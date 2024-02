Coreano con acento paisa se atrevió a probar mecato colombiano por primera vez: este fue su veredicto

Sus favoritos fueron los patacones, barquillos y papas con sabor a tomate - crédito @sargentojunior / TikTok

El tiktoker coreano Jun Lee, conocido en redes por su acento paisa, volvió a conectarse con la cultura colombiana al probar el famoso mecato, que no es más que dulces y golosinas de paquete que pueden encontrarse en tiendas y supermercados.

Precisamente, fueron unas de sus seguidoras colombianas quienes, a manera de regalo, le enviaron un paquete con frituras, untables y caramelos que calificó del 1 al 10, luego de dar su opinión sobre cada producto, empezando por el arequipe o dulce de leche, sobre el cual dijo: “No me gusta mucho como se ve, pero ummm (se saborea), yo creo que existen también como unos dulcecitos acá, que son súper parecidos al arequipe, pero en Corea tiene forma de caramelo, en cambio el arequipe es crema. Me gusta el sabor, pero está súper dulce. Yo le doy un 7.5″, de 10.

A este le siguió el bien conocido Manimoto. El tradicional fruto seco, pero recubierto por harina de trigo que, a pesar de nunca haber probado, terminó resultándole bastante familiar.

“No lo había probado, pero la forma está super linda, parece como un frijolito. Tiene un sabor bastante conocido, porque no es como algo afrodisiaco, es un sabor que todo el mundo conoce, entonces, tiene 5.5.”, de 10.

Sus seguidores le enviaron un paquete con frituras, untables y caramelos - crédito @sargentojunior_ / TikTok

Justo en medio probó los barquillos, que se encuentra en España, Latinoamérica y algunas partes de Asia, aunque, en Colombia se prepara con tres rellenos tradicionales: chocolate, fresa y vainilla, que fue uno de los favoritos de la dinámica: “Está súper lindo, se ve delicioso. Oigan, está rico, me gusta mucho que el barquillo está lleno con crema de vainilla, está súper bueno, entonces diría que tiene un 8.5″, de 10.

Su camino por los mecatos colombianos continuó con las papas onduladas de tomate, un sabor con el que no experimentaron en el país sino hasta la segunda década (2010-2019) del siglo XXI, pero le habría resultado bastante agradable.

“Dios mío, se los juro que desde el momento en el que recibí el paquete del mecato me estaba aguantando las ganas para probar estas papas sabor tomate. Tengo muchas esperanzas, espero que no me fallen (las mastica y se saborea) ummm, si uno compra las papas sabor tomate, no tiene que buscar kétchup para comerlas porque ya tiene el sabor del tomate y por eso le doy un 9.5″ de 10.

Las frituras estuvieron en su top 3 - crédito @sargentojunior_ / TikTok

Sin embargo, probablemente no haya nada más tradicional que los dulces de café o Coffe Delight. Caramelos blandos con sabor a café, que, incluso antes de probarlos, Jun Lee advirtió que no serían sus favoritos puesto que no disfruta del todo este alimento.

“La verdad es que yo no soy súper fan de los dulces que saben a café, pero (se frota la mandíbula con dolor en el rostro por la consistencia del dulce)... sí, sabe a café, sabe a caramelo. No soy muy fan de este tipo de dulce, pero el sabor en sí mismo está bien, así que tiene 7 de 10″.

Y para cerrar con broche de oro, Lee guardó los patacones. Frituras hechas a base de plátano verde o plátano macho, que disfrutó ampliamente y lo llevó a querer hacer una segunda parte del trend, probando más mecato colombiano: “Uy, maric@”$#, estoy demasiado emocionado, vean cómo lucen (los huele con cara de satisfacción), oigan, no, no, no. El sabor de verdad si está parecido. Obviamente, no es igual que los patacones que hacemos en casa o patacones recién hechos, no sabe igual, pero lo importante es que tenga un sabor casi igual y la verdad es que no está mal, esta súper crujiente. Así que 10 de 10″.