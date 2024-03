Laura Ojeda desmintió acusaciones de Day Vásquez de que Nicolás Petro era mantenido: “Siempre ha sido trabajador”

La actual pareja de Nicolás Petro, Laura Ojeda, salió al paso de las afirmaciones de Day Vásquez, al asegurar que el padre de su hijo no es un mantenido - crédito @lauraojedae/Instagram y redes sociales

En un explosivo giro de acontecimientos, Day Vásquez, la exesposa de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, ha lanzó revelaciones sobre la vida personal de su expareja, que desencadenaron en una serie de respuestas y controversias en los medios y las redes sociales.

Estas declaraciones, realizadas durante una entrevista en el programa digital de la periodista Eva Rey, fueron puestas en tela de juicio por Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro, que salido en defensa del hijo del presidente y ofreció una contranarrativa a los señalamientos de Vásquez.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Durante su participación en el programa de Eva Rey, Day Vásquez no escatimó en detalles al afirmar que Nicolás Petro era un “mantenido”, alegó que durante su relación ella asumió todos los gastos, incluido el arriendo, la comida y los servicios básicos.

“Yo con Nicolás nunca estuve por interés. La familia lo sabe. Nicolás vivía en Bogotá, Nicolás no trabajaba, no hacía nada. Yo corría con todos los gastos: arriendo, comida, servicios, absolutamente todo. Eso no lo sabe la gente, pero esa es la verdad”, dijo Vásquez en Desnúdate con Eva.

“Su familia, sus amigos más cercanos lo saben porque hubo dos amigos cercanos que estuvieron en el apartamento donde nosotros vivíamos. Ellos pagaban los servicios y yo pagaba el arriendo y la comida”, señaló.

Day Vásquez habló de su pasada relación con Nicolás Petro- crédito @des_coneva/X

La barranquillera, que en ese entonces trabajaba en la Alcaldía de Barranquilla, dejó entrever que su expareja no contribuía económicamente de ninguna manera a la relación.

“No me arrepiento porque yo quería a Nicolás”, enfatizó Vásquez, por lo que rechazó cualquier sugerencia de que su relación estuviera motivada por intereses materiales. Sin embargo, sus afirmaciones no tardaron en ser cuestionadas, especialmente por Laura Ojeda, que tomó la iniciativa de abordar el tema en sus redes sociales.

En una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, Laura Ojeda respondió a las acusaciones de Vásquez, en donde defendió a Nicolás Petro y desmintió las afirmaciones de que era un “mantenido”.

Ojeda afirmó que Petro siempre trabaja y desestimó las declaraciones de su exesposa como falsas. “Hay algunas mentiras que me constan y una de esas es que era mantenido, totalmente falso, siempre ha sido trabajador”, publicó Ojeda, refutando las acusaciones con firmeza.

Day Vásquez reveló detalles de su relación con Nicolás Petro. Desde la toma de anticonceptivos sin su conocimiento hasta su deseo de divorciarse - crédito @dayvasquezc - @nicolaspetrob/Instagram

La abogada y también exparticipante del reality Protagonistas de Nuestra Tele abordó las declaraciones de Vásquez sobre la planificación familiar, luego de que ella revelara detalles íntimos sobre su pasada relación.

Durante su diálogo con la periodista española, Day compartió que en cierto punto de su vínculo, comenzó a tomar precauciones para evitar un embarazo sin informar a Nicolás Petro: “Nosotros tuvimos dos pérdidas de bebés (...), yo empecé a cuidarme, él no sabía que yo me estaba cuidando, ahora se va a enterar, (en medio de risas)”.

Cuando Eva Rey preguntó a su invitada si tomaba precauciones porque no quería tener hijos con su esposo, ella lo confirmó: “Porque no quería tener un hijo con él (...) no sé, uno siente cosas”.

En respuesta a las afirmaciones, Ojeda afirmó: “Uno tiene hijos cuando uno ama y si no quiso, sus razones tendrá”. Esta afirmación generó controversia, ya que poco después de que Nicolás Petro comenzara su nueva relación, quedaron embarazados de su primer hijo, Luka Samuel.

Laura Ojeda responde a las declaraciones de Day Vásquez sobre querer evitar un embarazo - crédito @lauraojedae/Instagram

Finalmente, Ojeda señaló que: “Además si es feliz con sus mentiras que lo siga haciendo, eso la hace una nueva influencer, Bienvenida al medio (sic).

Estas revelaciones han suscitado controversia en las redes sociales, con algunos expresando su apoyo a Day como víctima de una supuesta infidelidad por parte de su ex mejor amiga, mientras que otros argumentan que este tema debería cesar, dado que ha pasado un año desde que Nicolás Petro finalizó su relación y aún se sigue discutiendo al respecto.