Gustavo Petro se unió a los Gilinski para ayudar a los cacaoteros: “Hay que poner los huevos en varias canastas”

Gustavo Petro y Carlos Ignacio Gallego, presidente de Nutresa. Al fondo sonríe Gabriel Gilinski - crédito Presidencia.

El Gobierno nacional firmó un acuerdo con el Grupo Nutresa, recientemente adquirido por la familia Gilinski, para apoyar la cadena de valor del cacao del país y poder impactar a ese sector positivamente durante la próxima década.

Te puede interesar: Gustavo Petro insistió en que el software de la Registraduría pone en peligro la democracia: “Quería ver si no me robaban las elecciones”

La compañía de alimentos se comprometió a comprar cacao a precio de mercado a diferentes asociaciones de campesinos y cooperativas durante los próximos diez años. Esa alianza pretende atender las necesidades de la sustitución de cultivos de uso ilícito en el país.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En la foto se puede ver al presidente Petro, a la ministra Jeniffer Mojica, y a las directivas de Nutresa - crédito Presidencia de la República.

De esa forma, Nutresa va a adquirir 15.000 hectáreas nuevas, 10.000 de las cuales están ubicadas en territorios donde se adelanta la transición hacia economías legales, principalmente donde se sembraba coca. Las otras 5.000 hectáreas serán zonas que priorizará el Gobierno.

Te puede interesar: Estudio sobre el metro subterráneo de Bogotá desmintió al Presidente: no estaba tan adelantado como Petro dijo

Carlos Ignacio Gallego, presidente de Nutresa, aseguró que “esto equivale a 150.000 millones de pesos anuales que irán como ingreso a esas Asociaciones campesinas y Cooperativas en zonas rurales y que les proporcionan unas bases de compra muy seguras”.

Carlos Ignacio Gallego, presidente de Nutresa - crédito Presidencia de la República.

Para lograr ese objetivo, se establecerá en los próximos cinco años un vivero para la siembra de diez millones de árboles de cacao que estará ubicado al sur del país. Nutresa deberá asumir el 50% de los costos de mantenimiento de esas instalaciones.

Te puede interesar: Los millones que ganarán los ministros de Gustavo Petro, tras el aumento salarial decretado por el Gobierno nacional

“Lo clave es conectarnos con el mercado. El precio será un 85 por ciento del precio internacional, muy superior a lo que pagan en otros países. La mayoría de las compras serán en el sur del país”, añadió Gallego durante su discurso.

El anuncio fue hecho desde las instalaciones de Nutresa en Rionegro, a donde llegó el presidente Gustavo Petro en la mañana del miércoles 13 de marzo para hacer un recorrido por la planta. Allí también estuvieron presentes Jhenifer Mojica Flórez, Ministra de Agricultura; Catalina Velasco Campuzano, Ministra de Vivienda, Laura Sarabia; directora del DPS, y Gabriel Gilinski, máximo accionista del Grupo Nutresa.

Gustavo Petro recorriendo la planta de producción de la Compañía Nacional de Chocolates, en Rionegro, Antioquia - crédito Presidencia de la República.

“Tenemos a un campesinado que quiere salir de la hoja de coca porque solo deja muertos. La oportunidad de salir de ahí es hoy y es donde el Gobierno tiene que actuar. No se trata de meter a los campesinos en la cárcel, sino de cómo llevarles hacia una economía lícita. Y aquí hay un ejemplo concreto, pero no es el único. Hay que poner los huevos en varias canastas”, dijo por su parte el presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro en el anuncio de la alianza con el Grupo Nutresa - crédito Presidencia de la República.

La alianza también incluye la formación en prácticas agrícolas durante cinco años, así como el fortalecimiento de Asociaciones Campesinas y Cooperativas. Adicionalmente, busca desarrollar clientes fair trade en el exterior que quieran pagar primas de precio por condiciones sociales y ambientales y compartir las utilidades con las Asociaciones de Campesinos y Cooperativas.

“El anunció de Nutresa va en el camino que nos hemos propuesto, de ahí la importancia, lo que se ha planteado aquí es la vivienda, eso no lo puede resolver solo la empresa, se necesita del Estado, y aquí hemos puesto la mejor institución del Estado en vivienda, con el Fondo Nacional del Ahorro, yo mismo me he aprovechado del FNA para mi casa, el acceso a vivienda es difícil”, agregó el presidente Petro.

Y añadió en su intervención en las instalaciones de Nutresa en Antioquia: “Este programa con ustedes, que hay que mirarlo en dos aspectos, es mejorar una vivienda, la mayor parte de los colombianos tiene dónde dormir, pero en malas condiciones, mejorar la vivienda debe estar en el programa, una tasa de interés muy por debajo de lo que ha definido el Banco de la República”.

Nutresa es la compañía de alimentos más grande del país y tiene presencia en Colombia, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Malasia, las Filipinas y Sudáfrica.