Día del Hombre: esto es lo que invertirán en Colombia los que celebren el 19 de marzo

Muchos consumidores se ven sorprendidos por lo que es la celebración del Día del Hombre - crédito Freepik

Si bien el Día Internacional del Hombre se celebra el 19 de noviembre, a fin de promover la igualdad de género y enseñar el valor y las responsabilidades que conlleva el rol de los hombres en una sociedad, en Colombia, la celebración, aunque no es tan popular como el Día de la Mujer, tiene una connotación más religiosa, razón por la cual se conmemora el 19 de marzo, Día de San José.

Te puede interesar: Cuándo es el Día del Hombre en Colombia: que no se le olvide esta celebración

Una encuesta hecha por Napse a más de 300 colombianos justamente sobre esta celebración encontró que es más difícil pensar en un regalo para los hombres que para las mujeres, con un 64% de la torta, tan solo el 35% no cree que sea una labor que resulte compleja.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Te puede interesar: También existe el Día del Hombre: cuándo se conmemora

El director general para Latinoamérica de Napse, Antonio Rivero, explicó que conscientes de lo poco popularizada que está la fecha del Día del Hombre, resulta indispensable que sean los propios comercios los que se encarguen de hacerla popular, y la mejor forma es crear estrategias promocionales que pretendan satisfacer los deseos personales de los consumidores.

“Las diferentes ofertas y ventajas percibidas por el cliente son vistas como posibilidades de ahorro y beneficios que conviene aprovechar en cualquier ocasión, pero resuenan en estas celebraciones especiales”, aseguró.

Mientras que en la celebración del Día del a Mujer los comercio se preparan para brindar todo tipo de regalos, para el Día del Hombre hacen muy poco - crédito Notimex

Indicó que el hecho de que el 40% de los encuestados aseguren obviar esta fecha y que la mayoría de quienes sí la celebran gasten poco dinero en ella, solo permite concluir que el ancla de los comercios colombianos debe centrarse en esa necesidad de contar con oferta de promociones.

Te puede interesar: 44 fotos: el PR Leo Mateu celebró su cumpleaños con un gran festejo al que asistieron actores, modelos y empresarios

Y es que de ese 60% que lo celebra, un gran 40% invierte máximo $50.000; el 38% entre $51.000 y $100.000; tan solo un 16% gasta entre $101.000 y $200.000, y el 6% restante invierte más de $201.000.

Consejos para promocionar el Día del Hombre

Ante el panorama que envuelve esta celebración, Napse entregó cinco técnicas con inteligencia promocional a favor de los retailers. Equiparse con una planificación previa es fundamental para que, durante la ejecución, sea posible no solo medir, sino dar fe de buenos resultados para el negocio. Son las siguientes:

Promociones y retención de ventas:

Seleccione con anticipación los productos que van a formar parte de promociones alineadas con su público objetivo, fomente las compras anticipadas y analice cuál es el impacto de ese descuento en su flujo de caja. Crear acciones como generar un vale que devuelva los clientes a las tiendas o al sitio web, incluso al poco tiempo.

Los hombres son parte esencial de cada familia, tanto en Colombia como a nivel mundial - crédito Infobae

Simule escenarios promocionales:

Planee y testee sus promociones anticipadamente. Hacer una simulación puede ayudar en la decisión de elegir el camino a seguir.

Cree promociones y campañas que tengan feed con el público

Técnicas como los descuentos progresivos son referencias de modelos de promoción que pueden aplicar los comercios. También puede implementar:

Váucheres segmentados: use API (interfaz de programación de aplicaciones) de segmentación para generar cupones personalizados entregando beneficios exclusivos. Acciones programadas: incluya todas las reglas de negocio en el sistema. Cuanto mejor sea la programación, menor será el riesgo de imprevistos. Promociones fast: aproveche la agenda de los negocios para generar promociones rápidas y puntuales con beneficios de grandes descuentos como efecto “carnada”. Ofrezca beneficios como cashback: muy popular y actualmente elegida como la favorita de los consumidores, la idea de recibir devolución de dinero, o en inglés, cashback, permite a los compradores ver el beneficio y revertirlo fácilmente en una nueva compra. Para fidelizar, la propuesta de devolver un porcentaje del valor ha aumentado los ingresos de los minoristas que, incluso, han utilizado esta práctica como atracción para nuevos clientes.

El comercio colombiano podría dinamizarse con la celebración del Día del Hombre - crédito Colprensa

Divulgación en múltiples canales

Partiendo de que lo que no se ve o no es recordado, los comercios no deben dejar de comunicar y divulgar las promociones de su marca en todos los canales que puedan: redes sociales, aplicaciones de mensajes, medios impresos, y todos aquellos lugares en los que es posible conversar con los clientes.