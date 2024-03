Shakira subió la temperatura promocionando su canción “Nassau”

Shakira presentó un adelanto de su nueva canción 'Nassau' que estará en el álbum 'Las mujeres ya no lloran' - crédito @shakira/Instagram

Shakira sigue dando de qué hablar con el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico conocido como Las mujeres ya no lloran, en el que estarán incluidos los sencillos que estrenó en 2023 acompañada de Bizarrap y Karol G. Sumado a esto, también tendrá colaboraciones con Cardi B, Grupo Frontera —con el que presentó un adelanto durante un evento de música en Texas—, entre otras.

Te puede interesar: Shakira presentó un adelanto de su colaboración con Grupo Frontera

Recientemente, la barranquillera sorprendió con una publicación en Instagram donde acumula más de 90 millones de seguidores, en la que aparece muy sensual en traje de baño en la playa. Adicionalmente, entregó un adelanto de lo que será el sencillo Nassau, una letra cargada de amor y ritmos urbanos a los que tiene acostumbrados a sus seguidores.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Shakira reveló detalles de ‘Cohete’, un nuevo éxito que interpreta con un invitado especial: “Tiene un sonido retro”

La colombiana aparece en las instantáneas luciendo un traje de baño en colores arena con flecos en el vientre, con su melena suelta y con ondas, con unas poses muy sensuales y una mirada cautivadora: “Esta canción, Nassau, es mi versión del afrobeat. Está en mi nuevo álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ que llegará el 22 de marzo”.

Shakira presumió su figura y subió la temperatura en las redes sociales con la promoción de 'Nassau' - crédito @shakira/Instagram

Por otro lado, la colombiana presentó un adelanto de la canción Nassau, con la que da pistas de que se estaría dando una nueva oportunidad en el amor. Aunque se desconoce quién es el hombre con el que la artista estaría sanando las heridas que le dejó su ruptura con Gerard Piqué, en el abanico de opciones han sonado varias figuras importantes como Tom Cruise, Lewis Hamilton o Jimmy Buttler, jugador de la NBA en los Miami Heats.

Te puede interesar: Shakira presentó oficialmente las canciones de su álbum ‘Las mujeres ya no lloran’

“Yo que había prometido que nunca más volvería a querer, apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel. El corazón lo tenía cerrado con llaves y con candado, pero qué hago me gustas demasiado”, es parte de la letra que se escucha en un corto avance de 15 segundos en sus InstaStories.

Luego de conocerse las fotografías y haberse robado unos cuantos suspiros de los internautas, la barranquillera recibió cientos de opiniones en la publicación de parte de sus fanáticos, quienes resaltan su belleza: “Mamasota, hermosa, la reina, la más”; “la más bonita de Colombia”; “la perfección tiene tu nombre y tu piel”; “lo más bello que ha parido la industria musical latina”; “desde que se dejó con Piqué ha rejuvenecido, parece que tuviera 30 años”, entre otros.

Qué dijo el compositor de ‘Music Sessions #53′

Shakira presentó uno de los temas de despecho más polémicos en compañía de Bizarrap - crédito @shakira/Instagram

Sin lugar a duda, el revuelo que causó Shakira - Bzrp Music Sessions Vol.53 en la industria musical, llevó a conocer la historia detrás de esta canción. En una conversación que sostuvo Keytin, colaborador en la elaboración de la letra de la ‘tiraera’ contra Piqué, con MoluscoTV, hizo referencia a las emociones que siente Shakira a la hora de componer sus canciones.

El caleño aseguró que la barranquillera no es como otras artistas que le cantan al despecho sin haber pasado por una situación similar, por lo que cuando él le ha pasado algunas de sus composiciones le dice que “está cool”, pero que si no lo ha sentido no lo trabajará.

“Shakira no es como otras artistas que lo mismo no están despechadas, pero te sacan una canción de despecho y te la hace sentir. Shakira tiene que vivirlo. Shakira cuando está enamorada te hace una canción de amor, cuando está despechada, te hace una canción de despecho porque quiere demostrar lo que siente”.