Fernán Martínez destapó secretos íntimos de James Rodríguez y aseguró que una Miss Universo quiso salir con él

Fernán Martínez sacó a la luz la intimidad de los famosos que ha manejado como mánager - crédito Jesús Aviles/Infobae Colombia

Fernán Martínez se despachó y destapó los secretos más íntimos de algunas celebridades con las que las que ha trabajado, y a las que ayudó a que llegaran al éxito. Destapó que el futbolista James Rodríguez es bastante indisciplinado por culpa de las mujeres, confesó que fue testigo de cómo las famosas colombianas lo buscaban. “Todas lo querían tener, no diré nombres, pero hasta una que fue Miss Universo lo buscó”.

Por otra parte el mánager colombiano encargado de internacionalizar a varios cantantes contó las razones por las que no le gusta Shakira como persona, aseguró que Karol G es la artista más potente que tiene el país en estos momentos y lamentó que Greeicy Rendón se quedara en el camino y no hubiera llagado más lejos.

Hasta la residencia del payanés ubicada en la población de Subachoque al norte de Bogotá, llegó el periodista Juan Diego Alvira con su programa de YouTube llamado Sin carreta, para conversar con el que tal vez podría ser uno de los personajes más influyentes en el mundo del entretenimiento que ha forjado la carrera de grandes figuras tanto colombianas como latinas, posicionándolas en lo más alto del estrellato mundial.

Fernán Martínez no dejó títere con cabeza y sorprendió con el rencor que aún le guarda al intérprete de La camisa negra, con quien sostuvo una larga relación laboral que parecía inquebrantable, pero llegó a su fin por diferencias económicas.

Fernán Martínez confesó varias intimidades de famosos que manejó como Sofía Vergara, Juanes y James Rodríguez - crédito Juan Diego Alvira/YouTube

Desde el jardín de su casa y en medio de la sábana cundinamarqués, el también periodista de profesión habló de las anécdotas, errores y desaciertos con los que tuvo que lidiar mientras estuvo a cargo del éxito algunos famosos que han pasado por su agencia. Fernán compartió con ellos bien sea como representante, publicista, asesor de comunicaciones o amigo.

Uno de los mayores orgullos del deporte sin lugar a dudas junto con Radamel Falcao, es el cucuteño James Rodríguez a quien Martínez le construyó toda una imagen de empresario y galán latino que después le jugó en su contra. Pues aseguró que todas las famosas colombianas lo asediaron y quisieron estar con él, hecho que lo alejó de las canchas.

“James carga con el karma de una lesión en su rodilla, sin embargo es un deportista indisciplinado, pero no lo culpo. Todas, absolutamente todas las famosas lo buscan y le exigen cosas, incluso una que fue Miss Universo. Lo entiendo porque por su mayor virtud como futbolista es que le gustan las mujeres y no les puede decir que no por irse a entrenar”.

Fernán dio a entender que el jugador es bastante mujeriego y que eso afectó su rendimiento en el campo, no obstante lo justificó al argumentar que el ‘10′, es todo un ‘don Juan’ que las cautiva a todas. “Él se sabe comportar como la figura que es, todo un líder y eso atrae a las famosas, era una cosa muy loca la manera en la que lo llamaban y se le insinuaban”, agregó.

Ni Shakira se salvó

Fernán Martínez le sacó los cueros al sol a los famosos colombianos con los que ya no trabaja, a pasar de haberlos vendido como grandes figuras, su relación con todos no terminó de la mejor manera después de haberlos llevado a la fama global. El representante de artistas también expresó su opinión de cómo ve el panorama de los músicos colombianos en la actualidad.

Fernán Martínez arremetió contra Juanes y aseguró que no sabe manejar el Marketing - crédito @juandiego.alvira/Instagram

Según comentó el payanés, llegó a ser amigo de Shakira aunque no trabajaron juntos. Sin embargo, su amistad se vio fracturada porque nunca estuvo de acuerdo con su forma de ser como persona, no obstante reconoció que la sigue admirando como artista”.

“Es sin duda la cantante más famosa que tiene Colombia, pero me alejé de ella por los desplantes que le hacía a Juanes, además de que su estilo de vida, su relación con De la Rúa y sus negocios no van conmigo”.

Si bien Martínez aseguró que la cantante barranquillera no es santo de su devoción por su relación con el artista paisa, fue justamente a este al que le tiró más duro, pues cuando el periodista le preguntó por él simplemente lo ignoró.

“No sé nada Juanes. Él se retiró hace diez años, no suena en la radio, no sale en la televisión y creo que abrió restaurante algo así me contaron, pero el no sabe manejar el marketing”.

En cuanto a sus inicios como representante de artistas, firmó a Sofía Vergara y la acompañó en su llegada al mercado a estadounidense.

“Somos grandes amigos. Ella es única y siempre recuerda un anécdota que tenemos juntos. Estando en una sesión de fotos le soltó el top y quedó con los seños al aire, no pude avisarle nada porque quedé petrificado, concentrado en lo mío. Luego un maquillador la alertó y ella me reclamó por no decirle nada”, relató.