Westcol enfrentó a periodista que lo acusó de maltratador animal

El streamer paisa llamó a un periodista que lo catalogó como maltratador animal - crédito Westcol / Twitch

En los últimos días el streamer Luis Villa, conocido en las plataformas digitales como Westcol, volvió a estar envuelto en una polémica en las redes sociales por publicar una fotografía de un gallinazo amarrado de una soga al cuello con la frase: “Nueva mascota ¿Cómo le ponemos?”

La acción del creador de contenido ocasionó que miles de usuarios y varios medios de comunicación lo tildaran de maltratador animal. Sin embargo, el novio de la influencer barranquillera Aida Victoria Merlano explicó a sus seguidores en la red social Instagram que se trataba de un meme que circuló en varias plataformas digitales.

“Escuchen este mensaje completo, por favor, ayer subí una foto un gallinazo amarrado, una foto que lleva dando vueltas por internet hace mucho tiempo y se convirtió en un meme, resulta que hoy me levanto y estoy funado por medios de comunicación, noticieros y periódicos con titulares explícitos que dicen: Wescol es un maltratador de animales”, explicó el streamer.

El paisa indicó que se trataba de un meme que circuló en las redes sociales - crédito @westcoll_/TikTok

El creador de contenido quiso dar un mensaje a los portales de noticias que publicaron la nota catalogándolo de maltratador: “Bueno, ese ya ni siquiera es el caso ya estoy acostumbrado a eso, pero el mensaje es el siguiente ellos hacen eso porque los periódicos necesitan interacciones y quieren las interacciones de esas personas haters que se la pasan viendo cosas que ni siquiera le nutren la mente. Papi, en ese país hay asesinatos, robos y un montón de cosas verdaderamente graves como para que la gente le dedique tiempo a ver esos periódicos que se la pasan diciendo mentiras, simplemente para generar interacciones, eso es lo que quieren ellos y gracias a eso es que hay gente tan, tan, pero tan bruta”, finalizó el colombiano a través u n video publicado en la red social Instagram.

El presidente del equipo West Santos FC junto al cantante Arcángel en la Kings Leaugue América molesto por toda la situación que trascendió a los medios de comunicación decidió llamar a uno de los periodistas que publicó una nota refiriéndose a Westcol como maltratador. El paisa en medio de una transmisión en vivo, a través de la plataforma Twitch, llamó al periodista ibaguereño Juan Manuel Capera, que de acuerdo a información de redes sociales desempeña su labor en el portal Tolima Online y Última Hora Col.

Westcol publicó una fotografía de un gallinazo amarrado y esta generó una polémica en redes sociales - crédito Westcol/Instagram

“Aló, Con quién hablo? Habló con Juan Manuel Capera, el periodista”, inició el colombiano y cuando Capera respondió que si era él, Westcol expresó: “¿Usted fue el que hizo el titular de Wescol el maltratador de animales”, seguidamente el periodista indicó que sí había sido él, pero con un titular entrecomillado.

El streamer paisa se mostró molestó y enfrentó al comunicador: “No, no mucho cuidado con lo que usted está haciendo mi hermano, mucho cuidado papi, ¿hábleme claro usted por qué hizo eso?” El redactor ibaguereño respondió: “Amigo la verdad era un titular de otro medio”.

“No, no, usted en ese momento me está atacando directamente. ¿Usted sabe lo grave que es eso, mi hermano? ¿Usted me vio matando un gallinazo? (...) ¿ Y por qué lo copio?”, indicó el creador de contenido mientras que el periodista intentaba explicar las razones de su titular, sin embargo, Westcol enfurecido lo seguía confrontando.

El creador de contenido se mostró molestó con los medios de comunicación del país - crédito @cb_edgar2/TikTok

“Ustedes hablaron de eso y me acusaron en este momento de maltratador de animales explícitamente, mi hermano. Usted entiende lo grave que es eso. Vea, yo le voy a dar tiempo a usted para que borre ese titular, para que lo elimine (...) no, tranquilo no, papi, es que conmigo las cosas no son así mi hermano, ¿sí sabe de donde vengo yo? (...) Bueno, va a saberlo sí no elimina ese titular”, añadió el influencer.

El paisa finalizó: “Y así se arreglan estos problemas con esos periódicos del país, toca así mi brother, que lo ponen a uno de parche, que yo no sé qué, qué maltratador de animales que es esa mierda, pues ombe”.