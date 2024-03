Estéreo Pícnic 2024: así puede ver gratis a Blink 182 en vivo y en directo

A las 9:30 p. m. el turno será para Blink 182 - crédito Johan Largo/Infobae

El último día del Estéreo Pícnic ya llegó a Bogotá, después de tres días de festival y de vivir de manera diferente la música, los espectadores podrán disfrutar de las agrupaciones que le darán cierre a uno de los eventos más esperados del año.

Tal como empezó finalizará el festival. El jueves 21 la mesa tendría como sus principales invitados a tres agrupaciones rockeras de alta influencia de principio de siglo: Limp Bizkit, Thirty Seconds to Mars y kings of Leon. Ya para el domingo 25, la fiesta estará a cargo de The Offspring y Blink 182, iconos del punk rock.

2024 será una fecha especial para los amantes de este género musical, que a principios del siglo consiguió un gran auge en el plano occidental. Y es que después de más de un año de espera, la agrupación norteamericana Blink 182 se presentará en Colombia, tras cancelar su show en 2023 por motivos personales –Travis Barker se lesionó su mano–.

Aunque la ciudad está de fiesta por ver a los punk rockeros, son muchos los que por “x” razón no consiguieron la boleta del Estéreo Pícnic 2024. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos de las TIC y contratos entre los organizadores y el distrito, Canal Capital por primera vez en la historia del festival fue el medio encargado de la transmisión del festival, por lo que los seguidores de esta agrupación no se perderán de ningún detalle del show de los norteamericanos.

Así puede ver a Blink 182 en vivo y sin moverse de su casa

“Este es un cartel que no hemos visto en las pantallas de Capital, son apuestas orientadas al gusto masivo del público, donde además del cartel internacional brillan las propuestas nacionales más importantes del momento”, comentó Adriana González Hassig, productora editorial de la transmisión.

Tal como lo hicieron desde el jueves 21, viernes 22 y sábado 23, el canal estará trasmitiendo ocho horas en directo del evento, y sus cuatro escenarios. Para ello, el medio habilitó un canal en su página web, en el que los espectadores podrán acceder y vivir cada una de las presentaciones de los artistas: www.canalcapital.gov.co.

Allí encontrará cuatro botones “Capital”, “Escenario uno”, “Escenario dos” y “Escenario tres”. Cada una de estas opciones corresponde a cada una de las tarimas donde se estarán presentando los artistas; empero, en la opción de “Capital”, se podrá ver toda la transmisión completa con entrevistas y comentarios de quienes están de presentadores.

Cabe añadir que en caso de que el portal no le cargue por la cantidad de personas que se encuentran en el sitio, existe otra opción que le permitirá vivir la transmisión. Y es que a través de la red social de YouTube de Señal Capital: https://www.youtube.com/watch, podrán conectarse a los en vivo.

Esta opción le permitirá disfrutar del concierto a través de las diferentes multipantallas de los dispositivos tecnológicos: celulares, tablets, portátiles, y televisores inteligentes con la aplicación de YouTube.

A qué horas se presenta The Offspring y Blink 182 en el Estero Pícnic 2024

El escenario Johnnie Walker abrió su tarima desde las 2:15 p. m. con la presentación de Caballos de Fuerza, el show continuará con Volcán desde las 3:45 p. m. Sobre las 5:15 p. m. el turno será para The Vaccines.

Los platos fuertes se estarán subiendo al escenario Johnnie Walker sobre las 19:15 p. m. con la presentación de The Offspring, que celebra cuatro décadas de carrera musical. Finalmente, a las 9:30 p. m. el turno será para Blink 182.

Estas son algunas canciones que se podrá disfrutar desde su casa con las presentaciones de The Offspring y Blink 182:

The Offspring, que celebrará cuatro décadas de carrera musical en Colombia - crédito Franco Fafasuli