no es bueno. Yo sé que tú puedes salir de esta”, puntualizó la mujer.

Mamá de Melfi habló de Nataly Umaña

Anasiris Vásquez, mamá de Melfi, hizo un llamado de atención por petición de su hijo para salvar a Umaña - crédito @miguelmelfi/Instagram

El panameño se encuentra nominado junto a Pantera, Julián Trujillo y Nataly Umaña, por lo que las redes sociales han estallado en contra de la actriz. Seguidores del joven de 27 años han reclamado que continúe desenfocado de la competencia y esto derive en que su nombre forme parte de la placa de nominados, por lo que le han llamado la atención a Anasiris.

No contento con esto, después de la prueba de salvación se acercó a las cámaras para pedirle a sus seguidores que lo apoyen con el voto para salvarlo a él. Pero llamó la atención que también pidiera ayuda para que salven a Nataly, que está en riesgo de salir de La casa de los famosos Colombia en la noche del domingo 24 de marzo.

Jalon de orejas de Anasiris de Melfi a su hijo en 'La casa de los famosos Colombia' por pedir que voten por Nataly Umaña para salvarla - crédito @skz_yoli/Instagram

Esto dividió ciertas opiniones, ya que muchos creen no fue correcto hacer la intervención mencionada: “¿Cómo es posible que Melfi esté en peligro de eliminación y se ponga a estar pidiendo ayuda para Nataly?”, escribió un usuario de X (antes Twitter), a lo que la mujer no dudó en responder: “A mí también me estresa, no le hagan caso”.

Las reacciones a la respuesta de la mujer no tardaron en aparecer, por lo que algunos dejaron comentarios como: “Por favor no voten por Nataly”; “voté por Melfi, apoyándolo desde Colombia”; “salvemos a Miguel y no dividan votos para Nataly, ella no le hace bien a él”; “habla mal de él y su trato es pésimo”; “la mamá de Melfi es mi ídola”, entre otros.