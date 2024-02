Así funciona la mente de un abusador de menores: cómo se construye el perfil psicológico de este tipo de criminales

Datos de la Procuraduría General dan cuenta que entre enero y agosto del 2023 se presentaron 8.295 delitos sexuales contra menores de edad - crédito Jesús Aviles/Infobae

“Tenía doce años cuando el esposo de mi hermana mayor empezó a escabullirse en mi habitación, al principio me miraba, luego pasó a tocarme y de un día para otro me penetró”. Como este relato hay miles en el país. Datos de la Procuraduría General dan cuenta que entre enero y agosto del 2023 se presentaron 8.295 delitos sexuales contra menores de edad; de los cuales 4.605 fueron contra niños y niñas y 3.690 contra adolescentes.

Por lo que el ente de control solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) avanzar en la creación del Sistema Nacional de Alertas Tempranas, el cual está pensado para contar con información que permita brindar una respuesta inmediata y eficaz para la prevención de la violencia sexual y protección de esta población vulnerable.

Cifras del Icbf revelan que ingresaron al sistema 11.135 menores entre el 1 de enero al 31 de agosto de 2023, de estos 9.705 casos fueron contra víctimas del sexo femenino y 1.425 de sexo masculino. Mientras que estadísticamente Bogotá, Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca y Antioquia registraron el mayor número de ingresos.

Para entender mejor el concepto violación, el sitio web de Unicef menciona que “este tipo de abuso está mediado por una relación desigual de poder, que implica a un niño, niña o adolescente como víctima y a una persona adulta o coetánea como agresora. Se trata de un problema social, de salud y de violación de los derechos de la niñez. Afecta, especialmente, el derecho a decidir sobre su cuerpo y sexualidad; el derecho a que sea respetada la privacidad e intimidad y el derecho a vivir libre de violencias”.

Abecé para conocer la conducta de un abusador (a) sexual

Los factores psicológicos que suelen estar presentes en quienes cometen abuso sexual infantil pueden incluir trastornos psicológicos no tratados - crédito Jesús Aviles / Infobae

Para entender mejor como trabaja la mente de un criminal de este tipo Infobae Colombia habló con Claudia Bulla, trabajadora social del Colegio Monterrosales Bilingüe. Estas fueron algunas de sus respuestas:

¿Qué características psicológicas suelen definir a un abusador de menores?

Los factores psicológicos que suelen estar presentes en quienes cometen abuso sexual infantil pueden incluir trastornos psicológicos no tratados, como trastornos de la personalidad, trastornos del estado de ánimo o trastornos de control de impulsos. Además, pueden manifestar problemas de autoestima, dificultades en el manejo de emociones y experiencias traumáticas no resueltas de su propia infancia.

¿Existen patrones de comportamiento comunes entre los abusadores de menores?

Las características psicológicas que suelen definir a un abusador de menores pueden incluir rasgos de manipulación, falta de empatía, dificultades en el establecimiento de relaciones saludables, y una tendencia a ejercer control y poder sobre los demás, especialmente sobre los niños.

¿Cómo influyen las experiencias pasadas y el entorno familiar en el desarrollo del perfil de un abusador?

Entre los abusadores de menores, pueden identificarse patrones de comportamiento comunes, como el uso de la coerción, la manipulación emocional, el aprovechamiento de la confianza de los niños y la búsqueda de oportunidades para el abuso en situaciones de vulnerabilidad.

Las experiencias pasadas y el entorno familiar pueden influir significativamente en el desarrollo del perfil de un abusador. Experiencias de abuso o negligencia durante la infancia, modelos parentales disfuncionales y falta de apoyo emocional pueden contribuir a la aparición de conductas abusivas en la edad adulta.

¿Cuál es la importancia de entender el perfil psicológico de un abusador de menores?

Es importante entender el perfil psicológico de un abusador de menores para diseñar estrategias de prevención y detección más efectivas, así como para ofrecer intervenciones adecuadas tanto para los abusadores como para las víctimas.

¿Qué papel juegan los trastornos psicológicos en la predisposición al abuso sexual infantil?

Los trastornos psicológicos pueden aumentar la predisposición al abuso sexual infantil al afectar la capacidad de una persona para regular sus impulsos, empatizar con los demás y establecer relaciones saludables. Además, pueden contribuir a distorsiones cognitivas que justifiquen o minimicen el comportamiento abusivo.

¿Cómo podemos identificar a las personas con mayor riesgo de cometer abuso sexual contra menores?

Para identificar a las personas con mayor riesgo de cometer abuso sexual contra menores, es importante estar atento a señales de alerta como la falta de límites adecuados con los niños, comportamientos inapropiados o sexualizados hacia los menores, y patrones de relaciones interpersonales disfuncionales. Además, la capacitación y la sensibilización en temas de prevención y detección de abuso sexual, como las realizadas en el diplomado mencionado, pueden ayudar a identificar situaciones de riesgo y tomar medidas preventivas adecuadas.

Tratamiento para abusadores sexuales desde el ámbito psicológico

La psicología juega un papel fundamental en el tratamiento de los abusadores de menores - crédito Jesús Aviles / Infobae

Angélica Maldonado, experta en neuropsicología, temas de salud mental y bienestar psicológico, fundadora de ‘Ship Mental’, una organización que trabaja en pro de los niños, jóvenes y adultos en Bogotá, Villavicencio y Medellín dialogó con Infobae Colombia sobre el tratamiento que se brinda a este tipo de agresores:

La experta destaca que la psicología juega un papel fundamental en el tratamiento de los abusadores de menores. “En primer lugar, es importante entender que el abuso sexual infantil es un comportamiento profundamente arraigado en patrones psicológicos y emocionales, por lo que, es necesario abordar este tema desde una perspectiva psicológica para comprender las causas subyacentes del comportamiento abusivo y proporcionar una intervención adecuada’'.

Esto puede incluir entrevistas clínicas, pruebas psicológicas y evaluaciones del historial del individuo. Cuando se establece una comprensión sólida de los factores, se inicia la terapia.

Para Angélica Maldonado este se puede abordar desde diferentes perspectivas y enfoques terapéuticos; terapia individualizada, donde se trabaje en el autoconocimiento, la responsabilidad personal y el desarrollo de habilidades sociales adecuadas. Terapia cognitivo-conductual, especial para ayudar al agresor a identificar y cambiar pensamientos distorsionados o justificaciones que le llevan a cometer estos actos.

Esto junto a intervenciones grupales donde los agresores puedan compartir experiencias y recibir apoyo mutuo. Durante las sesiones se permite trabajar aspectos como la empatía hacia las víctimas, el manejo del estrés o la prevención de recaídas.

“Este tratamiento debe ser multidisciplinario e involucrar a profesionales especializados en derecho penal, trabajo social y salud mental. La colaboración entre estos diferentes campos garantiza un enfoque integral para prevenir futuros actos de abuso y proteger a los niños vulnerables”.

Apoyo psicológico en la rehabilitación de los abusadores y la prevención de recaídas

La terapia brinda a los abusadores un espacio seguro para explorar las causas de su comportamiento y trabajar en su recuperación - crédito Jesús Aviles / Infobae

La terapia psicológica brinda a los abusadores un espacio seguro para explorar las causas de su comportamiento y trabajar en su recuperación, además ayuda a comprender y manejar sus emociones, identificar patrones de pensamiento negativos y desarrollar habilidades para resolver conflictos de manera saludable. Esto para brindar herramientas para mejorar su autocontrol y tomar decisiones conscientes que no dañen a otros.

“Facilitando a los abusadores a reconocer las señales de advertencia y desarrollar estrategias para evitar situaciones de riesgo, establecer metas realistas, fomentar cambios positivos en su pensamiento o comportamiento, y fortalecer su resiliencia emocional (…) les brinda el apoyo necesario durante momentos difíciles, lo que reduce las posibilidades de volver a cometer actos abusivos”.

Este apoyo beneficia tanto a los abusadores, como a las víctimas potenciales. “Al ayudar a los agresores a confrontar sus problemas subyacentes, se reduce el riesgo de repetición del ciclo de violencia y se promueve un entorno más seguro para todos”.

Panorama judicial de los abusadores de menores en Colombia

Según el Código Penal el acceso carnal abusivo con menores de 14 años (artículo 209), acarrea una pena que oscila entre 9 a 13 años de cárcel - crédito EFE

Ahondando en las leyes en la nación aún se evidencian vacíos frente a las normas y sanciones contra los abusadores de menores.

Por esto, Infobae Colombia conversó con la abogada Sofía Catalina Huertas sobre las leyes y políticas que hay en el país para prevenir y detectar el abuso sexual infantil, y reconocer en qué casos un abusador puede quedar en libertad.

Según el Código Penal el acceso carnal abusivo con menores de 14 años (artículo 209), acarrea una pena que oscila entre 9 a 13 años de cárcel, teniendo en cuenta que en muchos casos se dan beneficios como rebajas de condena, liberación entre otras.

La defensora recalcó que el acceso carnal contra un menor de 14 años es un delito que es castigado con prisión generalmente, aunque se debe tener en cuenta la decisión que tome el juez sobre si la persona acusada es o no un peligro para la sociedad “si no considera que existan esos riesgos no está obligado a hacerlo”.

Agregó también que si la Fiscalía deja vencer términos y la medida preventiva “lo tienen que liberar porque se tiene un tiempo para investigar y para acusar a alguien y si no se cumplen ese término; es decir si la Fiscalía no reúne pruebas y no hace un escrito de acusación, ni adelanta los trámites necesarios la persona tiene que salir libre”.

A su vez destacó que, en el país existe un déficit de políticas sobre la prevención y detección del abuso sexual infantil porque muchas de las leyes están orientadas a castigar el abuso. A esto añadió “aumentar las penas no hace que la gente deje de delinquir (…) eso no es en sí una medida de prevención ni una respuesta como de política criminal, no es una respuesta efectiva”.

Pautas para evitar el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes

Es vital implementar estrategias psicológicas efectivas para prevenir el abuso sexual infantil - crédito Jesús Aviles / Infobae

Comunicación abierta: creando un ambiente seguro en el que los niños se sientan cómodos compartiendo sus preocupaciones y experiencias es esencial. Los padres, cuidadores y educadores deben estar dispuestos a escuchar sin juzgar y responder adecuadamente a cualquier indicio de abuso.

Educación temprana y continua: fundamental para enseñar a los niños desde una edad temprana sobre su cuerpo, los límites personales e identificar situaciones inapropiadas. Esto les brinda herramientas para reconocer y reportar cualquier tipo de abuso.

Establecer límites claros: enseñar a los niños sobre los límites personales y respeto mutuo ayuda a empoderarlos frente a situaciones potencialmente peligrosas. Esto implica enseñarles a decir “no” cuando se sientan incómodos o amenazados.

Identificar señales de advertencia: los adultos deben estar atentos a posibles señales de abuso sexual en los niños, como cambios repentinos en su comportamiento, miedo o evitación hacia ciertas personas o lugares, problemas para dormir o pesadillas recurrentes, regresiones en el desarrollo o síntomas físicos inexplicables.

La psicóloga Angelica Maldonado afirma que cada una de estas se debe trabajar de la mano de entornos seguros para los niños: “Lo que implica establecer políticas claras y protocolos de seguridad en las instituciones, así como brindar capacitación adecuada a los adultos que trabajan con menores. La prevención del abuso sexual infantil requiere una acción decidida y un compromiso constante por parte de todos nosotros para proteger a nuestros niños y garantizar su bienestar emocional y físico”.

Canales de denuncia en hechos de abuso sexual contra menores

A través de la línea 141 que funciona a nivel nacional se pueden denunciar casos de abuso sexual contra menores - crédito Jesús Avilés Infobae Colombia