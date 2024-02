Un niño colombiano sufre una enfermedad de la que solo existen tres casos en el mundo

Miguel tiene seis años y tiene en su mamá a su único apoyo - crédito cortesía Gabriela Pérez

Para Gabriela Pérez y su pareja, tener un hijo era uno de los sueños de su vida; seis años después, la llegada de Miguel le cambió la vida por completo a la paisa debido a que el menor fue diagnosticado con una enfermedad de la que solo existen tres casos en el mundo.

Se trata de hipogammaglobulinemia tipo TLR7, que es una disfunción del sistema inmune, dado que se concentran de manera baja los anticuerpos en la sangre, lo que provoca una inmunodeficiencia. En diálogo con Infobae Colombia, Gabriela Pérez reveló detalles de la historia de su hijo.

Desde que Miguel nació los médicos determinaron que algo no estaba bien, pero no fue sino hasta varios años más tarde que lo diagnosticaron con esta enfermedad, ya que sus familiares evidenciaban que una gripa o una raspada se tardaba más tiempo en sanar que lo habitual.

A Gabriela Pérez le informaron que el padecimiento de su hijo no tiene cura, por lo que debe mantenerlo en un tratamiento constante para lograr que su tiempo sea alargado de alguna manera, sumado a esto, se separó del papá del menor, por lo que ahora debe hacerse cargo de todo por su cuenta.

A esto, se le suma que han tenido que lidiar con las complicaciones que tiene el sistema de salud en Colombia, ya que en más de una oportunidad le ha sido negado medicamento y hasta la atención al pequeño.

“Nos encontramos con que este sistema es duro, es cruel, porque no me daban las citas, no me daban los medicamentos, no me entregaban lo que pedían, cosas graves, como que si tenía algo grave y que en la EPS nos dijeran que no, que ellos no”.

Gabriela Pérez afirma que una de las batallas más duras ha sido con el sistema de salud en Colombia - crédito cortesía Gabriela Pérez

En el momento que conoció lo que tenía su hijo, Gabriela confesó que lloró en varias ocasiones, pues tuvo que asimilar que la enfermedad no tiene cura y que el tiempo que su hijo vivirá es incierto.

“Cambia la vida completamente porque, como nos expone el médico en ese mismo momento, que es una enfermedad que va a ir desgastando el cuerpo. El primer órgano que se empieza a desgastar es el hígado, porque es el que procesa como todo esto de la enfermedad y los riñones, porque se cansan de recibir tanto medicamento”, afirmó Gabriela Pérez a Infobae Colombia.

Tras su separación, ella ha perdido varios trabajos debido a que debe pedir permisos constantes para acompañar a Miguel a las citas; sumado a esto, afirma, pero también entiende, que algunas personas cercanas se han cansado de que tenga que pedir ayuda para algunos transportes y demás gastos que tiene al tener que cumplir con el tratamiento.

Aseguró que su mayor impulsó es su hijo, que a pesar de ser consciente de su enfermedad, en ningún momento ha dejado de sonreír.

“Hoy estaba muerto de la risa y me preguntaron por qué y yo respondí que es porque él sabe que vino a eso, a enseñarnos eso a nosotros en la tierra”.

A pesar de su condición, Miguel le ha demostrado a su madre que hay que ser felices - crédito Gabriela Pérez

Gabriela aseguró que no le reprocha a la vida tener que lidiar con esto, pero debido a su situación económica, se ha visto forzada a hacer el caso de su hijo público, para poder lograr seguir siendo parte del tratamiento médico y estar junto a Miguel el mayor tiempo posible.

“Yo nunca me he quejado con Dios mío, ya aprendí que me tocó y siempre he tratado de impregnarle a los demás que valoren su vida, porque a mí Miguel me ha enseñado eso, a mí Miguel me ha enseñado que vale sonreír, vale respirar, vale ser una persona buena; que hay riquezas más grandes que tener dinero o tener lujos. Miguel es mi maestro de vida, él es la luz. Lo que sea se vaya a durar conmigo en la vida, lo único que ha hecho es enseñarme lo que es el amor”.

Las personas que se encuentren interesadas en ayudar a Gabriela Pérez y su hijo, pueden hacerlo contactándose directamente con ella al 314 775 0938.