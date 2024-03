Petro invitó al clan del Golfo a dialogar y el grupo delincuencial dijo que sí “en condiciones políticas”

El presidente Gustavo Petro invitó nuevamente al Clan del Golfo a dialogar - crédito Joel González/Presidencia de la República

A través de un comunicado, el grupo armado denominado por las autoridades como Clan del Golfo, le respondió al presidente Gustavo Petro para abrir mesas de negociación, aunque se apartaron de las condiciones que puso el mandatario respecto a la migración y el narcotráfico.

Durante un evento de Gobierno con el Pueblo en el municipio de Apartadó, el presidente propuso retomar los acercamientos con la estructura autodenominada Ejército Gaitanista de Colombia para buscar salidas negociadas al conflicto.

“A pesar de que desconoce nuestra identidad, al denominarnos de otra forma, nos permitimos comunicar que aceptamos la invitación hecha por el señor Presidente, en el sentido de sentarnos a negociar las condiciones políticas que permitan las transformaciones sociales que todos queremos para las regiones en donde hacemos presencia”, señaló la estructura a través de un comunicado.

El Clan del Golfo aceptó la propuesta de diálogos del presidente Gustavo Petro - crédito X

El grupo armado señaló en el comunicado que no se denominan Clan del Golfo, sino Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), un nombre que cuestionó el presidente Petro durante su discurso, por considerar que es una contradicción histórica el uso del apellido del caudillo liberal.

“Como se quiera llamar, a él no le gustan que le llamen clan del Golfo sino ‘gaitanistas’, pero es que Gaitán era un revolucionario, está mal usado el nombre, Gaitán no era un traqueto. Hay mucha distancia entre traquetear y ser un gaitanista. Ser un gaitanista es un hombre al servicio del pueblo, de los pobres, de los necesitados, un hombre que quiere cambiar la política para que el pueblo tenga poder; no es el que comercia con cocaína y con inmigrantes”, sostuvo el mandatario.

El jefe de Estado señaló que la negociación se daría en dos momentos. Con el Gobierno nacional se podrían negociar condiciones políticas para la transformación de la región y del territorio; pero por otro lado debía adelantarse un proceso de ‘acogimiento colectivo a la justicia’ que tendría que desarrollarse con la Fiscalía General de la Nación.

Así mismo, puso condiciones para adelantar una conversación de paz, como estar dispuestos a abandonar los negocios ilícitos, entre los que mencionó el tráfico de migrantes, el narcotráfico, la extorsión, además de una contribución a la verdad.

“Previamente esa organización tiene que tener muy claro que no se entra a negociar con el Gobierno para multiplicar el narcotráfico, sino para acabarlo. Esa organización tiene que pensar que se negociaría jurídicamente qué caminos podría abrir la justicia colombiana de tal manera que ese tipo de organización dejara de ser directiva”, sostuvo el presidente.

Sin embargo, en el comunicado con el Clan le dio respuesta a la propuesta, se apartó de los vínculos con los negocios criminales. Por ejemplo, en cuanto al narcotráfico, únicamente reconocieron su papel como cobradores de impuestos, más que como dinamizadores.

“Lo que si debemos anotar es que las economías ilícitas existen en las regiones mucho antes de que fuéramos una realidad como organización. No las hemos creado, cosa distinta es que se cancelen unos recursos en lo que se ha llamado el “impuesto al gramaje” en el caso de la coca”, sostuvieron.

El presidente Gustavo Petro señaló que el alcalde de Apartadó, José David Rangel, le propuso buscar un cese al fuego - crédito Alexa Rochi/Presidencia

Respecto al tráfico de migrantes negaron cualquier relación. Señalaron no tener “el poder de crear las condiciones para que se registre un flujo migratorio de las proporciones del que se vive en los últimos años en el Darién. No tenemos ninguna relación con este nefasto tráfico, que se aprovecha de los sueños de migrantes de muchas nacionalidades, para explotarlos y a menudo abandonarlos a su suerte”.

“Reiteramos que estamos prestos a acudir a donde se nos indique, a través de las personas que hemos designado de tiempo atrás para tal fin. Como bien lo señala el mismo señor Presidente, este es un camino muy difícil y complejo, que estamos dispuestos a recorrer acompañados de las comunidades”, concluyó el comunicado.