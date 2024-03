Sandra Muñoz desató polémica en ‘La casa de los famosos’ al revelar cuántas cirugías tiene: “Es cero natural”

Sandra Muñoz fue cuestionada por sus compañeros en La casa de los famosos Colombia tras aparentemente negar cirugías estéticas - crédito cortesía Canal RCN y Freepik

Sandra Muñoz quedó en tela de juicio por parte de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia, después de asegurar que no tenía intervenciones estéticas ni en la cara ni en la cola, algo que los demás participantes cuestionaron y la convirtieron en tema de conversación entre los espectadores del reality.

Luego de que la también diseñadora de modas confesara que se había hecho: “Las tetas y una ‘lipo’”, Karen Sevillano realizó una contra pegunta si ella no tenía bichectomía, labios o lipo papada, a lo que la modelo ya actriz acentuó con la cabeza que no. Sin embargo, Miguel Melfi con cara de duda también lanzó una pulla. “¿O sea que el cul@ también es tuyo?”, a lo que ella contestó que: “sí”, despertando dudas entre los presentes.

Fue en medio de la terraza, donde varios participantes como La Segura, Ornella Sierra, Alfredo Redes y Pantera se encontraban departiendo sobre las ayudas estéticas que tenían, coincidiendo la mayoría en que tenían diseño de sonrisa. Sandra Muñoz se unió a la tertulia respondiendo que solo tenía dos cirugías, lo que dejó al resto de integrantes con muchos interrogantes, ya que afirmó que de resto es natural. “No tengo nada más, ni me he tocado la boca, ni el rostro”.

Sandra Muñoz es cuestionada por sus compañeros de La casa de los famosos Colombia al supuestamente negar que tiene cirugías estéticas en la cara - crédito @KellyJF__/X

A uno de los debates más amplios que ha generado el reality La casa de los famosos Colombia, por cuenta de las parejas que se han generado dentro de la competencia como es el caso de la actriz Nataly Umaña con el artista musical Miguel Melfi a quienes siguió Diana Ángel que le declaró sus sentimientos a Culotauro y, la naciente pareja Sandra Muñoz y Juan David Zapata se le sumó el tema de las operaciones y cuántas cirugías estéticas tienen los participantes del programa, algo que el público siempre quiere saber y que cada vez es menos secreto entre los personajes públicos; sin embargo, muchos aseguran que Muñoz mintió sobre su respuesta.

Sandra Muñoz se ha destacado, entre otras cosas, por sus atributos físicos. Recordemos que no en vano protagonizó portadas de revistas, calendarios, comerciales y hasta caratulas de cuadernos en la época de los noventa. Actualmente con 42 años de edad, todavía deslumbra con su belleza en redes sociales y dentro del reality de convivencia. Aun así, no todos piensan que su apariencia se la debe a la genética o a las bondades de la naturaleza, pues le cayeron encima cuando negó tener más de dos cirugías.

“¿Tú te has operado?”, le preguntaron, a lo que ella respondió: “los senos y también me hice una liposucción”. Acto seguido, le pidieron aclarar: “¿y la cara? No tienes bichectomía ni nada de eso, lipopada?”, pero Sandra insistió: “nada en la cara”. Melfi le preguntó: “¿el cul* también es tuyo?”, a lo que ella asintió con la cabeza que sí, Pantera, apuntó asombrado. “¿Ese cul@ de verdad es tuyo?”, sacando risas entre el grupo participante dela conversación.

Sandra Muñoz a sus 42 años solo tienes dos cirugías estéticas. Así lo aseguró en La casa de los famosos Colombia - crédito @sandramunoz20/Instagram

Este es el antes de Sandra Muñoz

Se reveló imagen de la actriz y modelo que ha mantenido su vigencia en la televisión colombiana gracias a su paso por diferentes ralities como Reto 4 elementos, La isla de los famosos y Mundos opuestos, competencias en las que participó antes de aceptar el desafío de hacer parte de La casa de los famosos Colombia, donde se volvió polémica al iniciar un aparente romance con el modelo y deportista paisa Juan David Zapata, 15 años menor que ella, pero además por supuestamente negar que tiene intervenciones quirúrgicas.

Foto de Sandra Muñoz de La casa de los famosos Colombia antes de sus cirugías - crédito @kookyy/Instagram

Fue precisamente el hijo mayor de Sandra que reveló la fotografía que deja ver cómo era la actriz y modelo cuando joven. “soy la persona que soy gracias a ustedes, sueño con la grandeza por ustedes, Trabajo horas extras por ustedes, Mi vida no sería nada sin ustedes… Feliz día amores de mi vida”, compartió el primogénito de Muñoz.

“Puro filtro y odiosa hasta que ya no más”, “debe ser muy duro estar super operada y no verse linda, estética y elegante”, “nadie le cree que no tiene más cirugías”, “está toda operada”, “obvio que la cara sí se la ha operado”, “está toda hecha”, “es cero natural”, opinaron algunos seguidores del formato en las redes sociales.