Así fue la imperdible reacción de Karol G cuando vio el letrero de una mujer que decía: “El Ferxxo es mío”

Así reaccionó la cantante a un cartel que decía "Feid es solo mío" - crédito Karol G/ YouTube - @feidxo/X

Karol G y Feid son una de las parejas más queridas por los colombianos, a pesar de que ninguno de los dos ha oficializado su relación amorosa. Tanto La Bichota como Ferxxo han dejado numerosas señales que confirmarían su noviazgo desde hace varios años; sin embargo, han optado por mantenerlo alejado de los medios de comunicación y las redes sociales.

Te puede interesar: El Monstruo de Viña del Mar deja en claro que quiere ver al Ferxxo en la Quinta Vergara en 2025

Para sus seguidores, resulta muy evidente lo que ha estado sucediendo entre ellos dos, y las numerosas ocasiones en las que se les ha visto tomados de la mano o abrazados lo confirman.

Durante los conciertos de Karol G, muchos de sus seguidores acostumbran a realizar letreros haciendo referencia al Ferxxo, como también es conocido Feid, y las reacciones de La Bichota al leerlos suelen volverse virales en las redes sociales.

Te puede interesar: La supuesta Cajita Feliz que ilusionó a los seguidores de Feid: creador de contenido engañó a más de uno

Lo ocurrido en su actuación en la Explanada Cardales, de Yacalá, en Ciudad de Guatemala, no fue la excepción. Una mujer mostró un cartel que decía: “Te amo Karol, pero el Ferxxo es mío” y la colombiana reaccionó de inmediato.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Hermanas de Karol G también se pronunciaron tras el aterrizaje de emergencia que tuvieron que hacer en LA

La mujer que compartió el video mencionó: “acompáñenme a dejarle algo bien claro a Karol”, mientras mostraba su letrero. La cantante colombiana, en medio de su presentación, decidió tomarse el tiempo para leer los letreros de sus fanáticos y cuando leyó el aviso sobre Feid, no pudo ocultar una enorme sonrisa.

“Muestren, leo esos letreros. Mire este: ‘Te amo, Karol, pero el Ferxxo es solo mío’, ¡es de todas! ¿Por qué no?”

La Bichota está realizando su gira por Latinoamérica y muchos de los momentos que ha vivido en sus conciertos se han viralizado en las redes sociales - crédito @feidxo / X

Muchos de sus fanáticos, siguen esperando pacientemente a que en algún momento la pareja haga su relación oficial. “Jaja ella nos deja soñar”; “El Ferxxo es de todas, pero salo es de ella🥹💚🩷”; “Tú siempre me dices Salo y ellas me dicen Feid 🔥”; “Ella aprendió con Anuel que no todo es público y por eso cuida tanto su relación con Salo. No se les haga raro que se confirme el día que se casen”; “Karol tenía la oportunidad de decirlo es mi novio salo mío solo mío y listo, pero no lo dijo”; “Pero cuando Anuel era de todas era un problema 🤣”; “nos quiere MATAR jajajaja”; “Es que el Ferxxo es de todas, Salo es de ella”; “Jajajaja Carolina sintió el verdadero terror jajaja”, entre muchos otros.

A todo esto se suma lo que sucedió en su paso por Guatemala, debido a que la colombiana dejó sin palabras a sus seguidores al confirmar que estaba comprometida, algo que nadie esperaba. Todo sucedió cuando La Bichota se encontraba leyendo algunos carteles de sus aficionados y una mujer escribió en el suyo: “Karol, mi esposo me quiere dejar por ti”.

La cantante colombiana se encuentra realizando su gira por Latinoamérica y en su presentación en Guatemala dejó a más de uno sin palabras - crédito @keid4ever / X

Con una enorme sonrisa en su rostro, Karol G respondió: “Pero es que yo ya estoy comprometida. Pero sí igual la quiere dejar por mí, consígase otro, ¿listo?”. Esto sorprendió a todos los espectadores en la Explanada Cardales de Yacalá en Ciudad de Guatemala que posteriormente reaccionaron con aplausos y gritos. Muchos creen que precisamente La Bichota se refería a su relación con Feid.

Pese al enorme entusiasmo por parte de sus aficionados al pensar que Karol G y Feid estaban comprometidos, es importante mencionar que en algunas regiones de Colombia, suele ser muy común que una mujer diga la expresión “estoy comprometida” para confirmar que está en una relación amorosa o ennoviada con alguien. Sin embargo, hay quienes creen que la relación entre los dos cantantes podría haber escalado al siguiente nivel. ““Karol G dice que está comprometida y todos emocionados porque es con Feid y no con Anuel”; ““Cómoooo que Karol G y Feid están comprometidos”; “Karol G confirma que está comprometida con Feid”, mencionan algunos usuarios.