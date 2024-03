Los Chichoneros: esta es la banda que estaba tras la estafa a turistas extranjeros en Cartagena

Captura de Los Chichoneros, banda dedicada a estafar y robar a turistas en Cartagena - crédito Fiscalía.

Una investigación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional logró determinar que la banda Los Chichoneros sería la responsable de estafar y robar a una turista canadiense en Cartagena, por medio de transacciones electrónicas que sumaron 4.500 dólares ―más de 17 millones de pesos― por un paseo en coche en el Centro Histórico.

“El material probatorio da cuenta que este grupo delincuencial estaría dedicado a hurtar a través de medios electrónicos a turistas extranjeros”, dijo la directora Seccional Bolívar de la Fiscalía, Ibeth Cecilia Hernández.

La estafa a la turista, identificada como Can Lin Yu Chen, ocurrió el 21 de diciembre de 2023, cuando los presuntos delincuentes le ofrecieron el paseo en coche por un valor de cien mil pesos. Al momento de pagar, le dijeron que las tarjetas que había utilizado para efectuar el pago habían sido rechazadas.

Solamente hasta la tercera transacción le dijeron que se había depositado el pago, pero cuando la extranjera revisó sus extractos bancarios, descubrió que le habían debitado la elevada suma de dinero.

Gracias a las investigaciones se logró la captura de Yusther Polo Lara, alias Oso o el Cazador; Jorge Eliécer Julio Ávila, alias Jorgito, y Enilsa María Julio Ávila, alias la Chichonera. “Las detenciones se hicieron en los barrios San Francisco, Olaya Herrera y el Centro Histórico”, indicó la Fiscalía.

La banda Los Chichonero cobró 17 millones de pesos a una turista canadiense por un paseo en coche - crédito EFE.

“Estas personas engañaron, hurtaron y abusaron de la confianza de esta turista, cobrándole casi 17 millones de pesos por hacer un recorrido en uno de nuestros coches en la ciudad de Cartagena. Estas personas están siendo puestas a disposición de las autoridades, ya que se materializó la orden de captura determinada por la Fiscalía General, quien fue un apoyo fundamental para que hoy estemos presentándole a la ciudad y al país este resultado”, dijo por su parte el coronel Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía de Cartagena.

Los capturados fueron imputados con los delitos de concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y semejantes, utilización ilícita de redes de comunicaciones, a los cuales no se allanaron. Deberán cumplir medida de aseguramiento en sus lugares de domicilio.

Labores investigativas de la Policía judicial lograron encontrar que los integrantes de este grupo delincuencial presuntamente abordan a turistas incautos en el área metropolitana y el Centro Histórico para ofrecerles servicios turísticos por los lugares más emblemáticos de Cartagena, pero con la oscura intención de estafarlos y robarlos con el mismo modus operandi que usaron con la ciudadana canadiense.

“No vamos a tolerar una estafa más, no vamos a tolerar una acción criminal como la que estos delincuentes cometieron con esta turista extranjera. Vamos a proteger la ciudad, vamos a proteger a los cartageneros, pero vamos también a proteger a los turistas que nos visitan”, aseguró Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.

“Así que ojalá estas personas sean enviadas a la cárcel y sea un ejemplo, una situación aleccionadora para aquellos que quieren seguir abusando y estafando a las personas que eligen a Cartagena como su destino”, agregó.

Can Lin Yu Chen, la turista canadiense víctima del robo, manifestó que le encanta viajar y que era su primera vez en Colombia. “Esta experiencia desagradable en Cartagena me ha traído tristezas. Es un fraude que tiene el potencial de dañar seriamente la reputación del país”, dijo en declaraciones a medios.

El cochero que estuvo involucrado en el robo, de nombre Iván González, explicó que la turista dijo no tener dinero en efectivo, por lo cual decidió ir a donde una amiga suya que tenía un datáfono.

El hombre asegura que no tiene responsabilidad y que del cobro de 18 millones de pesos él solo habría recibido uno - crédito canalcnccartagena/Instagram

“Durante el recorrido, la turista me dice que no tenía efectivo. Yo me dirijo hasta donde la muchacha que maneja el datáfono. Al día siguiente regreso a trabajar y un compañero me dice: ‘ahí te dejaron eso’. Miro y es un millón de pesos. Yo los guardo, pero en pocas horas me estaba buscando la Policía, así que me dirijo a donde están ellos”, contó al Canal CNC de Cartagena.

Y finalizó diciendo: “Cuando llegamos a la inspección de Policía, allí me encuentro con la turista, me hacen la investigación y me sueltan. Al día siguiente vuelvo y me presento a la estación. Ellos me tomaron la declaración, tomé el dinero que me pertenecía y devolví el resto. Le pido disculpas a la turista”.