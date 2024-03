Juan Pablo Barragán contó cuando le dispararon en su adolescencia y dice que “lo peor no fue el tiro”

El actor Juan Pablo Barragán se refirió a un duro momento de su juventud - crédito Canal RCN

El actor Juan Pablo Barragán se ha destacado por su versatilidad en sus papeles, que han pasado de comedia, a novelas y hasta producciones de acción. A sus 42 años, ha actuado en en la televisión colombiana y en series internacionales.

Hizo parte del reparto de El Zorro: la espada y la rosa, La saga, Distrito salvaje y El robo del siglo. Además, actuó en películas como El páramo o No sos vos, soy yo. Actualmente ha dado de qué hablar por su papel en La ley del corazón, que recientemente comenzó a transmitir su segunda temporada en RCN.

Por otro lado, el artista ya había sido protagonista de comentarios por su aparición en MasterChef Celebrity,el año pasado, en donde tuvo grandes amigos, como El Negrito o Diego Sáenz, pero también protagonizó roces con otros concursantes, como Daniela Tapia, con quien después se rumoró que tenía un romance en el programa, pero se desmintió.

Juan Pablo Barragán y Diego Sáenz tuvieron una gran amistad en MasterChef Celebrity - crédito RCN

“Estoy como bravo con Daniela, porque yo he notado que no me quiere tanto, me tiene como fastidiado, la debo perdonar. Pasamos del odio al amor”, expresó en su momento sobre Daniela.

Pero aunque hoy goza del reconocimiento, el pasado de Barragán fue escabroso. De hecho, en una reciente entrevista con el podcast Monólogos sin propina, presentado por su excompañero de cocina Adrián Parada, junto a Chicho Arias y Frank Martínez, se refirió a su juventud, en la que sufrió un ataque a bala.

“Yo vivía en un barrio muy ‘caliente’, un día se armó un problema en la tienda de mi casa entre dos vecinos y yo siempre soy de los que dice: conversen, por favor. Bajé a solucionar y me gané mi primer tiro a mis 17 años”, comenzó diciendo.

Juan Pablo se fue a urgencias como pudo, pero en ese momento se dio cuenta que sus problemas no habían acabado con su llegada al centro de atención, sino que el disparo había sido apenas la punta del iceberg.

“Lo peor no fue el tiro, sino que cuando llegué al Cami (centro de atención médica inmediata) no me atendieron por ser Sisbén 4. En ese momento tenía que pagar $ 150.000 para que me atendieran; como no tenía plata, me pusieron en un platón de una patrulla de la Policía”, agregó Juan Pablo Barragán.

Explicó que su estado de salud solo se agravaba con el paso del tiempo, pero que la atención no fue inicialmente la mejor. “Estuve 12 horas desangrado y con una sonda antes de que llegara al San Juan de Dios, allá me atendieron. Un doctor me dijo: ‘Usted cree en Dios,’ y le dije: ‘yo creo en usted. Allá me durmieron y al otro día me levanté en una suite del hospital con 25 personas alrededor”, rememoró.

Por fortuna, lo trataron en la clínica en la que reposó por algunos momentos y se pudo recuperar sin problemas.

Juan Pablo Barragán puso a llorar a todos sus compañeros en MasterChef por sus historias - crédito RCN

“MasterChef me salvó la vida”: Juan Pablo Barragán

El actor habló en su momento acerca de su participación en el concurso de gastronomía, diciendo que daba “muchas gracias a todos ustedes por todo lo que me han enseñado, por todo lo que he aprendido, creo que MasterChef llegó en un momento muy importante de mi vida, me salvó la vida”.

“En el punto en el que estaba más mal en mi cabeza, este programa me recogió y fue divino. Hasta aquí llegó mi cocina, y que viva el perdón y esas otras oportunidades”, continuó.

Finalmente admitió que “pasé rebueno, me reí, aprendí a cocinar, me corté, me agarré con los jueces, exploté un microondas, quemé un horno, me pasaron muchas cosas. Amé, solté, peleé, conocí gente hermosa, entendí, hice las paces con la cocina. Un hombre entró a este reality y otro es el hombre que sale”.