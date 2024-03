Iván Cepeda aclaró acuerdo de reclutamiento de menores entre el Gobierno y el ELN: “Debe ser reprimido por la fuerza pública”

El senador Iván Cepeda señaló que no hay autorización para reclutar menores de edad con el ELN - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El senador Iván Cepeda señaló que no es cierto que en los acuerdos alcanzados con el ELN se haya autorizado a la guerrilla a reclutar adolescentes mayores de 15 años, sino que este sigue siendo un delito que debe ser perseguido por la fuerza pública, pese al cese al fuego.

Te puede interesar: Gustavo Petro aseguró que no se permite el reclutamiento de menores por parte del ELN: “Mentiroso”

Durante la moción de censura al ministro de Defensa Iván Velásquez en el Senado, el senador Jonathan Ferney Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, formuló una pregunta respecto a los acuerdos entre el Gobierno y la guerrilla del ELN sobre el reclutamiento de menores.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Te puede interesar: Jota Pe Hernández aseguró que el Gobierno permite el reclutamiento de menores en las guerrillas

“Es cierto, ministro, que en los diálogos que se están llevando a cabo con el ELN, y sobre todo en el cierre del sexto ciclo el pasado 5 de febrero de 2024, en el protocolo de acciones específicas para el cese al fuego bilateral, nacional y temporal entre el Gobierno y el ELN, ustedes dejaron especificado lo siguiente: No utilizar de manera alguna a menores de 15 años de edad en el conflicto armado conforme con el derecho internacional humanitario incluyendo acciones de inteligencia y bélicas?”, señaló Hernández.

Los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro son delegados en la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno nacional y el ELN - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El senador del Partido Alianza Verde se refería a los acuerdos adoptados en la prórroga del cese al fuego, en la que se incluyó la no utilización de menores de 15 años dentro del mandato del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, que es el encargado de dictar informes, balances y recomendaciones sobre el cumplimiento de la prórroga.

Te puede interesar: Daniel Briceño insistió en que el Gobierno aceptó que el ELN reclute menores entre 15 y 18 años: “Es indignante”

“¿Será que en el Gobierno del presidente Petro se estará dialogando para que la edad mínima de reclutamiento sea menores de 15 años, o sea que menores de 15, 16 y 17 sí pueden ser reclutados?”, cuestionó Hernández durante su intervención.

El senador Cepeda, quien es miembro de la Delegación del Gobierno nacional en la mesa de diálogos fue quien le contestó a Hernández respecto a sus cuestionamientos sobre los acuerdos con el ELN. Manifestó que si bien el apartado que leyó sí es cierto, no significa que se autorice el reclutamiento de adolescentes.

La respuesta de Iván Cepeda a Jota Pe Hernández sobre el acuerdo de no utilización de menores en el conflicto por parte del ELN - crédito Congreso de la República

“Debo decir sí a eso que usted preguntó, senador Hernández. Sí está aprobado porque protege a menores de edad. ¿Quiere decir que no vale la protección para los que tienen más de 15 años? No, eso de dónde lo saca a usted. La ley penal en Colombia rige, no está limitada por ningún cese al fuego, quien intente reclutar menores debe ir a la cárcel, debe ser reprimido por la fuerza pública, pero hemos logrado que el ELN, en ese documento que ha mencionado, se comprometa, al menos en el cese al fuego, que eso será verificado hasta 15 años”, afirmó Cepeda.

Los diálogos de paz se rigen los estándares del Derecho Internacional Humanitario que en sus protocolos establecen la prohibición para que menores de 15 años participen directamente en las hostilidades. Además, como lo citó Hernández, la Ley 833 de 2023 de Colombia extiende esa prohibición a todos los menores de 18 años.

La respuesta del senador Cepeda Castro fue editada y difundida sin la aclaración sobre que quienes intente reclutar menores de edad incurrirán en delitos que deberán ser perseguidos por las autoridades.

Así las cosas, la guerrilla del ELN se comprometió a que el uso de menores de 15 años será una violación al cese al fuego acordado con el Gobierno, como parte del cumplimiento de los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra de 1977 que se refieren a ese aspecto en el artículo 77.

Estos acuerdos alcanzados entre el Gobierno nacional y la guerrilla fueron firmados también por todos los países garantes y el representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.