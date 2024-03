Ramón Jesurún estalló por escándalo de la reventa de boletería: “No existe en la Fiscalía absolutamente nada”

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, respondió a quienes critican la falta de apoyo al fútbol femenino - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Uno de los hombres más polémicos en el balompié cafetero es el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurón, que ocupa dicho cargo en la organización desde 2015 en reemplazo de Luis Bedoya, salpicado en su momento por el escándalo del FIFA Gate.

El directivo estuvo como especial en Sin Anestesia, un espacio producido por La Luciérnaga de Caracol Radio y Red+ Noticias. Al barranquillero, de 70 años, le fueron consultados varios temas, entre ellos la reventa de boletas durante las eliminatorias para Rusia 2018.

Al presidente le consultaron sobre el estado de la investigación, a lo que respondió que el caso ya está cerrado, ya que la Fiscalía no encontró culpable a ninguno de los miembros de la FCF.

“Definitivamente no. No existe en la Fiscalía absolutamente nada que tenga con directivos de la FCF con el tema de la boletería. Hay una investigación que está en curso, incluso está en etapa de juicio. Etapa de juicio donde la federación, ninguno de sus miembros, luego de haber investigado y averiguado dentro de la técnica y sapiencia que tienen ellos, encontraron que ningún directivo ni tuvo ni tiene nada que ver”.

Y agregó: “Hace dos años la Fiscalía archivó el caso (…) a mí no me han llamado una sola vez a la Fiscalía (…) eso que salió el domingo son puras falacias, un título de mala fe. Estamos acostumbrados a eso, yo ya tengo caparazón de tortuga (…) a mucha gente le duele, les da rabia que digan que no tiene nada en la Fiscalía porque como prometieron algunos periodistas que íbamos para la cárcel, que había sangre, que teníamos que renunciar al fútbol y no pasó nada porque nuestra conciencia está tranquila”.

Cabe recordar que el portal Voragine publicó un artículo el domingo 10 marzo, en el que acusó directamente a Ramón Jesurún de ser una de las piezas sueltas en la investigación por la reventa de boletería, y que según el medio citado, la Fiscalía tienen pruebas que incriminan al directivo desde hace siete años.

“Esa acción judicial fue el punto de partida de varias pesquisas detrás de una coima de $3 mil millones en el contrato adjudicado a TicketShop, y que habrían recibido Ramón Jesurún, como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF); Álvaro González, como parte del Comité Ejecutivo de ese organismo y Luis Bedoya como presidente de la FCF en 2015. Hoy VORÁGINE revela información y elementos de prueba recaudados por la Fiscalía en siete años que sugieren que estos directivos habrían recibido mil millones de pesos cada uno a cambio de asignar el contrato, que incluyó un anticipo de $10 mil millones”, se lee en uno de los apartes del artículo publicado por Voragine.

Por este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) multó a varios miembros del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol con más de 16.000 millones de pesos, cifra que, según Jesurún, ya fue saldada y de la que salió de su bolsillo cerca de $300 millones.

La realidad del fútbol femenino

Otro de los temas por el que Ramón Jesurún ha estado en el ojo del huracán es por la falta de apoyo a la liga femenina en el país; sin embargo, el barranquillero comentó que económicamente no se puede comparar con el balompié masculino, y que a pesar de sus esfuerzos por conseguir el apoyo de la empresa privada ha sido complicado.

“Nosotros tenemos en Colombia hace cuatro años buscando un patrocinador y no lo hemos encontrado, no existe (…) aquí todo el mundo cuando hubo el debate del mundial y todo el mundo salió se rasgaron las vestiduras y prometieron patrocinio y nada”.