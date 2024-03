Gustavo Petro aseguró que no se permite el reclutamiento de menores por parte del ELN: “Mentiroso”

El presidente Gustavo Petro aseguró que también se pactó la devolución de menores de edad reclutados a sus comunidades - crédito Vannessa Jiménez/Reuters

Toda una polémica se ha generado luego de que el senador Jota Pe Hernández asegurara que el Gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro, permite que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) reclute menos de edad de 15, 16 y 17 años. Esto, tras revelar un documento en el que se establecen acuerdos con el grupo armado, con el que actualmente se adelantan conversaciones de paz.

Te puede interesar: Iván Cepeda aclaró acuerdo de reclutamiento de menores entre el Gobierno y el ELN: “Debe ser reprimido por la fuerza pública”

El periodista Melquisedec Torres reaccionó ante la noticia, dando a conocer su indignación en X (antes Twitter). “¡El gobierno Petro aprueba que el ELN reclute NIÑOS! Lo confirmó el propio senador @IvanCepedaCast Los que se indignaban - con toda razón - y hacían debates a ministros de Defensa por muertes de niños en combates, hoy autorizan que terroristas recluten NIÑOS”, escribió el comunicador en la red social.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Te puede interesar: Jota Pe Hernández aseguró que el Gobierno permite el reclutamiento de menores en las guerrillas

No obstante, el presidente Gustavo Petro salió a desmentir las aseveraciones de Torres. “Mentiroso. Deje de engañar a la opinión pública. El primer punto no solo es el cese de reclutamiento de niños, sino su devolución a las comunidades”, precisó el primer mandatario en respuesta.

Gustavo Petro desmintió que se permita el reclutamiento de niños por parte del ELN - crédito @petrogustavo/X

A pesar de las explicaciones del primer mandatario, el periodista respondió indicando que, ni en el primer punto del documento en cuestión, ni en ningún otro, se hace referencia a la devolución de menores de edad que habían sido reclutados por la organización armada.

Te puede interesar: Daniel Briceño insistió en que el Gobierno aceptó que el ELN reclute menores entre 15 y 18 años: “Es indignante”

“Si alguien ha hecho gala de mentiras y engaños en toda su vida es usted. Y esta no es la excepción, señor Presidente. ¿Usted lee lo que sus delegados firman? En ninguna parte dice que hay “cese de reclutamiento” de NIÑOS entre 15 y 18 años. En ninguna parte hablan de la “devolución a las comunidades””, indicó Melquisedec Torres.

En ese sentido, aseguró que se estaría violando el cuarto artículo de la Ley 833 de 2003, con la que se prohíbe el reclutamiento de menores de 18 años por parte de grupos armados.

Melquisedec Torres respondió al presidente Gustavo Petro e insistió en que se permite el reclutamiento de menores de edad - crédito @Melquisedec70/X

En Colombia no se permite el reclutamiento de menores

En efecto, el documento en cuestión, titulado “Protocolo de Acciones Específicas para el Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional - ELN”, no presenta ninguna cláusula que especifique lo asegurado por el presidente.

Mientras tanto, en el numeral 14, se establece el no utilizar a los menores de 15 años para acciones bélicas y de inteligencia en medio del conflicto armado. En ese sentido, quedaría una ventana abierta para los menores de 18 años, siendo posibles objetivos de la guerrilla para engrosar sus filas.

Sin embargo, el senador y miembro de la Delegación del Gobierno nacional en los diálogos con el ELN, Iván Cepeda, explicó que lo pactado permite proteger a una gran cantidad de niños y adolescentes. Y, aunque no se abarca a todos los menores de edad en Colombia, no quiere decir que se avale su reclutamiento y que quienes tengan 15, 16 y 17 años estén necesariamente en riesgo.

Iván Cepeda recordó que el reclutamiento ilícito en Colombia es un delito penado con cárcel, del que no se excluye al ELN - crédito Albeiro Lopera/Reuters

“Debo decir sí a eso que usted preguntó, senador Hernández. Sí está aprobado porque protege a menores de edad. ¿Quiere decir que no vale la protección para los que tienen más de 15 años? No, eso de dónde lo saca a usted. La ley penal en Colombia rige, no está limitada por ningún cese al fuego, quien intente reclutar menores debe ir a la cárcel, debe ser reprimido por la fuerza pública, pero hemos logrado que el ELN, en ese documento que ha mencionado, se comprometa, al menos en el cese al fuego, que eso será verificado hasta 15 años”, advirtió el congresista en una sesión del Senado.

Además de eso, el analista político Mauricio Jaramillo Jassir explicó en su cuenta de X que, la edad de 15 años es apenas un parámetro que rige en este tipo de negociaciones. “No se trata de que se avale, sino de la dinámica propia del DIH”, precisó.

Mauricio Jaramillo Jassir explicó el parámetro con el que se rige en negociaciones, en torno al reclutamiento de menores de edad - crédito @mauricio181212/X

A continuación, puede encontrar el cuestionado documento en el que yacen los acuerdos establecidos con el ELN para el cese al fuego: