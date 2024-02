James Rodríguez es tendencia en Argentina, está la razón

El colombiano es tendencia en X Argentina - crédito Infobae

El futuro de James Rodríguez es una incertidumbre. Después de que múltiples medios brasileños afirmaran que el ‘10′ había solicitado a São Paulo la rescisión de su contrato, se ha especulado sobre posibles destinos para el volante de la selección Colombia.

Las especulaciones sobre la posibilidad de que Rodríguez continuara en el equipo brasileño se han disipado luego de que el técnico del club se refiriera al colombiano en rueda de prensa, en la que afirmó que las constantes molestias físicas habían condicionado el rendimiento del volante en la pretemporada.

“Nuestro periodo juntos fue corto, no tengo nada que decir sobre el deportista y el ser humano. Lo que me condicionó un poco fue el control de carga que hicimos en la pretemporada por una pequeña molestia en el gemelo. Esta lesión ya la había sufrido en la selección. Empezamos a cuidarla para que tuviera condiciones lo antes posible, pero es el propio interés del deportista irse del club. Ya no es asunto mío”, afirmó Thiago Carpini en rueda de prensa.

James es tendencia en Argentina

Mientras que en Brasil afirman que el colombiano se reunirá con la dirigencia del São Paulo en los próximos días, en Argentina, el nombre del ‘10′ se convirtió en tendencia número uno en la red social X (antes Twitter), debido a que los hinchas de un equipo se han unido para pedir la contratación del exReal Madrid.

Los hinchas del “El Taladro” buscan que el colombiano retorne al club - crédito @365ScoresApp/X

Se trata de los hinchas del Club Atlético Banfield, segundo equipo en la carrera de James Rodríguez; en este, el colombiano disputó 51 partidos, anotó 10 goles y dio 8 asistencias; sumado a esto, se convirtió en el extranjero más joven en debutar y fue pieza clave en el plantel de Julio César Falcioni entre 2008 y 2010.

Con James como enganche de Banfield, El Taladro se convirtió en campeón del torneo apertura de la Primera División en 2009, siendo el colombiano, junto al uruguayo Santiago Silva, las figuras de ese equipo.

Después de Banfield, Rodríguez fue traspasado a Porto, en donde se consolidó como una de las promesas del fútbol mundial, lo que le valió ser fichado por el Mónaco de la Ligue 1 y finalmente llegar al Real Madrid, en lo que fue el auge de la carrera del enganche.

El nombre del colombiano se volvió tendencia en redes sociales en Argentina - crédito @giraltpablo/X

A pesar de que su salida de El Taladro fue hace más de 13 años, los hinchas de Banfield siguen recordando con cariño a Rodríguez, y en redes sociales han demostrado su deseo de que el ‘10′ vuelva a vestir la camiseta de su institución.

“Buen día @jamesdrodriguez, vos sabés que sí. Es el momento. #JamesABanfield”, “#JamesABanfield volvé a donde fuiste feliz y hacenos felices otra vez” o “Nos vemos sin mirarnos Te encuentro saltando a mi lado Otra vez! #JamesABanfield”, son algunas de las publicaciones que han realizado hinchas del club en las últimas horas.

En Banfield se reencontraría con un viejo conocido

Además de retornar a un club en el que es ídolo, en caso de volver a Banfield, James Rodríguez volvería a ser dirigido por Julio César Falcioni, exarquero de América de Cali y uno de los técnicos que más provecho le ha sacado al talento del colombiano.

Sobre su cariño por Rodríguez, en 2023 Falcioni habló con ESPN al respecto. A pesar de que lo dirigió cuando era joven, el argentino afirmó que desde que conoció a James tenía claro que el talento del volante no tenía techo.

“Cuando él tenía 17 dije que no tenía techo, por su calidad, que por perseverancia marcaría diferencia. Por su trabajo, acompañado por su mamá al comienzo, hizo un gran trabajo en Banfield e hizo un camino en Europa muy importante. Tiene su calidad intacta y hay que aprovecharlo de la mejor manera y protegerlo”.