Juan Pablo Raba contó detalles de su participación en ‘Freelance’ junto a John Cena: “Me divirtió hacer comedia”

El actor colombiano será el encargado de darle vida a un dictador en la película - crédito FilmSelect Español/YouTube

Juan Pablo Raba hace parte de la película Freelance o Héroe por encargo, que se grabó en Colombia y contó con un elenco digno de una gran producción, incluido el actor y luchador John Cena.

Te puede interesar: Director de ‘Freelance’, la película de John Cena grabada en Colombia, elogió a tres actores colombianos: “Realmente fantásticos”

El colombiano, que ya ha participado en series y películas como El protector o Distrito salvaje, será el encargado de darle vida a Juan Venegas un dictador de un país imaginario, aunque termina siendo todo lo contrario y solo espera la paz para su nación.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Juez regañó a los ladrones involucrados en el robo a Juan Pablo Raba por reírse en plena audiencia

Así lo dio a conocer Juan Pablo Raba en una entrevista con la emisora W Radio en la que contó detalles de la producción, de lo que significó volver a hacer comedia y trabajar al lado de la estrella estadounidense.

El actor colombiano comenzó por explicar que Freelance es una película que hace parte de “un género que se llama action comedy, literalmente es una comedia de acción”, por lo que significó el regreso de Raba a una comedia luego de su participación en la serie Los caballeros las prefieren brutas.

Te puede interesar: El ascenso del freelance: la generación Z abandona los empleos tradicionales

“La verdad me pareció tan divertido, me leí el guion y el personaje me pareció tan divertido y a mí no me dan muchas oportunidades para hacer comedia, yo no sé por qué, me ven cara de malvado, de hombre de acción, de militar, entonces me divirtió mucho la idea de hacer comedia”.

Freelance es dirigida por el francés Pierre Morel, conocido por la película Taken (Búesqueda implacable), por lo que Juan Pablo Raba no dudó en volver a colaborar con el europeo.

Juan Pablo Raba confirmó que no tuvo escenas de acción contra John Cena - crédito FilmSelect Español/YouTube

“Esta es mi segunda participación con el director francés Pierre Morel, que es muy recordado por la película Taken con Liam Neeson, y en un viaje a Colombia en el que yo estaba grabando una serie para Apple que se llama Echo 3 me llamó de la nada y me dijo que qué tenía para el próximo año, le dije que había un par de cosas y me presentó esa noche el proyecto”.

Aunque la locación en la que se grabó Freelance fue Colombia, más específicamente Girardot, Cundinamarca, es una película estadounidense, pero contó con producción colombiana: “La película no es colombiana, es americana, y digamos que sucede en un país imaginario que se llama Paldonia, pero efectivamente, todo el talento tras cámaras, prácticamente, es colombiano”.

Juan Pablo Raba resaltó que Colombia ha comenzado a generar interés por parte de productores y directores extranjeros, por lo que gran parte de las personas que hicieron parte de la grabación eran colombianos.

“Desde que se hizo Narcos en Colombia han entrado cada vez más producciones a filmar, y esto lo que ha hecho es que cada vez tengamos equipos mucho más competitivos y más profesionales”.

En cuanto a la presencia de John Cena en la película, Juan Pablo Raba aseguró que no le tocó grabar ninguna escena de acción contra él, pero lo describió como una persona tranquila y culta, muy diferente a lo que la gente cree de él.

El colombiano le dará vida al dictador Juan Venegas - crédito FilmSelect Español/YouTube

“No me tocó nada contra con John y es el tipo más tranquilo del universo, es un tipo supercauteloso, superprofesional, lee todo el día, toca el piano, además se aleja completamente de lo que la gente cree que es”.

Por último, el actor colombiano compartió detalles de su papel como dictador, pues adelantó que no es un tirano y que, al final, espera es conseguir la paz para su nación.

“La gran sorpresa con Venegas es que pensamos que nuestro héroe, que es interpretado por John Cena, va a enfrentarse con este dictador tremendo y sanguinario y realmente con lo que se encuentra es con un personaje completamente opuesto a lo que pensaban que era, y por ahí, viene un poquito lo de la comedia de la película y es que Juan Venegas, el presidente, no es nada de lo que pensaban, sino que es un tipo que está buscando la forma de que haya paz en su país”.