Atlético Bucaramanga vs La Equidad: resultado del 16 de marzo, goles, resumen y próxima fecha

La Equidad cayó goleada 4-0 a manos del Atlético Bucaramanga el sábado en el Estadio Alfonso López, con dos goles de Daniel Mosquera, rompiendo así una racha invicta de 11 partidos en la Primera A.

Joider Micolta y Misael Martínez también anotaron para los de Rafael Dudamel.

Micolta castigó a Equidad a los cinco minutos. El delantero disparó raso al rincón izquierdo tras combinar con el lateral Aldair Gutiérrez. El Bucaramanga dobló su ventaja a los 22 minutos con el primero de los dos goles de Mosquera, tras un mano a mano con el portero.

El Bucaramanga amplió su ventaja gracias a un cabezazo de Mosquera tras un saque de esquina, que supuso su segundo gol y el 3-0 para su equipo en el minuto 49. El mediocampista Fabián Sambueza fue esta vez el asistidor. El 4-0 llegó después de que Jhon Córdoba asistiera a Martínez para que éste pusiera a su equipo por delante a los 90 minutos.

Aunque no impidió que su equipo se llevara los tres puntos, Micolta desperdició una buena ocasión para el Bucaramanga en el partido.

¿LO SABÍAS?

El equipo local amplió a seis su racha de imbatibilidad en Primera A. Desde el 10 de febrero, cuando empataron con Once Caldas, no dejaban marcar a un rival. Los visitantes, por su parte, vieron interrumpida su racha goleadora en Primera A a los siete partidos. No se habían quedado en cero desde su empate del 6 de febrero contra el Once Caldas. Equidad tampoco había perdido en seis partidos de liga.

Highlights

CONSECUENCIAS:

Tras su primera derrota fuera de casa en la liga esta temporada, La Equidad cae al cuarto puesto con 23 puntos, igualado a puntos con el líder Deportes Tolima después de 12 partidos.

Atlético Bucaramanga asciende al sexto puesto con 20 puntos, a tres del líder Deportes Tolima tras 11 partidos. El Atlético Bucaramanga lleva cinco partidos consecutivos sin perder (victorias, 3 empates, 2 derrotas, 0) en la liga jugando en casa, una racha que comenzó contra Millonarios el 29 de enero.

EN LOS GOLEADORES:

Mosquera llegó a cinco en la temporada liguera con sus dos goles, convirtiéndose en el máximo anotador del equipo. Micolta marcó su primer gol en Primera A en su 24ª presencia en la competición. Con su portería a cero, Aldair Quintana suma nueve dianas en 11 partidos en el torneo, el mejor registro entre los guardametas de Primera A.

REPORTE DE LESIONES:

Bucaramanga tuvo que hacer un cambio forzado en el minuto 58, ya que Leonardo Flores fue retirado.

INFLUENCIA DEL VAR:

El VAR no anuló ninguna jugada.