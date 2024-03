Day Vásquez, expareja del hijo de Gustavo Petro, se refirió a su pasada relación: “Nicolás no hacía nada. Yo corría con todos los gastos”

Fotografía de archivo. Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, junto a su exesposa Day Vásquez, quien costeaba los gastos cuando eran pareja - Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Las declaraciones de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, hijo del actual presidente Gustavo Petro, no cesan de emerger polémicas. La más reciente se trata de una entrevista concedida por la mujer a la periodista Eva Rey en el programa Desnúdate con Eva. Allí, dentro de otros temas, afirmó que las riendas económicas del hogar, cuando eran conyugues, las llevaba ella.

Contrariamente a lo que muchos piensan, Vásquez sostuvo que, durante su relación, Nicolás Petro no ejercía ninguna actividad laboral, sino que fue ella quien asumió todos los costos económicos del hogar.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Yo con Nicolás nunca estuve por interés. Nicolás vivía en Bogotá, no trabajaba, no hacía nada. Yo corría con todos los gastos de arriendo, comida, servicios, absolutamente todo”, afirmó, mientras enfatizó en repetidas oportunidades que esta situación era conocida por la familia y amigos cercanos del hijo del presidente.

En ese contexto, la entrevistadora le preguntó a Vásquez sobre su trabajo para poder sostener el hogar que tenía con el hijo del presidente Gustavo Petro.

“Yo trabajé en la alcaldía de Barranquilla”, explicó. Entonces Eva Rey le preguntó que «si se arrepentía de mantenerlo». Su respuesta fue un no rotundo y repetido. “No me arrepiento porque yo quería a Nicolás. Él no trabajaba”, sostuvo.

Otras controvertidas declaraciones

Además del sostenimiento económico, Vásquez ofreció una mirada íntima a las relaciones de poder en el seno de la primera familia colombiana. La expareja de Nicolás Petro, quien actualmente colabora con la Fiscalía bajo un principio de oportunidad en un caso que investiga la financiación de la campaña presidencial, compartió detalles sobre su relación con Verónica Alcocer.

Manifestó en el mismo programa que la primera dama ejerce un control significativo sobre el presidente. “Ella siempre ha estado superpendiente de él, ella lo controla. Es la que manda y él le obedece”, afirmó Vásquez.

Sus palabras delinearon una figura de Gustavo Petro que difiere de la imagen proyectada ante los colombianos. Sostuvo que, en el ámbito privado, parece distenderse de la rigurosidad de su cargo, con comportamientos de manera relajada y disfrutando de la compañía de amigos y allegados en eventos informales. Añadió que “solamente fue como en el tema de campaña”.

Imagen de archivo de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, en audiencia en la Fiscalía - crédito EFE

Otro aspecto relevante que Vásquez tocó fue su interacción con la primera dama, de la que expresó tener una relación cordial y de cercanía. En ocasiones, Vásquez actuaba como enlace para comunicarse con el presidente, de manera que Verónica Alcocer quedó como soporte emocional e influencia moderadora en la vida de Petro.

Verónica Alcocer y su matrimonio con el presidente

Al ser consultada sobre quién “tiene los pantalones” en la relación, Vásquez no dudó en responder que era Verónica Alcocer, a lo que añadió que creía que Petro “sí” le tenía miedo a su esposa.

A pesar de la relevancia de estas afirmaciones para comprender las interacciones dentro de la familia presidencial, es fundamental señalar que las interpretaciones sobre el impacto real de Alcocer en las acciones gubernamentales de Petro se mantienen en el terreno de la especulación, sin evidencia concreta que las respalde.

Mientras tanto, Vásquez sigue disfrutando del beneficio parcial del principio de oportunidad otorgado por la Fiscalía General de la Nación, a cambio de más información relevante sobre los hechos investigados que rodean casos de corrupción por parte de Nicolás y la presunta financiación irregular de la campaña del presidente.

En su cuenta de X (anteriormente Twitter), en la tarde del 16 de marzo, publicó que “En cambio YO si tengo unos videitos que pronto saldrán a la luz de Nicolás Petro recibiendo los dineros!!! Para que ahora venga a decir que es falso que recibió”.

Registraron a Verónica Alcocer en un palco durante el concierto de Paulina Rubio, lo que generó debate en redes sociales - crédito @veronicalcocerg - @paulinarubio/Instagram

Por su parte, la primera dama ha estado en el ojo del huracán a raíz de sus exorbitantes gastos en viajes y compromisos sociales, o de entretenimiento.

En uno de los más recientes, fue vista disfrutando del concierto de Paulina Rubio en Bogotá el 16 de marzo de 2024. Este acontecimiento ocurrió después de su asistencia al Carnaval de Barranquilla, donde enfrentó momentos de desaprobación por parte de algunos asistentes.