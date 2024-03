A acordeonero Dagoberto Osorio le devolvieron camioneta que le robaron: así fue el operativo

A Dagoberto Osorio le devolvieron la camioneta - crédito @dagobertoosorio_oficial/Instagram

Dagoberto Osorio fue uno de los acordeoneros de vallenato más conocidos durante los años 90, por la fórmula que conformaba junto a su compañero, el cantante Farid Ortiz. Sin embargo, con el tiempo fue acercándose más a la religión y a componer canciones con letras cristianas.

Poco a poco, su carrera se trasladó hasta el ministerio evangélico y se dedicó de lleno al servicio eclesiástico. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para el músico, debido a que hace algunos días fue víctima del crimen en La Guajirita, zona rural de Becerril, Cesar.

Cuando estaba en su finca departiendo con amigos, familiares y otros conocidos cercanos, un grupo de hombres llegó para llevarse todo lo que pudieron y, de paso, se llevaron secuestrado a Osorio con su camioneta, durante varias horas. Aunque el acordeonero fue dejado en libertad, la camioneta fue utilizada para la huida de los ladrones.

Camioneta robada al acordeonero Dagoberto Osorio - crédito @dagobertoosorio_oficial/Instagram

Horas más tarde, publicó varias imágenes en Instagram en la que se veía el automotor con la placa y especificaciones acompañado de algunos números de teléfono a los que las personas se podían contactar en caso de tener alguna información que permitiera hallarlo.

Así fue. De acuerdo con lo que el intérprete posteó en sus redes sociales, la camioneta Toyota TXL negra apareció. “Estamos felices porque estamos viendo la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha devuelto ‘La misionera’, el carro que tantos años ha predicado su nombre en Colombia por trocha, por veredas, por todas partes porque lo que Jesucristo da, el enemigo no nos lo puede quitar”, comenzó diciendo en un video en sus redes sociales.

Dentro de sus declaraciones tras el “milagro”, el Negrito extendió una invitación a los ladrones de congregarse en la iglesia y abandonar la trayectoria delictiva que llevan hasta el momento, la cual ha traído dolor a ellos, a sus seres queridos y a las víctimas de sus actos.

“La violencia se está multiplicando en todos los lugares de Colombia, enviamos un mensaje para que dejen esas prácticas, esto no le agrada a Dios, porque él ama al hombre que guarda sus mandamientos. A Colombia no lo compone ningún color político, a Colombia lo compone el rey de reyes Jesucristo”, siguió diciendo el compositor en el clip.

Hasta el momento, solamente se sabe que el carro apareció en perfecto estado, pero se desconoce cómo y dónde se produjo la devolución.

Acerca de la experiencia que vivió cuando le arrebataron su propiedad, Dagoberto había dado detalles en su momento, reafirmando que fue traumático todo. “No fue fácil, casi seis horas secuestrado, aguantando insultos, pero el amor de Dios que está en nuestros corazones dice que amemos a vuestros enemigos y quiero decirle a la gente que se robaron el carro que los amo y no me voy a vengar, simplemente la justicia hay que hacerla y no me han robado a mí, le robaron al mismo Dios porque el que se mete con un cristiano se mete con Dios”, indicó.

Dagoberto Osorio sufrió por robo y secuestro - crédito @dagobertoosorio_oficial/Instagram

De hecho, el consejo que les dio Osorio a los criminales no fue el primero, sino que cuando estuvo retenido también intentó enseñarles.

“Como soy evangelizador, intenté orar con ellos. Me lo impidieron y me amenazaron con separarme de mi esposa. Posteriormente, tres de los sujetos que quedaron con nosotros, intentaron robar las cuentas bancarias. Volví a orar, uno aceptó a Dios en su corazón y otro se puso a llorar”, rememoró.

Los comentarios en señal de apoyo con él no faltaron. “Tranquilo, que eso es para Dios glorificarse y le va a dar una nueva”; “En el nombre de Dios la tiene que encontrar bendito sea Dios, Dios tome el control de todo”, “La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con usted y su equipo. Esa es la obra del enemigo el es ladrón y ataca a los hijos de obediencia: Mas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien” y “Ni la más remota idea de lo que han hecho esas personas... Dios es bueno y para siempre su misericordia”, dijeron algunos de los fans.