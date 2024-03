Alejandro Estrada le responde a Negra Candela y dice si su ruptura es montaje: “Hoy por hoy no volvería con ella”

Alejandro Estrada respondió a los comentarios hechos por 'La Negra Candela' - crédito Instagram

La casa de los famosos Colombia ha sido el escenario para que varias polémicas se roben la atención de miles de televidentes o usuarios de redes sociales que siguen la producción a través de las diferentes plataformas por las que se transmite, tales como el Canal RCN o por ViX. En medio de las polémicas se destacó, en gran manera, la ruptura entre Alejandro Estrada y Nataly Umaña.

De hecho, el actor entró al recinto para terminar su relación con la actriz por una supuesta infidelidad que ella había protagonizado con Miguel Melfi. “Te he visto todas las noches, todo el reality. Me aparté en los últimos ocho días y, sobre todo, me tomó por sorpresa que hablaras de nuestra relación así cuando pudo ser en privado antes o después. Esto me lleva a pensar que siempre, siempre, siempre, en toda relación, lo más importante es la honestidad. Me voy a hacer a un lado de tu vida. Lo que vengo a hacer hoy es retirar mis promesas”, indicó en su visita.

Aunque muchos reaccionaron a lo que estaba sucediendo, La Negra Candela sugirió que todo lo que ha pasado en el programa es libreteado. “Alejandro no va a desperdiciar la oportunidad de promocionarse él, tengamos en cuenta que, además, se quedó en puros pinitos, porque nunca ha hecho nada relevante en actuación, se quedó más como modelo”, comenzó diciendo al respecto la periodista.

De la misma manera, la ex presentadora de El Lavadero, argumentó en Mix que “es libreteado todo; además, por ahora están armando el conflicto con Sandra Muñoz y el nuevo novio que tiene en el ‘reality’, entonces trajeron a ‘Kooky’, su hijo, que es reguetonero, para que se consagre en nivel nacional, este tipo de artistas se vuelven famosos en televisión, no en streaming”.

De hecho, aseguró que Estrada habría cobrado una cifra cercana a los 100 millones de pesos para hacer parte del espectáculo.

Sin embargo, el artista no estuvo conforme con lo que se comenzó a decir de él o de su relación, por lo que salió a desmentir que la situación se tratara de un supuesto mensaje.

“Mi relación siempre se basó en algo estable, sincero y muy fuerte. En eso no caben estrategias y yo no sería capaz de jugar una estrategia en una relación de 12 años y no hay afanes por el tema de más seguidores o ganarme un público como se ha venido diciendo”, comenzó diciendo el famoso en entrevista con 15 Minutos.

A su vez, continuó comentando que “es muy pronto para saber una respuesta. Sin embargo, hoy no volvería con ella. No sé en lo personal cuando tengamos que encontrarnos porque hay un hogar que hay que separar, pero hoy por hoy me cuesta trabajo. Quiero seguir madurando y entender esto que está pasando. Si va a ser una decisión de regresar, tiene que ser extremadamente trabajada porque ya hay suficiente daño”.

Cabe mencionar que Alejandro Estrada destacó la importancia de mantener un apoyo psicológico en cada uno de los momentos de su vida. “Soy una persona que siempre he ido al psicólogo para tener una vida tranquila y tener paz. Esta es una oportunidad muy grande para generar crecimiento en lo personal y en sacar esas virtudes de la nobleza, la humildad y el amor […]. En mi ingreso a la casa lo dije: esto me llevó a reflexionar en la importancia que es comunicarnos en las relaciones y decirnos las cosas a tiempo por difíciles que sea”, indicó.

Finalmente, terminó diciendo que, a pesar de lo que sucedió, “seguiré creyendo en el amor y es muy pronto para hablar de una relación amorosa y amar otra vez a alguien. Quizá me voy a disfrutar la soltería pensando en mí y con mucho juicio”.