El rap del rappitendero: la canción que se hace viral en redes por concientizar a los clientes de la aplicación

En Colombia, para el 2023, cerca de 60.000 personas trabajan como repartidores para la empresa de origen nacional, Rappi. Popularmente conocidos como rappitenderos, realizan entregas, mercados, retiros y favores a través de la aplicación, en días congestionados, lluviosos e, incluso, en los que el resto de los colombianos descansan o deben quedarse en casa, como ocurrió durante la pandemia de covid-19.

Su amor y entrega por un trabajo que pocos buscan desempeñar, pero tantos llegan a necesitar, quedaron consignados en la canción del rappitendero y compositor de origen venezolano, RT Krag. Un éxito durmiente que, a pesar de haber sido lanzado hace tres años, recién, en febrero del 2024, se hizo viral, por su letra ingeniosa y ritmo contagioso:

“Me levanto en la mañana, activo con los domicilios, prendo el GPS, a su destino me dirijo. La gente muy contenta me dice: gracias, mijo. Mande una propina que de esto vivo. Me activo en los Laureles, me mandan para el Poblado, me activo en El Poblado y termino por Envigado, mera vuelta, parce, esto está muy complicado, achantado en el parque porque Rappi no ha sonado. Soy Rappi, Rappi, Rappi. Rappitendeando soy Rappi, desde Medallo, so happy”, se escucha cantar, con acento extranjero, pero jerga nacional, al intérprete.

Las distintas modalidades de servicio: delivery, rappi favor y cash no pasaron desapercibidas y es que, desde su inicio, la aplicación ha ido incorporando nuevas funciones para su clientela, pero las condiciones para algunos rappitenderos siguen siendo las mismas, quedando a su suerte y la de quienes puedan pagar propinas adicionales a la tarifa de servicio.

“Piden un Rappi favor ¿en qué le colaboro? Piden un Rappi antojo, dígamele qué le compro, si tengo algún problema me llego hasta el soporte, que ladilla, pana, esos locos no responden. Si necesita cash, pues hago un Rappi cash, que yo voy hasta el banco y su plata le vo’ a llevar. Nos toca bregar, frío, lluvia y más, pero no se preocupe que nada me va a pasar”, rimó RT Krag.

Su canción llegó a convertirse en un himno de los repartidores, dentro y fuera de Colombia, al dejar en evidencia los contratiempos y dificultades a los que se enfrentan los rappitenderos, como las grandes distancias sin propina, los problemas con la plataforma y las demoras en los restaurantes.

“Pedidos a 10 kilómetros por un par de pesos, sea conscientes que vengo desde lejos. Una hora esperando allí en el restaurante, se quejan y tú tienes que apurarte. Que lávate las manos, que ponte el tapabocas, joden en todos lados, esto es una vaina loca. Pero estamos bien, chilling al cien por cien, vacilo con los panas mientras no hay nada que hacer. Soy Rappi, Rappi, Rappi. Rappitendeando soy Rappi, desde Medallo, so happy”, lamentó y, a renglón seguido, quiso concientizar a quienes utilizan la plataforma sin pensar en el domiciliario:

“Muchos como yo pagamos el alquiler, de la moto, de la casa, que corre, corre my friend. El fin de semana los puntos hay que hacer, si no los completas, el centro te toca, man. Cuidado y te equivocas, revisa bien las cosas que, si te reportan, bloqueado y paila, compa. Siempre activo, soy Rappi aquí en Colombia, vacilando en Medallo, rodando en la moto, compa”.

Soy Rappi, como RT Krag decidió nombrar la canción, es un fiel reflejo de la vida del domiciliario, sus condiciones de trabajo y lo mal remunerado que puede ser su oficio. Al que muchos extranjeros llegaron, según el interprete porque “es lo que le toca’ vivir a uno por culpa e’ Maduro, chico”.

“Que chima, parce. Se le pegó la jera colombiana, bacano”, “La cereza del pastel estuvo muy buena, felicitaciones”, “Identificados todos esos panas que trabajan de delivery, no solo en Colombia, sino en el mundo. Saludos desde Argentina, otro rappitendero más”, “Soy Rappi en México y es primera vez que alguien se preocupa por nosotros”, “Algo bien loco. Traes talento y todos nos identificamos con esta rola”, “Lo único que falta es apoyo, definitivamente”, “Me motivó más que el multivitamínico”, “Mero temazo y habla mucho de lo que es trabajar en esto”, celebraron otros rappitenderos a través de las redes sociales tras escuchar la canción.