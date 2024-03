Inflación: experto dice que reducción “no es gracias a Petro”

La inflación en Colombia completó once meses a la baja, sin embargo, sigue siendo alta en comparación con la región, advierte experto - crédito Jesus Aviles/Infobae

Por undécimo mes consecutivo, según los datos revelados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la inflación en Colombia sigue bajando, pues cerró en 7,74% interanual en el segundo mes de 2024, lo que significó una reducción de 5,54% frente al mismo periodo de 2023, cuando se ubicó en 13,28% interanual.

Infobae Colombia consultó al economista y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y asesor financiero certificado, Andrés Moreno Jaramillo, para entender el porqué de la reducción en la tasa de inflación y si las medidas del Gobierno Petro tienen que ver con esto, o si es parte del ciclo económico y cómo está el país en la relación con la región.

“La inflación sigue disminuyendo, no es gracias a Petro, es el ciclo económico. De hecho, estamos, todavía, un poco colgados de cómo van los demás países, pero parece que es algo que se ha ido”, advirtió el experto.

La inflación de febrero en Colombia se ubicó en 1,09%, según el Dane - crédito Dane

El profesor Moreno Jaramillo advirtió que lo que aún tiene alta la inflación, pese a su considerable reducción, son los arriendos y los precios de las matrículas de la educación preescolar y primaria, así como el incremento en el salario mínimo también ha tenido efectos inflacionarios.

“Infortunadamente, los arriendos y las educaciones de preescolar y primaria siguen siendo fuertes, y es normal, ¿por qué?, porque subieron el salario mínimo una barbaridad, entonces hubo una inflación. Todas esas matrículas se atan a eso, que termino pasando igual en 2023, sobre todo al principio con la devaluación”. También dijo que es “muy bueno que el dólar esté controlado abajo, eso no está afectando la devaluación, como pasó en parte de 2022 y 2023″.

Los arriendos son uno de los rubros que mantienen alta la inflación en Colombia - crédito Colprensa

Desde Scotiabank Colpatria, el economista senior Sergio Olarte reparó en que si bien el dato de inflación es positivo, hay rubros que siguen haciendo que esta suba: “Aquellos servicios que son indexados, la educación, por ejemplo, en especial la educación básica primaria y básica secundaria, que ha subido más del 8% en febrero de este año, el año pasado habían subido algo parecido, lo que muestra que esa inercia de la inflación continúa un poco”.

Como el profesor Moreno Jaramillo, Olarte también señaló que “los arriendos continúan siendo bastante inflacionarios, en tanto que de nuevo la indexación, esa adaptación de los precios a la inflación pasada, continúa en el dato de febrero”.

El economista Olarte advirtió que “son los huevos cayendo, los plátanos cayendo y, por otro lado, las hortalizas un poco hacia arriba, pero en general los alimentos ayudaron a que la inflación continuara desacelerándose durante febrero”.

El ministro Bonilla celebró el dato de inflación revelado por el Dane el 7 de marzo - crédito Ministerio de Hacienda

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, además de celebrar el dato de inflación, insistió en pedirle al Banco de la República que baje la tasa de intervención: “En este momento, el mensaje para el Banco de la República es que ya tenemos 501 puntos de tasa real y que eso es un handicap para la economía colombiana, en su labor de crecimiento. Si queremos contribuir a la recuperación de la economía, es absolutamente indispensable bajar la tasa de intervención, en una tasa relativamente importante, que contribuya al crecimiento económico”.

El profesor Moreno Jaramillo coincide con el ministro Bonilla y dijo que la junta directiva del Banco de la República debería bajar la tasa de interés entre 0,75% a 1%. “Ojalá sean 100 básicos”: “En general, pienso que hay espacio para que el Banco de la República baje sus tasas. No hay que cantar victoria, del todo, pero, ya ver una inflación anual a estos niveles, es otro cuento”.

Olarte, que también señaló que la inflación va a continuar cayendo, cada vez de manera menos acelerada, dijo que el Banco de la República, en su reunión del 22 de marzo, debería “bajar medio punto porcentual a 12.25%, la tasa de interés de política monetaria”.

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro, en X, celebró el dato de inflación revelado por el Dane, adjudicándose la cifra a su gestión y advirtiendo que “en un año el precio de los alimentos solo ha subido un 1,89% anual. Si tenemos que el salario mínimo se incrementó nominalmente un 12% anual, entonces el salario real sube en el año un 5,26%”.

El presidente sacó pecho por la reducción en la tasa de inflación - crédito @petrogustavo/X

Sobre esto, el economista Moreno Jaramillo dijo que lo que escribió el presidente no es así: “Petro sabe lo que dice y cómo sabe que la gente no entiende, confunde todo. El salario mínimo se incrementó el 12%, por encima de la inflación, el salario no sube 5,26%, es más, la inflación debe estar alrededor del 6%, del 7%. Los trabajadores se han visto muy afectados con la inflación, lo que ocurre es que subir los salarios, no necesariamente es la solución, se necesita productividad, vivienda”.