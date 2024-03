Procuraduría respaldó proyecto de ley que sanciona la violencia política contra las mujeres: en qué consiste

La procuradora General dijo que el proyecto de ley que previene y sanciona la violencia contra las mujeres en la política es constitucional - crédito Jesús Avilés/Infobae con fotografías de iStok, Colprensa y Freepik

La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, le dio un espaldarazo al proyecto de ley que busca prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres.

Desde el Ministerio Público establecieron que el proyecto de ley estatutario para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres en la política (006 de 2022) se ajusta a la Constitución.

“El proyecto de ley es constitucional, ya que materializa el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención de Belém do Pará, que exigen al Estado proteger a la mujer frente a escenarios de violencia, en especial, aquellos relacionados con su vida política”, dijo la procuradora General, Margarita Cabello.

La procuradora Margarita Cabello respaldó la iniciativa que busca prevenir y sancionar la violencia política contra la mujer - crédito Ricardo Maldonado/EFE

En el documento dirigido a la alta corte la funcionaria señaló que la iniciativa legislativa optimiza los medios de prevención y lucha contra la violencia que afecta a las mujeres en los escenarios políticos.

Pero, además, de acuerdo con la procuradora General de la Nación, esta iniciativa promueve el reconocimiento de la igualdad de los derechos y las oportunidades que tienen las mujeres en el ámbito público.

Margarita Cabello resaltó que la norma es pertinente para cumplir con ese objetivo de prevención, lucha y sanción de este tipo de violencia, que no deja de estar presente en los diferentes escenarios políticos del país.

La procuradora explicó que con esa normativa se fija las competencias y responsabilidades de los distintos actores, así como su interacción para la promoción y garantía de los derechos de las mujeres, y el seguimiento, investigación y sanción de las conductas según el tipo de responsabilidad que proceda, ya sea electoral, disciplinaria, penal o ética.

Por último, la jefe del Ministerio Público señaló que una norma como esta es necesaria ante el “fenómeno de violencia en el contexto de la desigualdad estructural que históricamente ha sufrido la mujer en Colombia y que, lastimosamente, con mayor fuerza persiste en el país en materia política”.

La Procuraduría General de la Nación respaldó el proyecto de ley que busca prevenir y sancionar la violencia política contra la mujer - crédito Procuraduría/Sitio web

La más reciente denuncia de violencia política contra una mujer

Este debate se retomó luego de la denuncia por violencia política contra la senadora María José Pizarro, el pasado 12 de marzo, en medio de la moción de censura que se adelantaba contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Durante la sesión el congresista Jota Pe Hernández se paró frente al jefe de la cartera y, con señalamiento y gritos, lo tildó de cínico y mentiroso. La actitud del funcionario fue cuestionado por varios asistentes al debate, entre esos, María José Pizarro, que lo comparó con un “perro rabioso”.

“Me parece absolutamente innecesario pararse al frente del ministro a decirle que es un cínico y un mentiroso”, añadió María José Pizarro. En ese momento el senador Jota Pe empezó a interrumpir, nuevamente, gritando desde su puesto.

“Cuando el señor senador respete un poco, cuando deje de enfurecerse cuando lo dejan en evidencia, cuando deje de reaccionar como perro rabioso cuando lo dejan en evidencia. En este momento no deja hablar, es imposible hablar así presidente, es imposible hablar así”, puntualizó la senadora, mientras el congresista de la Alianza Verde se levantó de su lugar para dirigirse a donde ella estaba.

“La que habla de respeto me acaba de decir perro rabioso porque digo que es verdad que a nuestros militares los están matando. El hecho que usted sea defensora de guerrilleros no me evita a mí defender a la fuerza pública, a los militares que están matando”, dijo el senador.

Además de tildarla de “defensora” de los guerrilleros, el funcionario aseguró que María José Pizarro solía tener este tipo de actitudes para luego “victimizarse” y acudir al discurso del machismo.

En el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa el senador Jota Pe Hernández protagonizó un escándalo - crédito @JotaPeHernandez/X

“La que pide respeto tratando a los compañeros como animales, tratándome como perro. Mírela como se victimiza y después sale a decir que machismo contra la mujer”, añadió Jota Pe, mientras el presidente le solicitaba que se calmara.

Esa actuación del congresista llevó a que varias personalidades de la política colombiana, especialmente mujeres, se pronunciaran y denunciaran el acto como un caso de violencia política contra la mujer. Además, algunas aseguraron que no es la primera vez que el senador de la Alianza Verde ejerce este tipo de ataques.