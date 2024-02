Karen Sevillano se despachó contra sus compañeros que no hacen aseo en ‘La casa de los famosos’

Karen Sevillano se mostró molesta con sus compañeros que no hacen aseo en ‘La casa de los famosos’ - crédito cortesía Canal RCN

En la convivencia en La casa de los famosos Colombia hay un nuevo conflicto: las tensiones por la higiene y el orden por parte de los concursantes. La creadora de contenido Karen Sevillano, una de las participantes, criticó a sus compañeros por el descuido en las áreas comunes de la casa, como la cocina y el baño.

La influencer caleña manifestó su decepción y malestar por ese desorden y resaltó el deterioro en la convivencia dentro del reality show, producido por el Canal RCN en colaboración con ViX. “Entre más semanas acá, se van ‘desfachatezando’ a la cochinada aquí”, se quejó la creadora de contenido.

La discusión se intensificó cuando Karen Sevillano enfrentó a sus compañeros y directamente señaló el abandono de responsabilidades en la limpieza, la presencia de olores desagradables y utensilios de cocina sucios con residuos de comida.

“En la estufa me tocó echar vinagre”, detalló Karen Sevillano, y añadió que también encontró vasos que “olían a bazofia”.

La colombiana, en su intervención, no solo resaltó el descuido en la higiene sino que también detalló cómo tuvo que emplear diversos productos de limpieza para remediar en lo posible la situación. Habló sobre cómo las áreas más afectadas eran la cocina y el baño, lugares clave que parecían haber sido descuidadas por algunos participantes sin importarle la convivencia con sus otros compañeros.

“Muy fuking bien barrí, trapeé, lavé la cosa esta, puse los pocillos allí e incluso, unos vasos hediondos, vea, olían horrible. Oigan, el trapeador olía a mortecina, ¿qué me tocó? me tocó echarlo en el piso”, agregó la influencer caleña.

La influenciadora también criticó las prácticas de cocina de sus compañeros, mencionando como culminación de desorden la manera en la que dejaban la estufa tras preparar alimentos, específicamente pancakes de proteína, sin importarles el residuo dejado en la cocina.

La falta de colaboración llegó a tal punto que Karen Sevillano describió tener que combatir los malos olores y suciedad con vinagre, evidenciando una falta de cultura de limpieza y respeto por los espacios compartidos: “En la estufa me tocó echar vinagre porque hacen esos pancakes de proteína y dejan toda esa estufa chorreada de eso, la licuadora llena de eso, la chuspa de la proteína allá tirada. No Dios mío”, añadió la caleña.

La situación ganó atención no solo internamente, sino también entre los seguidores del programa, quienes, a través de comentarios en redes sociales, respaldaron la postura de Karen Sevillano, algunos expresaron que por ser personalidades públicas y con recursos económicos no ayudan a cumplir con tareas tan básicas como la mantención de la limpieza, y aplaudieron la valentía de la influencer por ventilar el asunto sobre la convivencia y responsabilidad individual.

“Karen lo mejor de La casa de los famosos”; “Karen es de barrio utiliza la jerga de todos, ella no adorna nada, es muy directa. Me encanta”; “El orden y el aseo deja ver lo que son las personas”; “Karen Sevillano hace ver la realidad sin filtros, por eso me gusta ella”; “Pero en la promoción todos eran limpios”; “Karen están en convivencia y a todos les toca tener limpia la casa”; “Esta Karen si es directa. Amo a Karen”, son algunos comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Aunque Karen Sevillano se mostró molesta por la falta de aseo de algunos concursantes, La Segura, por su parte, hacer actividades del hogar es algo nuevo en su rutina: “Mami, yo nunca había lavado tanta loza como aquí y a otros, pero sabes que cada que me pasa esto, es tener nuevas experiencias normales de la vida, sino que yo en mi casa me enfoco en otras cosas por el dolorcito y todo eso, como que digo que chimba de enseñanza”.