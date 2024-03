La selección Colombia estrenará “el mejor uniforme de su historia” ante Rumania

Nueva camiseta de la selección Colombia vestida por Luis Díaz, Jhon Arias, Luis Sinisterra y Jorge Carrascal - crédito Adidas

La selección Colombia jugará en el estadio Civitas Metropolitano el segundo partido amistoso de la fecha FIFA de marzo. Esta vez el rival será Rumania, rival con el que la Tricolor tiene historia en las copas del mundo, pero esta vez el encuentro será especial, no solo por el invicto que defiende Néstor Lorenzo a cargo del combinado nacional, ni por los miles de hinchas colombianos que asistirán al escenario deportivo.

Lo que hace más especial el partido será el debut del nuevo uniforme de local de la selección Colombia. El propio presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, catalogó en diálogo con Infobae Colombia, la nueva indumentaria como la “mejor de la historia” de la selección cafetera:

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol elogió el nuevo diseño de la camiseta de la selección Colombia - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

“En mi concepto lo es, esto tiene un proceso, proceso que duró casi dos años. Esta camiseta que ustedes recibieron hoy, nosotros la estudiamos hace dos años y la verdad que no le tuve ningún reparo porque cuando me la presentaron a mi yo me enamoré de la camiseta, y de la pantaloneta, pidan que les muestren la pantaloneta. El uniforme negro tuvo unos rediseños, pero como esta hoy, la verdad nos encantó”, respondió Ramón Jesurún a Infobae

La camiseta titular, diseñada por Adidas, tiene como base el color amarillo y se distinguen los paneles laterales de color naranja en distintos tonos que se extenderá por la parte baja de la espalda.

Esta zona de la camiseta tendrá algunas texturas con líneas curvas. En los hombres estarán las tres líneas tradicionales del fabricante y en el cuello se ubica la palabra Colombia. El material del escudo será en poliuretano termoplástico que añade brillo y relieve a esta zona esencial de la indumentaria. Aunque se venderá una segunda versión con los logos bordados.

Juan Pablo Rodríguez, senior manager brand communications de Adidas Colombia por su parte destacó otros aspectos importantes de la camiseta de la selección Colombia que favorecerá a los futbolistas que la porten en el campo de juego, su rápido secado y ser menos pesada son detalles que hacen especial la camiseta de la Tricolor que se estrenará el próximo martes 26 de marzo y que será usada en la Copa América USA 2024.

La tecnología de la nueva camiseta de la selección Colombia permite a los futbolistas tener una prenda que potencia su rendimiento en el terreno de juego - crédito Camilo Zabaleta

Los aficionados tendrán la oportunidad de adquirir estas prendas tanto en el sitio web de Adidas como en tiendas físicas, con precios que varían dependiendo de la versión escogida. La camiseta en la versión fan tiene un valor de 349.500 pesos colombianos, en esta el escudo es bordado; la otra disponible es la autentica, que es la misma que se le entrega a los jugadores en cada partido y tiene un valor de 500.000 pesos colombianos. El material de la tela y los apliques de logo y escudo son termosellados.

Hora y canal de TV para ver Colombia vs. Rumania

El combinado cafetero última detalles para de cara al juego ante Rumania - crédito FCF

La Selección Colombia se enfrentará a Rumania en un emocionante partido amistoso en Madrid, España, el próximo 26 de marzo a las 2:30 p.m. hora de Colombia, en el marco de la segunda semana de la ventana internacional de la FIFA de marzo de 2024.

Este encuentro, que se celebrará en la capital española, busca ser una oportunidad para que el combinado nacional continúe su racha de partidos sin derrotas y para consolidar el equipo de cara a la próxima Copa América. Los canales Caracol y RCN Televisión serán los encargados de transmitir el evento, ofreciendo no solo la cobertura del partido sino también análisis previos y posteriores al mismo.

Este partido contra Rumania no solo promete ser un reto deportivo, dada la historia de enfrentamientos anteriores durante los mundiales de los años noventa, sino que también permitirá al equipo dirigido por Néstor Lorenzo hacer los ajustes necesarios antes de su debut en la Copa América USA 2024.

