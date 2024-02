‘La casa de los famosos’: esta es la condición de salud que sufre el comediante ‘Culotauro’

Culotauro, de La casa de los famosos-Colombia, divierte a sus seguidores con su discapacidad física - crédito cortesía Canal RCN

Camilo Díaz, nombre de pila del creador de contenido ‘Culotauro’, que hace parte de los once hombres y las once mujeres que participan en La casa de los famosos-Colombia, reveló la condición de salud que padece.

El comediante bogotano se dio a conocer precisamente por sacarle partida a su discapacidad física, ya que él se inspira en este padecimiento para escribir sus rutinas de stand up-comedy, con las que llena teatros divirtiendo al público con su show en vivo.

Desde que se confirmó su participación en el reality, el público que no lo seguía en las redes, al igual que algunos compañeros se empezaron a interesar por conocer la causa de su problema física, razón por la que explicó a través de las cámaras en entrevista con el Canal RCN, cuál es su discapacidad.

Culotauro reveló en La casa de los famosos-Colombia la condición de salud que padece - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

“Nací con una pierna más larga que la otra, me la operaron, luego no me recuperé y ahora es lo que ven, que chimba que la gente sepa que uno es cojito”, compartió.

Igualmente, Culotauro se está convirtiendo en referente de resiliencia y superación al sentirse acomplejado ni tener problemas de autoestima por su condición, sino que por el contrario, la supo transformar en un potencial identificador y fuente de inspiración.

Su carisma también le está ayudando para crear camarería dentro de la competencia. Uno de los momentos que más conmovió a los seguidores de la transmisión en vivo del programa fue cuando el comediante interactúo con su compañeros Miguel Melfi, Sebastián Gutiérrez y Alfredo Redes, a quienes les contó que los médicos no han logrado descubrir el porqué tiene más desarrollado un lado del cuerpo. La conversación ocurrió mientras se ejercitaban.

¿Cómo nació Culotauro?

Otra de las preguntas frecuentes que recibe Camilo Díaz es sobre el origen de su apodo, el cual resulta particular para quienes recientemente lo comienzan a conocer.

Culotauro, participante de La casa de los famosos-Colombia genera su contenido burlándose de su discapacidad - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

El influencer se animó y reveló con los internautas el origen de su sobrenombre Culotauro. “Porque soy muy nalgón (risas). Empecé a hacer chistes sobre Culotauro y los comediantes me empezaron a llamar así, lo puse en Instagram y desde ese día me llaman de esa forma”, refirmando que tiene claro cómo hacer reír a los demás con su apariencia.

Pese a la mayoría de su comunidad lo sigue por su particular forma de hacer humor, existen personas que critican su contenido en las redes.

“Muy feo burlarte de los discapacitados”, “que horrible hacer chistes de las personas discapacitadas”, “este man tiene ganado un lugar en el infierno y yo me voy con el para seguir viendo su contenido hahahahah”, “Jajaja ñero pasadísimo”, “está feo que te aproveches de las condiciones físicas de los demás”, “¿Es en serio? Estás como pasadito, lo tuyo es cero humor”.

Quién es Camilo Díaz ‘Culotauro’

El creador de contenido nació y creció en Bogotá, se abrió paso en las redes sociales en donde se posicionó con su contenido de humor sobre temas sociales y cotidianos.

'Culotauro' se sumó a los participantes confirmados para La casa de los famosos Colombia - crédito @culotauro/Instagram

Tiempo después su podcast llamado Por la ventana se convirtió en uno de los más escuchados y con mayor número de reproducciones en la plataforma de YouTube.

En la silla de su carro han viajado grandes celebridades del mundo del espectáculo nacional, quienes gracias a su espontaneidad y naturalidad para hablar las realidades de la vida le han compartido sus experiencias revelando algunos secretos ocultos. Uno de sus episodios más recordados fue el del artista popular Yeison Jiménez, que confesó cuánto cobra por un concierto, además de su paso por la central de alimentos Corabastos.

Así mismo, Camilo, que también realiza colaboraciones con Camilo Pardo y Camilo Sánchez para sus diferentes canales digitales, comparte con su público en vivo mediante presentaciones en teatro en lo que tiene un show de stand up-comedy.