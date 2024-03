Él es el hijo de Sandra Muñoz: canta reguetón y aprueba su relación con Juan David Zapata

Sandra Muñoz recibió el apoyo de su hijo Kooky, cantante de reguetón que la aprueba su relación con el modelo paisa Juan David Zapata - crédito @sandramunoz20/Instagram

Julián Cabrera es el nombre del primogénito de la actriz y modelo Sandra Muñoz, aunque en el mundo artístico se conoce como Kooky, seudónimo con el que se abre paso en el género urbano.

A sus 22 años de edad, el joven artista sorprendió al declarar que le gustaría que su madre se diera una oportunidad en el amor dentro de La casa de los famosos Colombia, con el deportista Juan David Zapata.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La actriz y modelo Sandra Muñoz se convirtió en madre con tan solo 20 años de edad cuando se proyectaba como una de las promesas del modelaje en Colombia. Actualmente, con 42 años de edad participa en el reality La casa de los famosos Colombia donde se atraviesa una encrucijada sentimental, pues por un lado dejó cosas pendientes por resolver con su esposo y por el otro está entusiasmada con el joven deportista Juan David Zapata al que conoció dentro de la competencia.

Julián Cabrera, hijo de Sandra Muñoz, se sumó al baile viral de Karen Sevillano sobre la situación sentimental de su madre - crédito @kookyy/Instagram

Desde el inicio del programa Sandra fue clara sobre su actual situación sentimental, pues ella atravesaba un proceso con su esposo antes de entrar al reality.

Al momento de aceptar participar en la competencia de convivencia con famosos, la actriz y modelo se encontraba soltera, razón por la que declaró en las entrevistas y videos promocionales de La casa de los famosos Colombia que estaba dispuesta a ver qué pasaba a lo largo del juego.

Al momento de aceptar participar en la competencia de convivencia con famosos, la actriz y modelo se encontraba soltera, razón por la que declaró en las entrevistas y videos promocionales de La casa de los famosos Colombia que estaba dispuesta a ver qué pasaba a lo largo del juego, sin embargo, días antes del aislamiento ella retomó conversaciones con su expareja con el que dejó varios pendientes por resolver. No obstante, Sandra finalmente fue seducida por Juanda, 15 años menor que ella.

Estas son las imágenes que se conocen de la pareja de Sandra Muñoz - crédito @sandramunoz20/IG

Pese a esto, Julián, su hijo mayor, aseguró que ve en el joven modelo paisa una buena persona que le puede aportar felicidad a su madre. Esta afirmación sorprendió a la audiencia del programa, puesto que el hijo de Sandra aprobó su naciente romance con Zapata.

Con el visto bueno

En conversación con el programa informativo Mañana Express, al joven cantante se le preguntó sobre la situación sentimental de su mamá. Y es que, tras llegar a La casa de los famosos, Sandra Muñoz aseguró que tenía pareja, pero a los pocos días cambió su versión. Razón que motivó una aclaración por parte de su hijo mayor Julián Cabrera.

A Juan David Zapata le gusta Sandra Muñoz, pero aseguró que no hará lo mismo de Miguel Melfi con Nataly Umaña en La casa de los famosos - crédito @julisatenorioo/X

“Antes de entrar al programa hubo (entre Sandra y su ex) algunas discusiones y cosas que no se pudieron resolver, y ahora no creo que, luego de tres o cuatro semanas, se puedan organizar y menos si no hay comunicación”, comentó el joven artista urbano.

La visita del reguetonero al set no fue desaprovechada y también se le pidió su opinión acerca del romance que, al parecer, estaría surgiendo entre Sandra Muñoz y el joven Juan David Zapata dentro del reality a lo que él respondió con toda naturalidad y frescura dando a entender que anteponía la felicidad de su madre por encima de cualquier compromiso anterior:

“Con Juanda... bien. Hay muchos hijos celosos y que ponen problema, pero yo no, yo solo quiero lo mejor para ella y la apoyo incondicionalmente con lo que quiera (...) Quiero verla, darle fuerza y decirle que todos estamos aquí con ella. Y sí, me alegra por Juanda está ahí acompañándola, me alegra por el parcero”.

¿Quién es Kooky?

Es preciso mencionar que Julián Andrés nació fruto de la relación entre Sandra Muñoz y Nelson Julián Cabrera, hombre con el que la también actriz estuvo casada hasta 1999, cuando quedó viuda. Recordemos que la pareja vivió en Estados Unidos durante algunos años. El hombre habría estado fuertemente relacionado al narcotráfico, llegando incluso a llamar la atención de las autoridades norteamericanas.

Julián Cabrera, hijo de Sandra Muñoz se abre campo en la industria musical como artista urbano - crédito @kookyy/Instagram

Hoy en día su hijo cuyo nombre real es Julián Andrés Cabrera Muñoz, pero en la industria musical se le conoce como Kooky, se dedica a la música urbana y su más reciente lanzamiento se titula Digits.

De acuerdo con las cifras de Spotify en 2023, Kooky tuvo más de 100.000 oyentes en este año y más de 273.000 reproducciones en sus canciones. Sandra ha estado frente a la carrera musical de Julián e incluso ha ejercido como su mánager.