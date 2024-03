Colombiano reveló cuánto gana al día trabajando como Uber en Estados Unidos: mucho más que muchos profesionales

En redes sociales, seguidores debatieron si es o no un buen trabajo, por la paga - crédito @angel_pibe_ / TikTok

En 2023, cerca de 130 mil colombianos migraron a Estados Unidos buscando encontrar una oportunidad como la del antioqueño Ángel Pinzón, conocido como Ángel Pibe en redes sociales, que en apenas dos días estaría reuniendo lo equivalente a un salario mínimo colombiano, trabajando como socio de Uber en el estado de Texas.

Así habría quedado registrado en un video reciente en el que se animó a “mostrar cómo es un día trabajando como Uber Ride, en Houston”, empezando a las 4 de la tarde y terminando a las 2:04 de la madrugada. Un total de 10 horas en las que llegó a gastar cerca de 20 dólares en gasolina.

La aplicación le permite trabajar hasta 12 horas por día, según dijo - crédito @angel_pibe_ / TikTok

De acuerdo con su balance ganó “200 dólares (784.144 pesos colombianos al cambio de marzo del 2024) en 10 horas de trabajo, como Uber Ride en Houston, Texas. Lo que quiere decir que la hora de trabajo viene siendo de a 20 dólares (78.416 pesos colombianos) y si trabajara las 12 horas que permite Uber (al día) me podría estar haciendo 250 dólares (980.210 pesos), aunque he trabajo los sábados y me he hecho mucho más”.

Su respuesta generó un amplio debate en las redes sociales. Y es que para algunos trabajar tantas horas desgastando su vehículo por ese valor es muy poco. Mientras para otros parece una gran oportunidad de trabajo como independiente:

“Y no tienen que tener papeles”, “No tienen que saber inglés, yo también trabajaba de Uber y me limitaba a guardar silencio y respondía con el traductor en caso de que el cliente me peguntara algo”, “Lo malo de ser Uber es que te acabas rápido las llantas y le metes muchas millas al auto”, “Algo es algo”, “Pobre, son muchas horas de trabajo para ganar tan poco. Mi esposo hace hasta 1.000 dólares en un día con su compañía de taxis”, “o suelo hacer lo mismo, pero hay días de días. El domingo en 7 u 8 horas te puedes hacer 230 dólares”.

Otro colombiano pasó de lavar carros a distribuir alimentos en dos Estados, en tan solo dos años

Semanas antes fue noticia la historia de Leonardo, Valentina e Isaac, una familia emprendedora en los Estados Unidos que logró construir empresa con su sazón y los imperdibles de la gastronomía nacional: “Hace dos años tomamos rumbo. Salimos de Colombia y llegamos a la ciudad de Chicago a vivir el sueño americano como toda la gente. Trabajamos en cualquier cosa que nos pusieran, quitando nieve, en construcción y empresas varias. No teníamos impedimento para trabajar”.

Vecinos, compañeros de trabajo, amigos y colombianos que fueron conociendo su iniciativa a través de las redes sociales se mostraron interesados, al punto en el que su número de pedidos los obligó a dejar su trabajo a ambos. Justo lo que, soñaban desde que iniciaron a vender comida:

Su clientela se ha extendido por dos estados en cuestión de meses - crédito @tehablaleo / TikTok

“No teníamos tiempo para nuestro pequeñito y por eso decidimos emprender. Empezamos con un proyecto de lavado de carros, ese fue nuestro primer proyecto en la ciudad de Chicago. Nos fue muy bien en verano, pero en invierno cayó un poco la producción. Entonces nos dedicamos a vender comida y así fue como empezamos. Nuestra primera venta fueron las arepas rellenas, muy famosas en Colombia. Además, me dediqué a registrar todo lo que íbamos haciendo en redes sociales, para mostrarle a la gente”.

Pero a estas les siguieron los tamales, las salchipapas y ensañadas de fruta que Valentina y Leonardo aprendieron a preparar desde ceros con la esperanza de tener su propio negocio y, así, algo más de tiempo para pasar con su hijo, a pesar de que sus ventas no tardaron en extenderse a otro Estado:

Desde cero y sin saber cocinar, lograron construir un imperio gastronómico - crédito @tehablaleo / TikTok

“Viaje mas de 900 millas para ofrecer mis tamales, dese Chicago a Orlando, Florida. Y ese fue nuestro primer viaje, solo para ofrecer tamales colombianos. Los fabricamos en la casa de un familiar y salimos a vender en el carro. Así fue como empezamos con Orlando, pero no nos quedamos allí. Visitamos maás ciudades”, precisó Leonardo, en un video compartido en sus redes sociales.