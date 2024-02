Influencer denunció un emprendimiento que afectaría a la salud de los perritos: la empresa se pronunció

Joven influencer denuncia un emprendimiento de perritos ubicado en varios centros comerciales de Bogotá, Medellín y Girardot - crédito @sieslauri/TikTok

La creadora de contenido Laura Daza denunció a través de un video en la red social TikTok un emprendimiento colombiano que está diseñado para “guardar” a su mascota en una especie de casita que está ubicada afuera de establecimientos comerciales que no dejan entrar a perritos.

La influencer se encontraba en un centro comercial, en donde el emprendimiento Doggy Spot tiene uno de sus puntos de servicio, y escuchó a un perrito llorando: “Alguien que por favor, me explique que es esta clase de emprendimiento tan horrible, acá en este momento hay un perrito que está llorando, está estresado y ahora van a decir: Ay, no, pero es que si yo lo llevo a hacer mercado, pues eso es mejor porque no me lo roban, pues no lo traigan, no hay ventilación (...) es un ser vivo porque la gente cuando tiene mascotas no puede entender eso, o sea le puede dar un ataque de pánico, le puede dar un paro cardíaco y se puede morir ahí, le puede dar un infarto en serio, ustedes dimensionan estos son cuatro paredes y el perrito está súper asustado porque está solo”, comenzó diciendo la colombiana.

La creadora de contenido denunció una “casita” para mascotas que se encuentran afuera de varios centros comerciales en Bogotá, las cuales según ella no son seguras - crédito @sieslauri/TikTok

Según las declaraciones de la creadora de contenido, el negocio en su publicidad alega ser un espacio fresco y seguro, pero ella percibió lo contrario: “Fresco y seguro, no, o sea, no, eso sí que es el peor emprendimiento que se han inventado y peor aún que la gente lo apoye, o sea, eso eso es maltrato animal (...) ni siquiera hay ventanita para que vean hacia afuera, o sea, están completamente encerrados, ¿cuál frescura? Uy, no. Se imaginan que fuera como una capsulita para meter al niño mientras que uno hace mercado. Sí, marica, que un niño se queda ahí encerrado esperando a los papás”, agregó la influencer que tiene más de 200 mil seguidores en la red social TikTok.

La presentadora colombiana compartió una denuncia pública - crédito @monyrodriguezof/X

El video de la colombiana se hizo tendencia en otras plataformas digitales generando que varias personalidades y usuarios compartieran la denuncia: ¿Alguien sabe dónde es esto?, cuestionó la presentadora Mónica Rodriguez junto a emoticones de cara enojada, sus seguidores respondieron el cuestionamiento y revelaron que el emprendimiento está ubicado en Bogotá en Éxito Country, Éxito Colina, Éxito DiverPlaza, Centro comercial Palatino y Makro norte, también está en Medellín y Girardot.

Asimismo, el concejal de Bogotá Fernando López Gutiérrez escribió: “Muy grave esta denuncia. Le solicito a @AnimalesBOG que se inspeccione y sancione a los centros comerciales que autorizan este tipo de “emprendimientos” que atenta con la integridad de nuestros perrunos”.

El concejal de Bogotá Fernando López Gutiérrez denunció un emprendimiento colombiano - crédito @ferlopezgut/X

El emprendimiento Doggy Spot se pronunció ante la denuncia pública

Tras una ola de comentarios en las redes sociales, la empresa Doggy Spot publicó un comunicado relacionado con la denuncia pública de la influencer: “Queremos dejar en claro que para DoggySpot lo más importante es la seguridad de los perros cuando usan nuestro servicio. Las casas fueron diseñadas de acuerdo a parámetros y recomendaciones de veterinarios especializados en comportamiento y bienestar animal. Nuestro objetivo es evitar que los perros se queden amarrados y expuestos en las puertas de los establecimientos comerciales, brindando espacios seguros, ventilados y controlados para que los tutores puedan dejar a sus mascotas mientras realizan sus compras de conveniencia por un periodo máximo de 45 minutos”, aclaró la empresa.

El emprendimiento Doggy Spot se pronunció ante la denuncia pública de una influencer - crédito @doggyspot_col/Instagram

El emprendimiento colombiano aclaró la condiciones de la casita en donde los ciudadanos pueden guardar a su mascota: “Es importante aclarar que cada casa de DoggySpot cuenta con extractores y ventiladores que se activan al inicio para asegurar la correcta circulación del aire durante todo el servicio. Adicionalmente, las casas cuentan con luz propia, una puerta opaca cuyo único objetivo es reducir estímulos externos que puedan generar ansiedad en los perros y una cámara que registra los movimientos para que el tutor pueda monitorear a su perro durante el servicio. La suma de estos componentes hace que la estadía en las casas de DoggySpot sea segura y tranquila para el tutor y su perro”.

“Rechazamos cualquier intento de difamación o sabotaje de nuestra reputación y de nuestro servicio. Seguiremos monitoreando de cerca la situación y tomaremos todas las medidas legales necesarias a que haya lugar. Continuaremos velando por los intereses de los perros y de nuestra empresa y no permitiremos que las difamaciones hechas pongan en riesgo la confianza de nuestros usuarios, clientes y aliados”, finalizó la empresa.