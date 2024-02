Arelys Henao habló de infidelidad y del personaje de la novela sobre su vida que sería su amante

Arelys Henao aclaró supuesta infidelidad en su serie - crédito @arelyshenao/Instagram

Arelys Henao salió a la defensiva y aclaró antes de que creciera el rumor sobre una supuesta infidelidad de ella a su esposo Wilfredo Hurtado, mientras él estuvo en la cárcel.

El chisme surgió por cuenta de un personaje que entró a la historia en la segunda temporada que se encuentra al aire y que levantó sospechas por estar siempre a su lado. “Ese señor que sale ahí es un amigo, es mi hermano mayor”, aclaró.

Contarle al público su pasado y su intimidad abrió la puerta para que los seguidores quieran indagar aún más sobre los personajes que salen en la bioserie, buscando saber qué tanto es realidad y cuánto de ficción existe en la historia que protagonizan Verónica Orozco y Santiago Alarcón en esta segunda entrega.

Arelys Henao terminó con el rumor de su supuesta infidelidad, rumor que surgió por cuenta de un nuevo personaje que empezó a salir en su serie - crédito @tropicanacolombia/Instagram

La vida sentimental de la cantante antioqueña había sido reserva hasta el momento en el que decidió contar su historia buscando ser un referente de resiliencia y superación, no obstante, hacer públicos aspectos personajes tan íntimos dio paso a las especulaciones.

Tras mantenerse al margen de los escándalos y polémicas mediáticas, Arelys aprovechó los micrófonos de la emisora Tropicana en la que se encontraba dando una entrevista para explicar quién es en realidad el hombre que la acompaña a todo lado en la serie, incluso, a visitar a su esposo que se encuentra en prisión.

“Vea, venga, yo aprovecho para aclarar una cosita antes de que me pregunten. Yo no he sido nunca infiel. Eso es un chisme que se inventaron por culpa de la novela. Ese señor que sale ahí no fue mi amante”, comenzó contando la artista que añadió que su conciencia está tranquila.

En la historia Arelys es victima de la maldad de Tito que se aprovechó de la vulnerabilidad de la artista mientras que Wilfredo se encuentra privado de su libertad para montarle un amante falso.

Un hermano más

Arelys contó que en la vida real este personaje se llama Argemiro Jaramillo y que en la actualidad continúa siendo su mejor amigo, tanto así que la frecuenta en su finca de Antioquia.

Arelys Henao se pronunció respecto la supuesta infidelidad que salió en la serie que cuenta su vida - Caracol televisión

“Él es ese tipo de personas que uno le agradece a Dios que las haya puesto en el camino de uno. Ha sido incondicional conmigo, me dio hospedaje cuando llegué a Bogotá y siempre que venía me acompañaba en todo. Él ha estado a mi lado en las buenas y en las malas. Por eso digo que es mi hermano mayor”, agregó Arelys, que así como en la serie, fue victima de un enredo que quiso dejarlo solucionado en la realidad.

La artista también reiteró que todas las personas buenas que aparecen en su vida se quedan para siempre, pues su gratitud con la vida por premiarla con gente que la quiere es muy grande. “Yo a Argemiro lo adopté como de la familia y sigue siendo esa persona especial que con la que cuento cada vez que lo necesito”, concluyó.

¿Qué pasó en la serie con su supuesta infidelidad?

Agotado de que Arelys siempre encuentre una solución a todas sus trampas, Tito le pide a un fotógrafo que capte a la cantante saliendo de un cuarto con Simón con el objetivo de inventar una aventura.

Actores que interpretan a Arelys Henao y su esposo afirmaron que tuvieron que acercarse mucho a la pareja - crédito @ArelysHenao/Instagram

Dado que Arelys Henao y Simón deben compartir habitación por un error, Tito encuentra esta oportunidad para hacer caer a la cantante e iniciar a desprestigiar su imagen.

A pesar de todo el éxito, Arelys Henao no se olvida de sus seres queridos, quienes son lo más importante para ella, ni de la lucha que ha llevado adelante para defender y empoderar a las mujeres.